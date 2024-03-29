Украинские источники сообщили о взрывах в Одессе после информации ВСУ о ракетной опасности

Сегодня днем в Одессе прогремели сильные взрывы. Об этом сообщили украинские средства массовой информации, ссылаясь на местные паблики в социальных сетях.Незадолго до сообщений о взрывах воздушные силы ВСУ распространили информацию о полёте российской ракеты в сторону Одессы. Поэтому не исключено, что ВС РФ вновь нанесли ракетный удар по какому-либо объекту военной или энергетической инфраструктуры на территории Одессы.В Одессе как крупном портовом городе сосредоточены значительные силы и средства ВСУ. В частности, здесь складируются боеприпасы, размещаются подразделения украинской армии, осуществляется ремонт и обслуживание безэкипажных катеров, задействованных в проведении атак на объекты Российской Федерации в Крыму. Все подобные объекты являются важными и законными целями для ударов российской армии.Пока одесские власти не сообщают о том, куда именно имел место прилёт сегодня днем. Если удар был нанесен по военному объекту или предприятию военной промышленности, то подобную информацию украинские власти и медиа традиционно не озвучивают.Напомним, что в ночь на 29 марта ВС РФ нанесли серию мощных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Для нанесения ударов применялись ракеты Х-101 и Х-555, Х-47М2 «Кинжал», «Искандер-М», Х-59, «Калибр», а также беспилотные летательные аппараты-камикадзе «Герань-2». В результате ударов энергетическим объектам киевского режима был нанесен очень серьезный ущерб.

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