Российский ТГ-канал: В ходе ночной атаки удар нанесён по Бильче-Волицко-Угерскому ПХГ во Львовской области Украины
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В ночь с четверга на пятницу ВС России нанесли комбинированный удар по объектам энергетики и системам ПВО на территории Украины. Об этом сегодня сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке, но никаких подробностей не представило. Тем не менее информация по удару уже начала появляться.
По имеющимся данным, в ходе атаки на Львовскую область удар был нанесен по инфраструктуре подземного газового хранилища в районе города Стрый. Целью стал Бильче-Волицко-Угерский ПХГ, являющийся не только самым крупным подземным хранилищем газа на Украине, но и в Европе, вмещающим до 17 млрд. кубометров газа. Именно это ПГХ Европа рассматривала в качестве запасного хранилища для своего газа, поскольку оно подключено к европейской газовой системой и никаких проблем для перекачки газа в него и обратно нет.
Несколькими ударами ракет и ударных БЛА "Герань-2" поражены 3 и 4 резервуары подземного типа хранилища. Вследствие атаки на месте образовался сильнейший пожар, который не удается локализировать больше 7 часов
- пишет ТГ-канал "Донбасский партизан".
Отмечается, что это не первый удар по газовой инфраструктуре Украины, 22 марта был поражен газообменный пункт №3 и скважина № 197 также под Стрыем Львовской области.
Предполагается, что такими ударами Россия передает Европе "привет" и сообщает о серьезности своих намерений. Между тем, Министерство энергетики Украины запретило публиковать данные по состоянию объектов критической инфраструктуры, сообщают украинские ресурсы.
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