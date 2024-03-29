Жители Гагаузии приготовились встретить кортеж президента Молдавии лозунгами «Долой Майю Санду»

13
Жители Гагаузии приготовились встретить кортеж президента Молдавии лозунгами «Долой Майю Санду»

В Республике Молдова растет недовольство политикой президента Майи Санду, изо всех сил толкающей страну в объятия Запада в ущерб национальным интересам. Более всего протестные настроения в отношении главы государства, сохранившей румынское гражданство после избрания на этот пост, сильны в Автономном территориальном образовании Гагаузия.

Весьма не теплый прием жители автономии устроили президенту во время ее сегодняшнего визита в Гагаузию для участия в церемонии открытия высоковольтной линии электропередачи Вулканешты-Кишинёв. Так в селе Конгаз Комратского района Гагаузии протестующие жители приготовились к встрече кортежа главы государства с лозунгами «Долой Майю Санду!», «Гагаузия - наша, Майя - чужая!» и так далее.





Несколько сотен человек выстроились с плакатами вдоль трассы, по которой должен был проехать кортеж президента, чтобы выразить свое недовольство и скандируя соответствующие лозунги. На место акции прибыли наряды полиции. Протестующие жители села требовали личной встречи с президентом, намереваясь высказать свое недовольство политикой Кишинева и отношением к главе Гагаузии. Соответствующее видео акции опубликовано в соцсетях.



Однако встречаться с недовольными гагаузами Санду не захотела. Ее кортеж просто объехал участок трассы с протестующими по проселочным грунтовым дорогам, а кое-где и по полям. После этого Санду дала пресс-конференцию только для провластных журналистов. Она заявила, что протестующих на ее пути гагаузов «привозили туда за деньги» и потому она отказалась с ними разговаривать.



Я открыта дискутировать со всеми гражданами, которые приходят обсудить свою собственную повестку. То, что мы видели сегодня и ранее, – это граждане, которых привозят за деньги не со своей собственной повесткой, а с повесткой одной криминальной группировки

— заявила Санду журналистам, под «криминальной группировкой», очевидно, подразумевая оппозиционную партию «Шор», пользующуюся большой поддержкой в Молдавии.

Поводом для протестной акции, помимо всего прочего, стал отказ Санду подписать указ о о назначении башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства республики, как это полагаетя по закону. Президент сослалась на то, что одержавшая безоговорочную победу на выборах главы автономии весной прошлого года Гуцул является членом оппозиционной партии «Шор», которую нынешние власти РМ объявили «антиконституционной».



Кроме того, законно избранный глава Гагаузии не скрывает своих симпатий к России. Гуцул 6 марта посетила Москву и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, чем вызвала очень сильное раздражения официального Кишинева. Ранее башкан Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдовы за постоянные «оскорбления и беспочвенные обвинения» в отношении первых лиц автономии.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    13 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 15:55
      «Долой Майю Санду» —

      — Майку пора менять ...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 15:57
        СандУ послали в катманду laughing
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          -1
          Сегодня, 16:09
          Цитата: Чёрный
          СандУ послали в катманду laughing

          Да уж Санду та еще стервочка и не скрывает этого
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -2
        Сегодня, 16:09
        — Майку пора менять ...

        На вот такую...???
    2. AVA77 Ранг пользователя
      AVA77
      +1
      Сегодня, 16:02
      Романтика.
      Майю ушла огородами. winked
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 16:03
      Гранатометы им надо раздать, а не плакаты. Тогда дело пойдёт.)
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 16:10
        Цитата: Андрей Николаевич
        Гранатометы им надо раздать, а не плакаты. Тогда дело пойдёт.)

        Можно начать с тухлых яиц
      2. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 16:11
        Цитата: Андрей Николаевич
        Гранатометы им надо раздать, а не плакаты. Тогда дело пойдёт.)

        Так она и так испужалась, а уж если что-то серьёзное народу в руки ... Тогда туда послали бы Вулджер (Brigada de poliție cu destinație specială (BPDS) «Fulger») и всю полицию.
    4. Викторио Ранг пользователя
      Викторио
      0
      Сегодня, 16:17
      разгонят или не обратят никакого внимания. санду только отмашку даст, так столичная молодежь и студенты за европу будут горло драть
    5. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      0
      Сегодня, 16:20
      Интересно, что за линия там такая, откуда куда они электричество качать собрались?
    6. anjey Ранг пользователя
      anjey
      +1
      Сегодня, 16:27
      Гагаузия и Россия -навсегда,Саулык Аллаверсы!
    7. Mimohod Ранг пользователя
      Mimohod
      0
      Сегодня, 16:48
      Гагаузы всегда были пророссийскими ,дай им Алла алаверсы!
    8. Горий Ранг пользователя
      Горий
      0
      Сегодня, 17:13
      Может быть Сайю Манду ? feel ..

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»