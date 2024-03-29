Российский ТГ-канал: В ходе ночной атаки удар нанесён по Бильче-Волицко-Угерскому ПХГ во Львовской области Украины

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Российский ТГ-канал: В ходе ночной атаки удар нанесён по Бильче-Волицко-Угерскому ПХГ во Львовской области Украины

В ночь с четверга на пятницу ВС России нанесли комбинированный удар по объектам энергетики и системам ПВО на территории Украины. Об этом сегодня сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке, но никаких подробностей не представило. Тем не менее информация по удару уже начала появляться.

По имеющимся данным, в ходе атаки на Львовскую область удар был нанесен по инфраструктуре подземного газового хранилища в районе города Стрый. Целью стал Бильче-Волицко-Угерский ПХГ, являющийся не только самым крупным подземным хранилищем газа на Украине, но и в Европе, вмещающим до 17 млрд. кубометров газа. Именно это ПГХ Европа рассматривала в качестве запасного хранилища для своего газа, поскольку оно подключено к европейской газовой системой и никаких проблем для перекачки газа в него и обратно нет.



Несколькими ударами ракет и ударных БЛА "Герань-2" поражены 3 и 4 резервуары подземного типа хранилища. Вследствие атаки на месте образовался сильнейший пожар, который не удается локализировать больше 7 часов

- пишет ТГ-канал "Донбасский партизан".


Отмечается, что это не первый удар по газовой инфраструктуре Украины, 22 марта был поражен газообменный пункт №3 и скважина № 197 также под Стрыем Львовской области.

Предполагается, что такими ударами Россия передает Европе "привет" и сообщает о серьезности своих намерений. Между тем, Министерство энергетики Украины запретило публиковать данные по состоянию объектов критической инфраструктуры, сообщают украинские ресурсы.
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    54 комментария
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +7
      Сегодня, 17:36
      Газ_ ахиллесова пята Европы. Знатный привет евролицым. Ещё у военкоров вычитал сегодня_ в Харькове после воздушной атаке затрёхсотился некто очень высокий чин, коего срочно и секретно вывезли.
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +12
        Сегодня, 17:46
        являющийся не только самым крупным подземным хранилищем газа на Украине, но и в Европе, вмещающим до 17 млрд. кубометров газа. Именно это ПГХ Европа рассматривала в качестве запасного хранилища для своего газа,

        Красавы !!! Наконец то поняли ,после терракта кто перед нами ...А то все соблюдение международных прав и т.д. А эти нам буквально в глаза смеялись и совершали терракты
        Русофобию в этот раз должны запомнить на века во всем мире И заплатить за ВСЕ !
        Продолжайте работать !
        1. старпом Лом Ранг пользователя
          старпом Лом
          +3
          Сегодня, 18:19
          Цитата: Марвелл
          Красавы !!! Наконец то поняли ,после терракта кто перед нами ...

          Хотелось бы думать о нашей элите хорошо , но подозреваю , что это ответка от наших олигархов рагулям за "нарушение конвенции" ( за атаку наших НПЗ ).
          А за терракт президент обещал наказать виновных конкретно , по персоналиям , что означает , что отстрел откладывается до конца следствия , юрист как-никак.
          1. СергейАлександрович Ранг пользователя
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 18:40
            Не научились ещё олигархи ракетные удары планировать А в ответке нет ничего плохого, если надо, то можно и так.
            1. старпом Лом Ранг пользователя
              старпом Лом
              +1
              Сегодня, 18:47
              Стамбульские соглашения с приостановкой боевых действий и жестом доброй воли по отводу войск ( пусть даже частично уже вынужденным по результатам выданного нами бандеровцам месяца на проведение мобилизации и переброску войск) показывают , что у нас как минимум на тот момент политические решения превалировали над военной целесообразностью , ну а олигархи по определению участвуют в политике государства
              1. СергейАлександрович Ранг пользователя
                СергейАлександрович
                0
                Сегодня, 18:57
                Надо обладать очень буйным воображением, чтобы предположить участие олигархов в планировании ударов по энергосистеме Украины.
                Извините, предлагаю обсуждение по теме завершить.
          2. Марвелл Ранг пользователя
            Марвелл
            +2
            Сегодня, 18:46
            Цитата: старпом Лом
            Хотелось бы думать о нашей элите хорошо , но подозреваю , что это ответка от наших олигархов рагулям за "нарушение конвенции" ( за атаку наших НПЗ ).

