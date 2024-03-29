Илон Маск: Имея ядерную бомбу, Америка могла бы с лёгкостью подчинить себе каждую нацию на Земле

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Илон Маск: Имея ядерную бомбу, Америка могла бы с лёгкостью подчинить себе каждую нацию на Земле

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что, по его мнению, современная западная цивилизация обладает "необычайной эмпатией по сравнению с ее силой". В качестве аргумента в поддержку своего заявления Маск утверждает, что, обладая ядерной бомбой, США имели возможность с легкостью подчинить себе каждую нацию на Земле.

Маск предполагает, что Гитлер и Сталин, которых американский бизнесмен, видимо, ставит в один ряд, располагая ядерными вооружениями, несомненно захватили бы весь мир. Он также напоминает, что США помогали восстанавливать побежденную Германию и Японию. По словам Маска, это было единственным прецедентом в мировой истории, когда нация, обладающая такой мощью, помогала своим побежденным врагам вместо того, чтобы уничтожить их.



При этом американский бизнесмен, похоже, никогда не изучал историю, иначе бы он бы знал, что Японию США восстанавливали после того, как полностью уничтожили ядерными ударами два города. Как раз не восстановления поверженного противника, а применение ядерных вооружений против мирного населения является единственным прецедентом в мировой истории. Сюда же можно добавить и другие военные преступления США: применение снарядов с обедненным ураном в Югославии, ковровые бомбардировки городов, повлекшие за собой ужасающий уровень "сопутствующих потерь", применение напалма и дефолиантов во Вьетнаме, а также организация многочисленных госпереворотов по всему миру.

И кроме того, пожалуй, стоит отметить, что сильнейшим ядерным арсеналом в мире в настоящее время обладают отнюдь не США...
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54 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +25
    Сегодня, 17:52
    — Маск,похоже,чип себе вставил,да не туда ...
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +9
      Сегодня, 17:56
      Ничесе belay сначала набить морду, а потом пожалеть, потом другим опять набить, и опять пожалеть...
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +4
        Сегодня, 18:30
        А пожалеть... это подчинить и базы свои понаставить? Под каблук?
        Так понимаю...
        love
        1. фигвам Ранг пользователя
          фигвам
          +2
          Сегодня, 18:40
          Цитата: Mouse
          А пожалеть... это подчинить и базы свои понаставить? Под каблук?
          Так понимаю...

          Да и их войска в этих странах официально называются окупационными
          1. fif21 Ранг пользователя
            fif21
            0
            Сегодня, 19:04
            Цитата: фигвам
            Да и их войска в этих странах официально называются окупационными

            Незнание истории вызывает смех . hi
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +5
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Маск,похоже,чип себе вставил,да не туда ...

      Маск живет в своем виртуальном мире, далеком от действительности.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +6
        Сегодня, 18:12
        Цитата: carpenter
        Маск живет в своем виртуальном мире, далеком от действительности.

        Ну так штаты недавно восстанавливали экономику афганистана.... поставки опиумного мака и марихуаны и т.п. возросли в 10 раз...
        что США помогали восстанавливать побежденную Германию и Японию
      2. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +4
        Сегодня, 18:18
        Цитата: carpenter
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Маск,похоже,чип себе вставил,да не туда ...

        Маск живет в своем виртуальном мире, далеком от действительности.

        Маск вроде был адекватным челом (я не фанат его хитрый чувак) ,но сейчас так заговорил ..Это что то не очень хорошее ,для нас в России !
        Одно успокаивает ,что свои РВСН Россия на 90% модернизировала и никакая ПРО нам не страшна ,чтобы нанести удар возмездия ..Не трогайте Россию хоспода ,это черевато ..Мы слишком злые после такой травли
      3. Alex777 Ранг пользователя
        Alex777
        0
        Сегодня, 18:53
        Цитата: carpenter
        Маск живет в своем виртуальном мире, далеком от действительности.

        Даже в его странном мире Штаты после Европы и ЮК никого больше не восстанавливали. Все было давно. Да и то - не правда.
    3. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +2
      Сегодня, 18:13
      У него нейросеть начала сбоить от перегрузки... Видимо не так сеть у него не так развёрнуто... вот и несёт пургу людям... fool
  2. Roust Ранг пользователя
    Roust
    +11
    Сегодня, 17:55
    Что-то Маск потерялся в аналах истории. Могущество штатов основано на смертях, обмане и страданиях народов, имевших несчастье быть у них на историческом пути.
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +4
      Сегодня, 18:06
      Что-то Маск потерялся в аналах истории.

