Украинские источники сообщили о взрывах в Одессе после информации ВСУ о ракетной опасности

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Украинские источники сообщили о взрывах в Одессе после информации ВСУ о ракетной опасности

Сегодня днем в Одессе прогремели сильные взрывы. Об этом сообщили украинские средства массовой информации, ссылаясь на местные паблики в социальных сетях.

Незадолго до сообщений о взрывах воздушные силы ВСУ распространили информацию о полёте российской ракеты в сторону Одессы. Поэтому не исключено, что ВС РФ вновь нанесли ракетный удар по какому-либо объекту военной или энергетической инфраструктуры на территории Одессы.



В Одессе как крупном портовом городе сосредоточены значительные силы и средства ВСУ. В частности, здесь складируются боеприпасы, размещаются подразделения украинской армии, осуществляется ремонт и обслуживание безэкипажных катеров, задействованных в проведении атак на объекты Российской Федерации в Крыму. Все подобные объекты являются важными и законными целями для ударов российской армии.

Пока одесские власти не сообщают о том, куда именно имел место прилёт сегодня днем. Если удар был нанесен по военному объекту или предприятию военной промышленности, то подобную информацию украинские власти и медиа традиционно не озвучивают.

Напомним, что в ночь на 29 марта ВС РФ нанесли серию мощных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Для нанесения ударов применялись ракеты Х-101 и Х-555, Х-47М2 «Кинжал», «Искандер-М», Х-59, «Калибр», а также беспилотные летательные аппараты-камикадзе «Герань-2». В результате ударов энергетическим объектам киевского режима был нанесен очень серьезный ущерб.
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    9 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +4
      Сегодня, 16:07
      Ракет осталось на пару залпов
      Люся Арестович, 2023 год laughing ....не, ну то, что х.охлы их сбили, даже не обсуждается laughing ...вопрос : " каким объектом?" laughing
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 16:13
        Да не дай то бог рядом с каким то военным объектом жить... Днем стеклишь, ночью стекла вылетают... И так каждый день... (Хотелось бы!!!) laughing
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 16:22
          в последнее время на Украине стало опасно так же жить рядом с объектами энергетической инфраструктуры. laughing
      2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 16:19
        В части этой статьи по взрывам в Одессе , ППО працувальников уничтожило ракету электростанцией в Усатово и надо сказать очень удачно - ни ракеты ни электростанции hi
      3. Черепавлик Ранг пользователя
        Черепавлик
        0
        Сегодня, 17:29
        Банок с огурцами осталось на два-три дня. Максимум - на пять. lol
    2. Николай Коцофана Ранг пользователя
      Николай Коцофана
      0
      Сегодня, 16:13
      Кто в курсе, французы до Одессы не добрались?
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +2
        Сегодня, 16:17
        А оно им надо? Хотя до Одессы добраться не фокус, фокус оттуда живым убраться.
    3. aksleks Ранг пользователя
      aksleks
      0
      Сегодня, 16:18
      Председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве в Раде выразила благодарность Украине за гетмана Ивана Мазепу и провозгласила Одессу французским городом.
    4. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +2
      Сегодня, 16:19
      Россия зачищает территорию перед наступлением ..Пора кончать с этой территорией

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