            Нет у нас элиты уже разбежались ..Новая "элита " на передовой сейчас им можно доверить Россию К этому идет все hi
            И главное молодежь наша ..Сработало у них в мозгах,как говорил один ветеран soldier
            Цитата: старпом Лом
            А за терракт президент обещал наказать виновных конкретно , по персоналиям , что означает , что отстрел откладывается до конца следствия , юрист как-никак.

            В войне на Кавказе тоже долго ждали отстрелов главарей ,пока своих предателей не зачистили в структурах разных ..По ходу так же все идет и теперь !
            А потом резко одного второго третьего ...и т.д. А пока ракетными ударами учим уму разуму русофобию всех мастей Главных шестерок сша не трогаем пока ..Готовим их !!!
            В Киев уже никто не катается ...
            Я просто высказал свою мысль и мне есть с чем и кем сравивать ..Уж поверьте на слово
            1. guest Ранг пользователя
              guest
              -1
              Сегодня, 18:56
              Цитата: Марвелл
              В Киев уже никто не катается ...

              Ещё как катаются.
              1. Марвелл Ранг пользователя
                Марвелл
                +1
                Сегодня, 19:03
                Цитата: guest
                Цитата: Марвелл
                В Киев уже никто не катается ...

                Ещё как катаются.

                И кто ? Так в тихаря если только пошептаться и откат получить ?
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +3
        Сегодня, 17:48
        Харькове после воздушной атаке затрёхсотился некто очень высокий чин, коего срочно и секретно вывезли.

        Похоже этот высокий чин - опасно чинил кондиционер. winked
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 17:49
          Отвёртку не ту подобрал.)
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +2
            Сегодня, 17:57
            Цитата: Фаталист
            Отвёртку не ту подобрал.

            Так они то и не знают, что такое отвёртка.
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              +2
              Сегодня, 17:58
              Взял то, что ему показалось отвёрткой.)
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 17:56
          Цитата: Ясная
          Похоже этот высокий чин - опасно чинил кондиционер.

          Надпись в подъезде дома Тернополя - "Рагулям, электрощчит не открывать !"
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            +3
            Сегодня, 18:02
            Будем ждать заметки в западных СМИ, что мол высокий натовский чин, на морском отдыхе, ловил акул своими частями тела winked
            1. Piramidon Ранг пользователя
              Piramidon
              +1
              Сегодня, 18:09
              Цитата: Ясная
              Будем ждать заметки в западных СМИ, что мол высокий натовский чин, на морском отдыхе, ловил акул своими частями тела winked

              Ага, опять напишут: "скончался от естественных причин в свободное от службы время"
              1. Ясная Ранг пользователя
                Ясная
                +4
                Сегодня, 18:16
                Ага, опять напишут: "скончался от естественных причин в свободное от службы время"

                Вот и новые названия для наших снарядов и бомб "РЕП-1" (Российская стественная причина) и т.д.
                1. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
                  Вольноопределяющийся Марек
                  +2
                  Сегодня, 18:26
                  Предлагаю несколько видоизмененный вариант- "РЕПка". Так оно более патриотично .
            2. tihonmarine Ранг пользователя
              tihonmarine
              +1
              Сегодня, 18:26
              Цитата: Ясная
              высокий натовский чин, на морском отдыхе

              Пьяным упал с пирса в воду. Соболезнование семье.
              1. Марвелл Ранг пользователя
                Марвелл
                +2
                Сегодня, 19:06
                Цитата: tihonmarine
                Цитата: Ясная
                высокий натовский чин, на морском отдыхе

                Пьяным упал с пирса в воду. Соболезнование семье.

