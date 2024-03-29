Пресса США: в Германии прошли протесты с призывами запретить деятельность набирающей популярность партии АдГ

В Германии прошли протесты с призывами полностью запретить деятельность набирающей популярность политсилы правого толка "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая в настоящее время является второй по популярности в стране.Как сообщает американское издание The Washington Post, возмущение деятельностью партии вызвала встреча группы высокопоставленных членов АдГ с "представителями крайне правых сил" для обсуждения возможности осуществить принудительную депортацию мигрантов.Американская газета утверждает, что с призывами к полному запрету деятельности АдГ вышли несколько сотен жителей Германии. Протестующие декларировали лозунги "за демократию и против правых".Немецкие власти, в свою очередь, рассматривают возможность ввода запрета на осуществление финансирования всех правых партий, которые признали экстремистскими. Кроме того, спецслужбы Германии взяли набирающую популярность АдГ на заметку по подозрению в экстремизме.Глава правительства ФРГ Олаф Шольц неоднократно называл АдГ и прочие правые силы, выступающие за массовую депортацию мигрантов, "правоэкстремистскими врагами демократии".Ранее сообщалось, что глава фракции АдГ в немецком Бундестаге Алиса Вайдель обвинила правительство страны, в частности его главу Шольца в продолжающейся в ФРГ рецессии экономики. Политик подчеркнула, что в проблемах Германии виноваты не Россия или какие-то выдуманные климатические катастрофы, а некомпетентное нынешнее руководство страны, в частности канцлер Шольц.

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