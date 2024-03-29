Пресса США: в Германии прошли протесты с призывами запретить деятельность набирающей популярность партии АдГ

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Пресса США: в Германии прошли протесты с призывами запретить деятельность набирающей популярность партии АдГ

В Германии прошли протесты с призывами полностью запретить деятельность набирающей популярность политсилы правого толка "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая в настоящее время является второй по популярности в стране.

Как сообщает американское издание The Washington Post, возмущение деятельностью партии вызвала встреча группы высокопоставленных членов АдГ с "представителями крайне правых сил" для обсуждения возможности осуществить принудительную депортацию мигрантов.



Американская газета утверждает, что с призывами к полному запрету деятельности АдГ вышли несколько сотен жителей Германии. Протестующие декларировали лозунги "за демократию и против правых".

Немецкие власти, в свою очередь, рассматривают возможность ввода запрета на осуществление финансирования всех правых партий, которые признали экстремистскими. Кроме того, спецслужбы Германии взяли набирающую популярность АдГ на заметку по подозрению в экстремизме.

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц неоднократно называл АдГ и прочие правые силы, выступающие за массовую депортацию мигрантов, "правоэкстремистскими врагами демократии".

Ранее сообщалось, что глава фракции АдГ в немецком Бундестаге Алиса Вайдель обвинила правительство страны, в частности его главу Шольца в продолжающейся в ФРГ рецессии экономики. Политик подчеркнула, что в проблемах Германии виноваты не Россия или какие-то выдуманные климатические катастрофы, а некомпетентное нынешнее руководство страны, в частности канцлер Шольц.
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +8
    Сегодня, 16:29
    Кто протестуют?Выходцы с БВ,Турции,Индокитая?
    1. Seal Ранг пользователя
      Seal
      +4
      Сегодня, 16:36
      Там и местных толерастов хватает с избытком. Иногда складывается такое впечатление, что минимум половина Германии (половина той, немецкой Германии) просто мазохисты какие-то.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 16:44
        Я бы сказал по другому-вырожденцы
        1. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          +2
          Сегодня, 17:13
          Я бы сказал по другому-вырожденцы

          Дмитрий hi Полностью с вами согласен. Самое точное определение не только Германии, а всей Европе в целом
      2. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        0
        Сегодня, 16:53
        Я бы сказал "либерастничать"в принципе тоже самое wink ..у нас тоже всевозможных "защитничков"..хватает sad
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 16:29
    Сколько в этом требовании сразу демократии и либерализма...??? Чем АДГ то не угодила...???
    Неужели действительно в том, "что в проблемах Германии виноваты не Россия или какие-то выдуманные климатические катастрофы, а некомпетентное нынешнее руководство страны, в частности канцлер Шольц."
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 16:58
      laughing а меня больше позабавило
      . Протестующие декларировали лозунги "за демократию и против правых".

      Тут уж всё-таки или "демократия", или "против" request
  3. Владимириус Ранг пользователя
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 16:31
    так вот просто фашисты германии расправляются с неугодными - собрали несколько сотен человек и готовы теперь их запретить, нацисты такое уже неоднократно делали
    1. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      0
      Сегодня, 16:51
      Цитата: Владимириус
      так вот просто фашисты германии расправляются с неугодными -

      Подожгут рейхстаг и скажут , это правые! Знакомая история . hi
  4. spirit Ранг пользователя
    spirit
    +1
    Сегодня, 16:31
    Я бы на месте АДГ, предложил Шольцу и всем протестующим переехать в Германское гетто с мигрантами на ПМЖ на годик,а их дома отдать мигрантам)У нас бы хорошо сделать то же самое поселить представителей кто "крышует " эмигрантов в район рынка "Садовод" и дать им там кибитку на территории рынка,пусть там работают
  5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:43
    «Полностью запретить деятельность набирающей популярность» —

    — Демократия шиворот-навыворот ...
    1. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      0
      Сегодня, 16:51
      Глава правительства ФРГ Олаф Шольц неоднократно называл АдГ и прочие правые силы, выступающие за массовую депортацию мигрантов, "правоэкстремистскими врагами демократии".

      Может, это и есть истинные немцы?
  6. Junkman George Ранг пользователя
    Junkman George
    0
    Сегодня, 16:44
    Too funny. It seems that Germans are starting to wake up to the fact that "migrants" are in fact "freeloaders".
  7. Михаил Дадеко Ранг пользователя
    Михаил Дадеко
    +3
    Сегодня, 16:45
    Да у них колхозники протестующие против аграрной политики собирают больше народу на митингах,а это скорее " проплаченные или в другой форме за интересованные" из противоположных партий! lol
  8. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:50
    Шатай трубу!... да пошибче!!!
  9. Electrical Ранг пользователя
    Electrical
    +1
    Сегодня, 16:59
    вышли несколько сотен жителей Германии.
    Что то госдеп и цру совсем обнищали. Серебряников хватило только на Ливера и какие то жалкие несколько сотен иуд. При условии что АдГ имеет поддержку от трети до половины всей германии. Правильно что представители АдГ встретились с "представителями крайне правых сил". Кто то же должен разогнать эту мелкую шайку продажных горлопанов. Думаю там одних Ультрас и то больше наберется. А уж эти будут лупить колбасных подпевал из одной только любви к исскуству. laughing
  10. Светлан Ранг пользователя
    Светлан
    +1
    Сегодня, 17:04
    Пара таких демонстрация были месяца два назад. И о них писали в немецких газетах. При том, что народ эти демонстрации не поддержал и они были очень малочисленны.
    У прессы США позднее зажигание?
  11. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 17:17
    Так так так, не торопитесь, я записываю. АДГ набирает популярность, её поддерживает минимум четверть населения германии,она выступает со справедливой и конкретной критикой правящей власти. Власть АДГ ненавидит ибо крыть нечем.На митинг об запрете выхло около 200 человек(не факт что все немцы и по зову души).Власти используют этот утренник в детском саду чтобы показать что огромные массы немцев не любят АДГ( ага,все 200 человек массовки). Если АДГ под этим соусом прикроют то это будет означать диктатуру и желание усидеть на троне любой ценой! Нунемцам от этого только хуже будет, впрочем и нежалко.
  12. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    +1
    Сегодня, 17:19
    The great Bismarck hated both the SPD (social democratic party) and CSP (christian socialist party) parties. Bismarck considered these parties are 'traitors'. This again proves that Bismarck was a visionary. In 2024, Germany is controlled by 'traitors', that is, SPD and CDU (christian democratic union). CDU is a catholic christian party.
  13. Hwostatij Ранг пользователя
    Hwostatij
    0
    Сегодня, 17:28
    В Германии прошли протесты с призывами полностью запретить деятельность набирающей популярность политсилы правого толка "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая в настоящее время является второй по популярности в стране.

    Подозреваю, что если смешать цвета кожи этих потомков арийцев и получить усредненный, то результат будет далек от представлений одного австрийского художника об истинных юберменшах.

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