                Да никто об этом Влад уже сообщать не будет ..Там их фигачат не мало всяких спецов
                А вот пора политиков уже того bully ..Не зря Макрон испугался приезжать в Киев им всем преды пришли видать
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +7
      Сегодня, 17:38
      Да не надо европе "приветы "передовать!Нужно просто жёстко воевать!
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 17:50
        Бережливый
        0
        Сегодня, 17:38
        Новый
        Да не надо европе "приветы "передовать!Нужно просто жёстко воевать

        Обычно тот, кто воюет, тому не до приветов. Их передают журналисты и политики.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 17:55
          Логично.) (Короткий коммент).
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 17:39
      Владимир Владимирович, мы Вас поняли. Львов- нам не нужен.
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +4
        Сегодня, 17:47
        Цитата: Андрей Николаевич
        Владимир Владимирович, мы Вас поняли. Львов- нам не нужен.

        Нужен ,но как санитарная зоны с комендатским часом и т.д.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +3
        Сегодня, 17:51
        Владимир Владимирович, мы Вас поняли. Львов- нам не нужен.

        Так не доставайся ты не кому! am
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          +2
          Сегодня, 18:48
          Цитата: Ясная
          Владимир Владимирович, мы Вас поняли. Львов- нам не нужен.

          Так не доставайся ты не кому! am

          Кошмарят его наши ,а то сидели там по кабакам и за бандеру пили ...
    4. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +3
      Сегодня, 17:41
      Несколькими ударами ракет и ударных БЛА "Герань-2" поражены 3 и 4 резервуары подземного типа хранилища. Вследствие атаки на месте образовался сильнейший пожар, который не удается локализировать больше 7 часов

      Вот это тема!!! За это не грех и выпить!!! drinks По ходу и молдавский газ там накрылся медным тазом?
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +4
        Сегодня, 17:50
        Цитата: bambr731
        Вот это тема!!! За это не грех и выпить!!! drinks По ходу и молдавский газ там накрылся медным тазом?

        Я к вам присоединяюсь полностью ! Долго таких мощных ударов ждали И особенно по западнэнцам drinks
      2. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        0
        Сегодня, 17:51
        По ходу и молдавский газ там накрылся медным тазом?

        Откуда у молдаван газ??? belay Они и так нищие, что не могут закупить газ через турецкого потока... wassat
        1. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          0
          Сегодня, 17:59
          Откуда у молдаван газ??? Они и так нищие, что не могут закупить газ через турецкого потока...

          Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что большая часть своего газа страна хранит в хранилищах на Украине.
          «Большой запас газа хранится на Украине, из 650 миллионов кубометров газа очень небольшой процент, около 20 миллионов кубометров природного газа, приходится на Румынию, а остальное — на Украину. Проблема в том, что в Румынии это в пять-шесть раз дороже, чем на Украине», — рассказал он.
          https://finance.rambler.ru/economics/51809668-moldaviya-hranit-bolshuyu-chast-svoego-gaza-na-ukraine/
        2. tihonmarine Ранг пользователя
          tihonmarine
          0
          Сегодня, 18:28
          Цитата: Joker62
          По ходу и молдавский газ там накрылся медным тазом?

          Откуда у молдаван газ?

          Пока что, из России. СПГ до Молдовы не дойдёт, моря там нет.
      3. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +3
        Сегодня, 17:53
        По ходу и молдавский газ там накрылся медным тазом?

        Точнее сказать: ...накрылся медной украинской кастрюлей. yes
        1. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          0
          Сегодня, 17:55
          Точнее сказать: ...накрылся медной украинской кастрюлей.

          Главное накрылся, причём основательно
        2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +1
          Сегодня, 18:07
          Нашим ВКС пора создавать свой холдинг по торговле газом. По принцыпу:" не оплатишь- уничтожим". " Вы не оплатили за газ?.. Тогда,мы летим к вам")
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            +4
            Сегодня, 18:10
            Нашим ВКС пора создавать свой холдинг по торговле газом. По принцыпу:" не оплатишь- уничтожим".

