Самолёты тактической авиации – потенциальные носители ФАБ-3000 с УМПК
В варианте с УМПК носовая часть ФАБ-3000, скорее всего, будет закрыта обтекателями для повышения дальности полёта после сброса. Изображение на основе фото Alexander Beltyukov
В материале Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации были рассмотрены такие потенциальные носители ФАБ-3000 с УМПК, как Ту-160(М), Ту-95МС(МСМ), Ту-22М3(М3М) и Ил-76. Сегодня мы поговорим о самолётах тактической авиации, которые потенциально способны выполнять роль носителя ФАБ-3000 с УМПК.
Учитывая массу и габариты ФАБ-3000-54 (далее ФАБ-3000), особенно в связке с УМПК, выбор может быть не особенно большим, тем не менее варианты есть. По открытым данным из сети Интернет, роль носителя ФАБ-3000 с УМПК прочат истребителю-бомбардировщику Су-34, но начнём мы не с него, а с самолёта МиГ-31К.
МиГ-31К
Да, именно МиГ-31К потенциально может стать носителем ФАБ-3000 с УМПК, ведь этот самолёт уже адаптирован для запуска гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал», чья масса превышает 4 тонны, а диаметр 1,2 метра. Для сравнения, масса ФАБ-3000 составляет порядка 3 тонн, а диаметр 1 метр. Как раз остаётся приличный запас по массе и габаритам для УМПК.
МиГ-31К с ракетой комплекса «Кинжал». Изображение aex.ru
Преимуществом МиГ-31К является его способность разгоняться до высоких скоростей, что позволит забрасывать ФАБ-3000 с УМПК на большее расстояние, насколько позволит прочность конструкции УМПК.
Есть и минусы – МиГ-31К, судя по отзывам пилотов, значительно сложнее в управлении, нежели самолёты семейства Су-27. Возможно, что этот недостаток можно компенсировать узкоспециализированной подготовкой пилотов, нацеленной на решение всего одной задачи – применение УМПК.
Кроме того, самолёты МиГ-31 уже не производятся – получается, что это «невосполнимый ресурс», однако и здесь возможны варианты. Ранее автором рассматривалась возможность восстановления с хранения каких-либо снятых с вооружения самолётов, например, истребителей МиГ-25 и МиГ-31, в том случае, если они ещё есть в подходящем техническом состоянии, и превращения их в узкоспециализированные носители авиабомб с УМПК.
Скорее всего, МиГ-25 не способен поднять ФАБ-3000, но вот восстановление с хранения списанных МиГ-31 и доработка их до некоей узкоспециализированной модификации, предназначенной только для применения различных авиабомб с УМПК, в том числе и ФАБ-3000, скорее всего, вполне реальна. Разумеется, при условии, что вышеуказанные МиГ-31 ещё сохранились в виде, пригодном для восстановления, но если да, то уже получается, что мы имеем «ограниченно возобновляемый ресурс».
Су-34(М)
Теперь вернёмся к Су-34. Предположение о возможности применения ФАБ-3000 с УМПК с самолётов Су-34(М) базируется на информации о возможном применении с этого самолёта гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», аналогично тому, как это сейчас происходит с МиГ-31К.
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Изображение Wikimedia Commons / Vitaly V. Kuzmin
Несмотря на то, что на текущий момент эта возможность для Су-34 не реализована, можно предположить, что сама проработка этого вопроса потенциально говорит о способности Су-34 нести боеприпасы такой массы и габаритов. Как мы уже говорили выше, габариты и масса ФАБ-3000 значительно меньше, чем у ракеты комплекса «Кинжал», так что вопрос в том, какими габаритами и массой будет обладать УМПК для этой авиабомбы.
Вообще, максимальная грузоподъёмность Су-34 составляет внушительные 12,5 тонн, а с заливкой 100% топлива – 10,4 тонны, что потенциально позволяет говорить о возможности Су-34 нести две ФАБ-3000 с УМПК, однако маловероятно, что существующие подкрыльевые узлы подвески вооружений способны без доработки выдержать такую массу.