      Да он такой же, типичный американский гангстер. Ради прибылипродаст родную мать.
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +2
        Сегодня, 18:22
        Цитата: Ясная
        Что-то Маск потерялся в аналах истории.

        Да он такой же, типичный американский гангстер. Ради прибылипродаст родную мать.

        Все именно так Ясный ,прям с языка сняли ..Видать ему на хвост наступили и такой выпад неожиданный ..Видать гегемоны что то почуяли опасное для себя в мире .. hi
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 18:30
      Так он говорит что мол скажите спасибо что мы такие добрые, могли бы вообще всех поубивать. Возможно это намек что впереди США возглавит кто-то уровня Гитлера, а не Бидона
    3. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 18:45
      Цитата: Roust
      Что-то Маск потерялся в аналах истории.

      Вот именно, что Маск в аналах потерялся. laughing А в настоящих анналах (с двумя "н") истории "великая" Америка началась с уничтожения коренных жителей и внедрения рабского труда. Своё благополучие построили на чужом горбу. Кстати, эмпатия, которую упомянул Маск, это способность понимать, какие эмоции и чувства испытывает другой человек. И как увязывается эта эмпатия "западной цивилизации" с её реальными действиями? Ну разве что прониклись "эмоциями и чувствами" сообщества ЛГБТ, судя по тому, что у них сейчас творится. Честно говоря, не ожидал от Маска такого каминг-аута. Садись, Илон, тебе двойка по истории. yes
  3. Buyan Ранг пользователя
    Buyan
    +1
    Сегодня, 17:56
    Чипировал что ли сам себя, странные заявления
  4. anjey Ранг пользователя
    anjey
    +1
    Сегодня, 17:58
    пили длы ....ры ,им надо видимо уничттожить Землю,этим ДБ,что бы стать обезьянами или вообще инфузориями -туфельками laughing
  5. Александр 3 Ранг пользователя
    Александр 3
    +3
    Сегодня, 18:01
    И кроме того, пожалуй, стоит отметить, что сильнейшим ядерным арсеналом в мире в настоящее время обладают отнюдь не США...-Эта страна не собирается завоёвывать другие страны. У этой страны своих ресурсов хватает.Эта страна всем показывала своё могущество,и не раз.Главный враг этого государства -фашизм,с которым она борется постоянно.
  6. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 18:02
    ну маск патриот сша ему там так видней проста с его колокольне )))
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +3
      Сегодня, 18:09
      ну маск патриот сша ему там так видней проста с его колокольне

      Чтобы он с этой колокольни... и прямо рылом!
      1. opuonmed Ранг пользователя
        opuonmed
        +1
        Сегодня, 18:14
        Цитата: Ясная
        ну маск патриот сша ему там так видней проста с его колокольне

        Чтобы он с этой колокольни... и прямо рылом!

        Путин даже говорил что США великая держава ))))
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +2
          Сегодня, 18:18
          Путин даже говорил что США великая держава ))))

          Это он... погорячился! winked
          1. opuonmed Ранг пользователя
            opuonmed
            +1
            Сегодня, 18:23
            Цитата: Ясная
            Это он... погорячился!

            Путин: США является супердержавой и это очевидный факт
            https://ria.ru/20240306/putin-1931589040.html эх опять недавно погорячился )))
        2. tihonmarine Ранг пользователя
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 18:36
          Цитата: opuonmed
          Путин даже говорил что США великая держава

          "великая", великого дерьма, миру сотворила.
      2. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +2
        Сегодня, 18:25
        Цитата: Ясная
        ну маск патриот сша ему там так видней проста с его колокольне

        Чтобы он с этой колокольни... и прямо рылом!

