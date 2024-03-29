Военнослужащий ВСУ рассказал о настоящей «эпидемии» игромании в украинской армии

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Военнослужащий ВСУ рассказал о настоящей «эпидемии» игромании в украинской армии

На фоне продолжающихся боевых действий усугубляется морально-психологическое разложение личного состава украинских вооруженных сил. В частности, в рядах ВСУ распространяются такие пороки как алкоголизм, наркомания и игромания.

Военнослужащий-аэроразведчик 59-й отдельной бригады ВСУ Павел Петриченко написал в социальной сети о настоящей «эпидемии» игромании в украинской армии. По утверждению украинского военного, подавляющее большинство солдат в воюющих подразделениях превратились в игроманов. Эту информацию подтверждает и украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

9 из 10 солдат на передовой имеют проблемы с казино или битингом. Деньги проигрываются. Затем берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных

- рассказал депутат Верховной Рады Украины.

Военнослужащие ВСУ проигрывают крупные суммы в онлайн-казино, после чего опять берут кредиты и снова проигрывают деньги. Тем самым, повышается закредитованность военнослужащих. Это, в свою очередь, приводит к другим проблемам, например – толкает некоторых военных на преступления против мирного населения.

Ранее украинские средства массовой информации обращали внимание на наличие в рядах вооруженных сил большого количества лиц с наркотической и алкогольной зависимостями, а также с психическими заболеваниями, что тоже не способствует улучшению боеспособности и моральной атмосферы в воюющих бригадах ВСУ.
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    14 комментариев
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    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +3
      Сегодня, 16:13
      Скоро дело дойдет до "Русской рулетки"..)))
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:19
        Скоро дело дойдет до "Русской рулетки"..)))
        [quote][/quote]
        Всё правильно... Играть, так играть... С неё и нужно начинать... Выигравшему можно сдаться в плен без очереди... Проигравшие не интересуют...
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:32
          А серьезно?Им что,игромания и алкоголизм мешают воевать?Да непохоже на это.Лично мне все равро ,сколько они денег прохезают,лишь бы быстрее сгинули
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 16:35
            Лично мне все равро ,сколько они денег прохезают,лишь бы быстрее сгинули

            А мне тем более... Я бы им не речи по громкоговорителям толкал на ЛБС, а в окопы наркоту, да спиртное скидывал... Быстрее вымрут... am
          2. Фразах Ранг пользователя
            Фразах
            0
            Сегодня, 17:24
            На войне все далеко не ангелы с крыльями, после Афгана и Чечни куча народу приходило не в себе от жести. Ну хоть слабое оправдание было, что воюют с чужаками, а здесь хрен там. Да ещё после окончания, а это когда нибудь закончится, полезем обниматься с западными братьями. Долгой памятью народ не страдает.
      2. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 16:47
        Цитата: Марвелл
        Скоро дело дойдет до "Русской рулетки"..)))

        5 из 6 британских ученых доказали, что русская рулетка безопасна для здоровья. lol
    2. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 16:19
      Военнослужащие ВСУ проигрывают крупные суммы в онлайн-казино, после чего опять берут кредиты и снова проигрывают деньги. Тем самым, повышается закредитованность военнослужащих. Это, в свою очередь, приводит к другим проблемам, например – толкает некоторых военных на преступления против мирного населения.

      Преступления ВСУ против мирного населения НИКОГДА не волновали офис клоуна
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 16:24
      На одном из телеграмм - каналов информация была, что девять из десяти ВСУшников подсели на игроманию и 35% трафика Старлинка уходит на онлайн казино и порнуху. Замполиты вссу могут поставить себе плюсик за организацию досуга своих смертников.
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 16:32
        Цитата: Пленник
        На одном из телеграмм - каналов информация была, что девять из десяти ВСУшников подсели на игроманию и 35% трафика Старлинка уходит на онлайн казино и порнуху. Замполиты вссу могут поставить себе плюсик за организацию досуга своих смертников.

        От страха это все и полной безнадеги ..Там у многих семьи в заложниках и т.д. Или после ударов ФАБ-ми контузии и сдвиг по фазе .Большинство там уже в окопах по 2 года сидят без ротаций и т.д. Не жалко их ,а кто жалеет откройте архивы с 2014 года ..И посмотрите в их глаза затуманенные
    4. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 16:25
      Хорошо xoxлы придумали, как не платить своим воякам, а заодно их еще и в долги загонять, чтобы мясом отрабатывали. А достаточно то всего было - онлайн казино организовать, которое наверняка фактически принадлежит государству, и подсадить укропа на игру laughing
    5. Totor5
      Totor5
      +1
      Сегодня, 16:27
      9 из 10 солдат ВСУ страдают игроманией!
      — А десятый чем страдает?
      — Ничем. Он крупье.
    6. Ingvar7401 Ранг пользователя
      Ingvar7401
      0
      Сегодня, 16:27
      Та а что, отдавать, то некому будет и никуда
    7. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 16:33
      В районы , близкие к ЛБС , приезжают проститутки и просят в 3-5 раз больше , чем в "приличных" салонах куйЫва и Одессы.
    8. Vik66 Ранг пользователя
      Vik66
      0
      Сегодня, 16:38
      Интересно, какой банк дает солдату ВСУ, практически трупу, кредит ? По залог органов ? belay

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