Теоретически для Су-34 может быть создано что-то вроде «корсета», то есть некий кронштейн, крепящийся ко всем пилонам или части пилонов подвески вооружений и равномерно распределяющий нагрузку от двух ФАБ-3000 с УМПК по задействованным пилонам. Разумеется, здесь есть масса вопросов, например, можно ли сделать единый кронштейн, который будет использовать в том числе и пилоны под фюзеляжем, не мешая работе механизации крыла и выпуску/уборке шасси? Как это повлияет на аэродинамику самолёта?
Или будет достаточно объединения пилонов под крыльями? Возможно, что пары крайних пилонов нет смысла задействовать из-за минимальной нагрузки, которая на них может размещаться, – тогда возможность крепления к двум внутренним подкрыльевым пилонам может быть реализована на самих УМПК?
Распределение полезной нагрузки по узлам подвески Су-34. Изображение Wikimedia Commons / Д. Ильин
С другой стороны, Су-34 способен нести два ПТБ-3000 на подкрыльевых пилонах – соответственно, возможно, что необходимо лишь немного «добрать» грузоподъёмности для УМПК?
Су-34 с одним и двумя ПТБ-3000
Существуют изображения Су-34 и с тремя ПТБ-3000 – вопрос в том, пустые они или полные?
Су-34 с тремя ПТБ-3000
В ряде источников говорится о крайне ограниченных маневренных возможностях Су-34 при подвеске двух ПТБ-3000. Скорее всего, подвеска одной-двух ФАБ-3000 с УМПК также негативно скажется на способности Су-34 маневрировать. Однако максимальная угроза для самолёта, скорее, всего возникает уже после сброса полезной нагрузки, после чего маневренные качества к нему «вернутся», и он может предпринимать все необходимые манёвры для уклонения от атак противника.
Су-24М
А почему бы и нет? Как и Су-34, фронтовой бомбардировщик Су-24 может нести два ПТБ-3000, его суммарная грузоподъёмность составляет до 7 тонн. Этот самолёт точно может нести три ФАБ-1500, возможно, что и две ФАБ-3000 с УМПК тоже будут ему «по плечу» после проведения определённых доработок. Вопрос скорее в целесообразности, всё-таки век этих машин подходит к концу.
Су-24М с и двумя ПТБ-3000. Изображение Wikimedia Commons / Alexander Mishin
Су-35У и Су-30СМУ
В материале Уроки СВО: многофункциональные комплексы вооружений должны дополнить узкоспециализированные боевые машины автором рассматривалась возможность разработки и производства упрощённых, узкоспециализированных версий современных, серийно выпускаемых боевых самолётов, таких как Су-35С или МиГ-35. Например, такие машины могли бы применяться как раз для сброса авиабомб с УМПК.
Как мы уже говорили выше, при работе по координатам, по заранее разведанным целям, какое-либо сложное БРЭО самолётам не требуется, а его стоимость может составлять значительную часть стоимости боевой машины. Упрощённые, узкоспециализированные модификации боевых самолётов, например, условные Су-35У и Су-30СМУ, могли бы быть дешевле, производиться быстрей и большей серией, пилоты для них могли бы проходить ускоренный курс подготовки, направленный на решение одной, но важной задачи – массового применения авиабомб с УМПК.
Кроме того, уменьшение массы самолёта за счёт отказа от части БРЭО потенциально позволило бы усилить конструкцию планера, например, для того, чтобы увеличить количество одновременно применяемых ими авиабомб калибра 250, 500 и 1500 килограмм, оснащённых УМПК, или обеспечить возможность применения ФАБ-3000 с УМПК.
Су-35С и Су-30СМ. Изображение Wikimedia Commons / Mil.ru/ Alex Beltyukov
Выводы
На текущий момент, скорее всего, не существует самолётов тактической авиации, способных без доработки применять ФАБ-3000 с УМПК. При этом, после доработки, потенциально эту возможность могут получить истребители-бомбардировщики МиГ-31К и Су-34 (М). Под вопросом находится возможность и целесообразность доработки для обеспечения возможности применения ФАБ-3000 с УМПК фронтовых бомбардировщиков Су-24М.
Одновременно может быть рассмотрено создание упрощённых, узкоспециализированных версий серийно выпускаемых современных боевых самолётов Су-35С и Су-30СМ (условно Су-35У и Су-30СМУ) с дополнительно усиленным планером, что позволит им применять увеличенное количество авиабомб с УМПК, а также обеспечит возможность применения ФАБ-3000 с УМПК.
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