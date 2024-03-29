Британская пресса: Самолёт со 180 пассажирами чуть не столкнулся с летевшим на очень большой высоте беспилотником
Пассажирский самолет британской авиакомпании British Airways чудом избежал столкновения с беспилотным летательным аппаратом во время полёта над территорией графства Кент. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail.
По информации издания, самолет со 180 пассажирами на борту следовал из столицы Греции Афин в Лондон. Приземлиться он должен был в лондонском аэропорту Хитроу. Скорость полета составляла более 250 миль (около 402 километров) в час.
Когда самолет находился на высоте 9,6 тысячи футов (около 2,9 тысячи метров), пролетая над британским графством Кент, в опасной близости от него пролетел беспилотный летательный аппарат. Как сообщили члены экипажа воздушного судна, дрон приблизился к крылу самолета практически на 1,5 метра.
Если столкновение самолета с дроном бы произошло, то последствия могли бы быть самыми непредсказуемыми. Теперь компетентным структурам предстоит определить, что это был за беспилотник и как он оказался на столь большой высоте.
Примечательно, что, как пишет издание, дрон летел на высоте, во много раз превышающей максимально разрешенную для подобных летательных аппаратов. Если оператор беспилотника будет обнаружен правоохранительными органами, ему может грозить уголовная ответственность с лишением свободы сроком до пяти лет.
Отметим, что столкновения с различными объектами в небе иногда становятся причиной авиакатастроф. В этой ситуации трагических последствий удалось избежать лишь по счастливой случайности.
- Wikipedia / Bob Adams from George, South Africa
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