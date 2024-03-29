Губернатор: В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом
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Сегодня днем Белгород опять был атакован украинскими формированиями. Беспилотный летательный аппарат ВСУ врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как рассказал глава региона, в результате атаки беспилотника прогремел взрыв. К сожалению, погиб мужчина – мирный житель. Еще два человека пострадали – супруга погибшего мужчины доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами лица и поверхностным ожогом бедра. Еще один местный житель сам обратился в медицинское учреждение с осколочным ранением в область поясницы.
Губернатор подчеркнул, что сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате атаки беспилотника были повреждены оконные и балконные остекления в пяти квартирах дома. Был причинен ущерб и легковому автомобилю, припаркованному рядом с домом.
Сейчас на месте происшествия работают представители оперативных служб. В ближайшее время сотрудники администрации начнут проводить поквартирный обход с целью составления описи повреждений в результате атаки дрона.
Прибыл на место происшествия. Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования в связи с утратой. Вся область скорбит вместе с этой семьей…
- написал губернатор в своем Telegram-канале.
Украинские формирования продолжают атаковать Белгородскую область и другие приграничные регионы РФ с помощью беспилотников. Кроме того, расположенные в непосредственной близости от границы населенные пункты постоянно обстреливаются украинскими военными из артиллерийских орудий и минометов.
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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