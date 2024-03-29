Я открыта дискутировать со всеми гражданами, которые приходят обсудить свою собственную повестку. То, что мы видели сегодня и ранее, – это граждане, которых привозят за деньги не со своей собственной повесткой, а с повесткой одной криминальной группировки

В Республике Молдова растет недовольство политикой президента Майи Санду, изо всех сил толкающей страну в объятия Запада в ущерб национальным интересам. Более всего протестные настроения в отношении главы государства, сохранившей румынское гражданство после избрания на этот пост, сильны в Автономном территориальном образовании Гагаузия.Весьма не теплый прием жители автономии устроили президенту во время ее сегодняшнего визита в Гагаузию для участия в церемонии открытия высоковольтной линии электропередачи Вулканешты-Кишинёв. Так в селе Конгаз Комратского района Гагаузии протестующие жители приготовились к встрече кортежа главы государства с лозунгами «Долой Майю Санду!», «Гагаузия - наша, Майя - чужая!» и так далее.Несколько сотен человек выстроились с плакатами вдоль трассы, по которой должен был проехать кортеж президента, чтобы выразить свое недовольство и скандируя соответствующие лозунги. На место акции прибыли наряды полиции. Протестующие жители села требовали личной встречи с президентом, намереваясь высказать свое недовольство политикой Кишинева и отношением к главе Гагаузии. Соответствующее видео акции опубликовано в соцсетях.Однако встречаться с недовольными гагаузами Санду не захотела. Ее кортеж просто объехал участок трассы с протестующими по проселочным грунтовым дорогам, а кое-где и по полям. После этого Санду дала пресс-конференцию только для провластных журналистов. Она заявила, что протестующих на ее пути гагаузов «привозили туда за деньги» и потому она отказалась с ними разговаривать.— заявила Санду журналистам, под «криминальной группировкой», очевидно, подразумевая оппозиционную партию «Шор», пользующуюся большой поддержкой в Молдавии.Поводом для протестной акции, помимо всего прочего, стал отказ Санду подписать указ о о назначении башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства республики, как это полагаетя по закону. Президент сослалась на то, что одержавшая безоговорочную победу на выборах главы автономии весной прошлого года Гуцул является членом оппозиционной партии «Шор», которую нынешние власти РМ объявили «антиконституционной».Кроме того, законно избранный глава Гагаузии не скрывает своих симпатий к России. Гуцул 6 марта посетила Москву и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, чем вызвала очень сильное раздражения официального Кишинева. Ранее башкан Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдовы за постоянные «оскорбления и беспочвенные обвинения» в отношении первых лиц автономии.