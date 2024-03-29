Военнослужащий ВСУ рассказал о настоящей «эпидемии» игромании в украинской армии
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На фоне продолжающихся боевых действий усугубляется морально-психологическое разложение личного состава украинских вооруженных сил. В частности, в рядах ВСУ распространяются такие пороки как алкоголизм, наркомания и игромания.
Военнослужащий-аэроразведчик 59-й отдельной бригады ВСУ Павел Петриченко написал в социальной сети о настоящей «эпидемии» игромании в украинской армии. По утверждению украинского военного, подавляющее большинство солдат в воюющих подразделениях превратились в игроманов. Эту информацию подтверждает и украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
9 из 10 солдат на передовой имеют проблемы с казино или битингом. Деньги проигрываются. Затем берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных
- рассказал депутат Верховной Рады Украины.
Военнослужащие ВСУ проигрывают крупные суммы в онлайн-казино, после чего опять берут кредиты и снова проигрывают деньги. Тем самым, повышается закредитованность военнослужащих. Это, в свою очередь, приводит к другим проблемам, например – толкает некоторых военных на преступления против мирного населения.
Ранее украинские средства массовой информации обращали внимание на наличие в рядах вооруженных сил большого количества лиц с наркотической и алкогольной зависимостями, а также с психическими заболеваниями, что тоже не способствует улучшению боеспособности и моральной атмосферы в воюющих бригадах ВСУ.
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