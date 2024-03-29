Губернатор: В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом

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Губернатор: В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом

Сегодня днем Белгород опять был атакован украинскими формированиями. Беспилотный летательный аппарат ВСУ врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава региона, в результате атаки беспилотника прогремел взрыв. К сожалению, погиб мужчина – мирный житель. Еще два человека пострадали – супруга погибшего мужчины доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами лица и поверхностным ожогом бедра. Еще один местный житель сам обратился в медицинское учреждение с осколочным ранением в область поясницы.

Губернатор подчеркнул, что сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате атаки беспилотника были повреждены оконные и балконные остекления в пяти квартирах дома. Был причинен ущерб и легковому автомобилю, припаркованному рядом с домом.


Сейчас на месте происшествия работают представители оперативных служб. В ближайшее время сотрудники администрации начнут проводить поквартирный обход с целью составления описи повреждений в результате атаки дрона.

Прибыл на место происшествия. Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования в связи с утратой. Вся область скорбит вместе с этой семьей…

- написал губернатор в своем Telegram-канале.

Украинские формирования продолжают атаковать Белгородскую область и другие приграничные регионы РФ с помощью беспилотников. Кроме того, расположенные в непосредственной близости от границы населенные пункты постоянно обстреливаются украинскими военными из артиллерийских орудий и минометов.
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9 комментариев
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  1. Anarchist Ранг пользователя
    Anarchist
    +3
    Сегодня, 16:29
    И сколько мы будем подобное терпеть? А не пора ли всяким БудаЗеСырским сверхзвуковой привет прислать?
    Или будем бояться осуждения "партнёров", которые эти атаки и инициируют?
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Anarchist
      И сколько мы будем подобное терпеть? А не пора ли всяким БудаЗеСырским сверхзвуковой привет прислать?

      Мне кажется ,что то такое готовится ..Сейчас повыбивали электроэнергию по всей украине (все встанет скоро и особенно насосы канализации,связи и т.д.) Ну и потом отстрел будет массовый и потом уже можно продвигаться к западным границам ,а скорее всего просто все рухнет
      Момент истины настал думаю ,главное без спешки и четко все планировать ..Чуть что ФАБы нашей пехоте в помощь и т.д. .
      1. Кронос Ранг пользователя
        Кронос
        -1
        Сегодня, 17:20
        Нет не повыбивали не фантазируйте.
  2. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 16:37
    Сегодня днем Белгород опять был атакован украинскими формированиями. Беспилотный летательный аппарат ВСУ врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
    Какое село следующее будет захвачено в (на) ...
    Прибыл на место происшествия. Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования в связи с утратой. Вся область скорбит вместе с этой семьей…
    - написал губернатор в своем Telegram-канале.
    Искренние соболезнования от губернаторы очень важны в столь не спокойное время. Когда Харьков, а также харьков возьмём ?! Не говоря про Херсон с Одессой, ах да про Николаев чуть не забыл. Про наш Николаев. А Донецк тем временем обстреливается из ствольной артиллерии калибра 155 мм ...
  3. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 16:45
    Ну, рано или поздно мы узнаем, была ли тактика и политика РФ в украине правильной или нет.
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +1
      Сегодня, 16:55
      Цитата: opuonmed
      Ну, рано или поздно мы узнаем, была ли тактика и политика РФ в украине правильной или нет.

      Тут тактика России геополитическая ,а украина СВО ,это интструмент,вернее один из них ..
      Если мы проиграем ,то России уже не будет как государства и все сразу это почувствуют на себе и своих семьях
  4. rgd20 Ранг пользователя
    rgd20
    +1
    Сегодня, 16:50
    Самое ужасное, что новости про очередной обстрел Белгорода приходят уже по нескольку раз в день
  5. Pavel73 Ранг пользователя
    Pavel73
    0
    Сегодня, 16:57
    Итак, Украина нормальной цивилизованной жизни не желает и нарывается, чтобы её вбомбили в каменный век. Вбомбим.
  6. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:24
    Хахло этот теракт, уже объявило как "Русские сами себя обстреляли", , чо с них взять.

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