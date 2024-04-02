Бронежилет для саперов «Оберег-С»
Общевойсковой "Оберег" в расширенной комплектации
В прошлом году тульское АО «Октава» представило перспективный бронежилет под названием «Оберег». Его исходный вариант успешно справился с испытаниями и поступил в войска для дополнительной проверки в условиях зоны боевых действий. Кроме того, предприятие-производитель занялось разработкой модификаций бронежилета с теми или иными особенностями. Последним на данный момент результатом этого процесса стал бронежилет «Оберег-С», предназначенный для саперов и учитывающий их особые потребности.
Особая защита
Тульский завод «Октава» работает под управлением компании «РТ-Капитал» из состава государственной корпорации «Ростех». Пресс-служба последней 28 марта сообщила о новых успехах предприятия в сфере бронежилетов. Она опубликовала новость о появлении изделия «Оберег-С» и раскрыла особенности такого средства защиты.
Бронежилет «Оберег-С» был разработан специально для взрывотехников, участвующих в гуманитарном разминировании. Такие специалисты обычно используют общевойсковые бронежилеты, дающие необходимый уровень защиты, но накладывающие некоторые ограничения. Руководство «Октавы» отмечает, что стандартная армейская защита не обеспечивает удобства длительной работы, а также ограничивает подвижность.
С целью избавления от этих проблем был разработан новый жилет «Оберег-С». Он основывается на идеях и решениях существующего семейства «Оберег», но имеет ряд важных отличий, связанных со спецификой работы саперов. За счет изменения исходной конструкции увеличили площадь защиты и улучшили показатели стойкости. При этом эргономика изделия осталась на прежнем уровне.
«Ростех» сообщает, что изделие «Оберег-С» доведено до испытаний, в ходе которых должно подтвердить расчетные характеристики и продемонстрировать возможности защиты. Если все тесты пройдут успешно, бронежилет поставят в производство. Затем серийные изделия смогут попасть в инженерные части российской армии или другие структуры, в составе которых есть аналогичные подразделения.
Сроки завершения текущих работ пока не назвали. Однако положительный опыт предыдущих проектов семейства «Оберег» указывает на принципиальную возможность выполнения всех оставшихся работ и запуска производства в течение нескольких следующих недель или месяцев. Поставки серийных изделий следует ожидать уже в этом году.
Обновленный облик
Завод «Октава» и «Ростех» пока не показали новый бронежилет для саперов. Тем не менее, они раскрыли основные особенности нового проекта и его основные отличия от «Оберегов» предыдущих версий. Опубликованная информация позволяет представить общий облик и возможности нового изделия.
«Оберег-С» выполнен на основе жилета традиционной конструкции с передним и задним карманами для защитных элементов, а также с регулируемыми лямками и застежками. При этом жилет дополнен поддерживающим поясом, за счет которого фиксируется поясница пользователя и оптимизируется нагрузка на позвоночник. На жилете предусмотрена система т.н. полуносилок для упрощения эвакуации раненого сапера.
Защитные элементы «Оберега-С» выбраны с учетом предполагаемых угроз. В карманы жилета помещаются пакеты специального класса защиты С2 или основного Бр1+. Они выдерживают попадание пистолетных пуль или осколков со схожей кинетической энергией. Сапер оказывается защищен от основных типов современных противопехотных мин.
Бронежилет для взрывотехника оснащается защитным воротом с регулировкой. Его конструкция позволяет использовать защитный шлем с забралом. Последнее при использовании находится за воротником, благодаря чему создается сплошная защита без зазоров и предотвращается поражение лица или шеи.
«Оберег-С» комплектуется защитой паха и бедер. При этом подобные детали отличаются улучшенной эргономикой. Их конструкция позволяет саперу стоять на одном колене, не испытывая неудобства.
В результате всех нововведений «Оберег-С» заметно отличается от других образцов своего семейства. За счет дополнительных элементов удалось увеличить площадь защиты от осколков. При этом бронежилет со всеми защитными элементами весит всего 5 кг. Для сравнения, другие современные средства защиты с такой же площадью броневых элементов могут весить до 9-10 кг.
На производстве бронежилетов
Следует отметить, что выигрыш в весе достигнут за счет разумного сокращения уровня защиты с учетом круга решаемых задач. Новый «Оберег-С» рассчитан на борьбу с осколками противопехотных мин, имеющими ограниченную энергию. В свою очередь, бронежилеты большей массы, в т.ч. разработки «Октавы», могут защитить и от более серьезных угроз, таких как пули автоматов и винтовок.
Процессы развития
Проекты бронежилетов от завода «Октава» интересны, как минимум, своим происхождением. Основной сферой деятельности этого предприятия является электроника и звуковое оборудование. Однако в 2022 г. оно решило помочь армии и занялось разработкой бронежилетов. К таким работам привлекли имеющийся швейный цех, а в качестве консультантов пригласили участников Спецоперации по защите Донбасса.
В середине апреля 2023 г. «Октава» и «Ростех» впервые показали новый бронежилет под названием «Оберег». К тому времени изделие прошло испытания, а предприятие-разработчик освоило его производство. Кроме того, партию бронежилетов отправили в зону проведения Спецоперации для войсковых испытаний в условиях реальных боевых действий.
Уже в июле «Октава» представила штурмовой вариант «Оберега» с увеличенной площадью броневых элементов и повышенным уровнем баллистической защиты. В августе на форуме «Армия-2023» показали модернизированный бронежилет, доработанный с учетом опыта производства и эксплуатации. Теперь разработали и довели до испытаний специализированный вариант бронежилета для взрывотехников.
Изделия серии «Оберег» выполнены с использованием хорошо известных и отработанных идей, в результате чего похожи как друг на друга, так и на иные образцы от других производителей. Заказчикам предлагают жилеты с заменяемыми броневыми элементами и дополнительными навесными устройствами. В зависимости от требований заказчика, возможна установка ворота, наплечников и паховой защиты. Подсумки и прочее навесное снаряжение выбирается и устанавливается эксплуатантом самостоятельно.
Общевойсковые «Обереги» имеют защиту груди и спины в виде керамических элементов классов Бр4 и Бр5. Площадь такой защиты – 15 кв.дм. Боковые элементы жилета вмещают мягкие пакеты класса Бр1 или Бр3. Площадь – до 11,4 кв.дм. В зависимости от комплектации, бронежилет весит до 11-11,7 кг.
В прошлом году завод «Октава» сообщал о возможности ежемесячного выпуска 2 тыс. бронежилетов. В дальнейшем планировалось увеличить темпы выпуска до 7,5 тыс. изделий в месяц. Для этого требовалась некоторая перестройка производства, а также наличие соответствующего объема заказов. Удалось ли почти за год довести производство до желаемых показателей, пока не сообщается.
Полезные инициативы
С 2022 г. множество гражданских организаций и предприятий пробует свои силы в разработке и производстве продукции военного оснащения. Тульский завод «Октава» не остался в стороне и присоединился к этому начинанию, результатом чего стали уже несколько бронежилетов серии «Оберег» с разными особенностями и задачами.
Сейчас проходит испытания специализированный бронежилет для взрывотехников, работающих с опасными предметами. Они должны завершиться в ближайшее время, и затем серийные «Обереги-С» начнут поступать в войска. Можно ожидать, что «Октава» отправит в армию и другие структуры требуемое количество новых бронежилетов, а также продолжит разработку новых изделий.
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