            Для США, этот принцип, много лет работает как часы!
        3. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 18:17
          накрылся медной украинской кастрюлей
          У них кастрюли на головах эмалированные wink
        4. tihonmarine Ранг пользователя
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 18:30
          Цитата: Ясная
          Точнее сказать: ...накрылся медной украинской кастрюлей.

          Медь продана в 90-х, остался люминий или жесть.
      4. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +3
        Сегодня, 17:59
        Цитата: bambr731
        Вот это тема!!! За это не грех и выпить!!!

        Налито пью, за хорошую работу ребят !
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +6
      Сегодня, 17:50
      Отмечается, что это не первый удар по газовой инфраструктуре Украины, 22 марта был поражен газообменный пункт №3 и скважина № 197 также под Стрыем Львовской области.

      Два года, мы этого ждали.
      1. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        +2
        Сегодня, 17:52
        Два года, мы этого ждали.

        И я о том же
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          0
          Сегодня, 18:50
          Цитата: bambr731
          Два года, мы этого ждали.

          И я о том же

          Да 87% России,как выяснилось !!!
    6. DrEng02
      DrEng02
      0
      Сегодня, 17:53
      Похоже на транзите газа через Украину поставлен крест или так Газпром проводит воспитательные мероприятия за отказ от переговоров о транзите после 2024г.... request
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 18:01
        Цитата: DrEng02
        Похоже на транзите газа через Украину поставлен крест

        Боюсь, что не поставлен крест.
      2. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +1
        Сегодня, 18:18
        Цитата: DrEng02
        Похоже на транзите газа через Украину поставлен крест

        Похоже бьют по ПХГ, сохраняя возможность транзита, картинка и текст противоречат,
        какая там реальная ситуация не понятно, я знаю как устроены такие обьекты.
    7. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      0
      Сегодня, 18:02
      Цитата: bambr731
      Проблема в том, что в Румынии это в пять-шесть раз дороже, чем на Украине», — рассказал он.

      Вот и съэкономили. Можно прибежать недолго погреться.
    8. anjey Ранг пользователя
      anjey
      0
      Сегодня, 18:03
      Шо вы робитэ россияне,Рейметалл як будэ процювати???? laughing
      1. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        0
        Сегодня, 18:09
        anjey(Андрей)
        Шо вы робитэ россияне,Рейметалл як будэ процювати???? laughing

        ну как как.... а вот так, бабахнули знатно и частично в хлам или труху. wassat
    9. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +2
      Сегодня, 18:14
      Имею представление как устроены ПХГ, там нет резервуаров подземного типа, ПХГ это ранее выработанное газовое месторождение. Слежу за темой, то что бьют ясно, куда не могу однозначно понять, на картинке из Гугла компрессорная, если ее уничтожить накроется и ПХГ и магистральная труба на которой оно сидит, но там есть несколько ГРП которые распределяют газ по сотням скважин по которым газ закачивается и выкачивается в пласты на хранение, чайники из телеги похоже их резервуарами и называют, по ним похоже изначально и били, уничтожили ли главную "качалку", от которой все зависит, не понятно, хотя ее уничтожить проще всего, как мне кажется.
    10. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:15
      Похоже, в Скакляндии начали уничтожать энергетическую инфраструктуру. Это хорошо!
      1. tihonmarine Ранг пользователя
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 18:32
        Цитата: Голландец Михель
        в Скакляндии начали уничтожать энергетическую инфраструктуру. Это хорошо!

        Скакляндия была, а сейчас Укрорейх.
    11. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      -3
      Сегодня, 18:19
      Вопрос к новоизбранному на 6-ть лет вперед. Что мешало раньше? И с атаками ТЭЦ, ГЭС и и другими энергоснабжающими объектами? Ельцино-собчаковская закваска?
    12. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 18:34
      Именно это ПГХ Европа рассматривала в качестве запасного хранилища для своего газа,
      . Для гейропы все кисло...
      Они сами толкали кукуевских на декомунизации всего и сразу, ну так вот, ПХГ это НАСЛЕДИЕ КОММУНИСТОВ, СССР и никак иначе.
    13. maiman61 Ранг пользователя
      maiman61
      +1
      Сегодня, 18:45
      Отличная работа! Надо до конца добить!

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