        И одни ноги торчали ..))) Маск видать учуял ветер Северный перемен и завопил .
        Прибыли пошли вниз bully
  7. BARKAS Ранг пользователя
    BARKAS
    +2
    Сегодня, 18:03
    Не на тот сайт зашёл вирус подхватил вот чип и взломали.
  8. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +2
    Сегодня, 18:04
    Илон Маск: Имея ядерную бомбу, Америка могла бы с лёгкостью подчинить себе каждую нацию на Земле

    Не, не поможет. request
    Найдутся много желающих, даже рискнув отомстить.
    Не помогла же гитлеровцам тотальная война в СССР, да и других странах.
    Да, в отместку они уничтожали в разы мирного населения, но в итоге их всё равно рано или поздно унавозили бы.
    так и здесь , ну сбросят пин до сы ядрён-батон. Потом к ним приедут "эмигранты" и устроят им "сладкую жизнь" на родине.
    Я не оправдываю терроризм, просто за геноцид всегда найдётся желающий отомстить.
  9. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +3
    Сегодня, 18:05
    В качестве аргумента в поддержку своего заявления Маск утверждает, что, обладая ядерной бомбой, США имели возможность с легкостью подчинить себе каждую нацию на Земле.

    Маск забыл, что и другие страны имеют атомные бомбы, направленные на США и их не меньше.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 18:13
      Маск забыл, что и другие страны имеют атомные бомбы
      Он, наверное, имел в виду то время, когда монополия на атом была только у США
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +2
        Сегодня, 18:32
        Тем выше ☝не понять о чем говорит! Да и перевод скорее неточный! ...
  10. СергейАлександрович Ранг пользователя
    СергейАлександрович
    +2
    Сегодня, 18:05
    То что было в 40-е и 50-е годы сильно отличается от того, что мы наблюдаем сейчас. Ссылки на далекую уже историю ничего не прибавляют для понимания процессов происходящих в современности. США и мир вокруг сильно изменились, неузнаваемо изменились.
    1. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 18:38
      Цитата: СергейАлександрович
      То что было в 40-е и 50-е годы сильно отличается от того, что мы наблюдаем сейчас.

      Это, как день и ночь.
  11. Сергей3 Ранг пользователя
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 18:06
    Что то глупеть мужик начал, видать пенсия близко. Я его более умным считал.
  12. pavelpavel Ранг пользователя
    pavelpavel
    +1
    Сегодня, 18:07
    У них Бог с падшим ангелом в одном ряду!
  13. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 18:07
    Имею сказать, таки: Илон, изучай русский и китайский, ежели до сих пор не начал, придётся. время не ждёт!
    Иначе тебе не понять смысл русской фразы, аналогично на всякого мудреца довольно простоты, но звучит более благородно и возвышенно. я бы сказал, между нами, интеллигшентами и миллиордерами нет никакой грани к общению-
    на всякую наглую, умную и хитрую ж п у обязательной найдётся винт-шуруп с левой резьбой!
    1. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 18:39
      Цитата: ZovSailor
      Илон, изучай русский и китайский

      Русский он не плохо знает.
  14. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 18:12
    Ещё никто и никогда за всю историю человечества не владел миром!
  15. Roma-1977 Ранг пользователя
    Roma-1977
    +1
    Сегодня, 18:13
    Ну дык, США и планировали стать властелином мира, обладая монополией на атомную бомбу. Но тут в 1949 году внезапно СССР свою создал, и диктовать условия стало неуместно...
  16. spirit Ранг пользователя
    spirit
    0
    Сегодня, 18:14
    Маск утверждает, что, обладая ядерной бомбой, США имели возможность с легкостью подчинить себе каждую нацию на Земле.

    Маск типичный Американец со стереотипами.Японию вбомбили в каменный век не атомные бомбы ,а сотни бомбардировщиков B29 душегуба,Лимея.В Корее хотели провернуть то же самое ,но уже обломали зубы (благодаря Китаю и СССР).Потом был Вьетнам,и только после этого Американцы приуныли.Захватить мир не удалось из за того что им наваляли,а не из за их пацифизма.Маск в Истории конечно профан,зачем он вообще туда лезет)
  17. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 18:22
    Во -могли подчинить, стало быть-а не подчинили из за врожденного гуманизма laughing
  18. VicVic Ранг пользователя
    VicVic
    0
    Сегодня, 18:24
    Восстанавливали, но не по доброте душевной и не из гумманистических соображениц. Восстанавливали, чтобы вырастить послушные, управляемые и во многом зависимые страны, используя их, в первую очередь, как оружие против СССР.
  19. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +1
    Сегодня, 18:25
    А я было зауважал Маска. Америка восстанавливала Японию?! belay
    Материнская часть Японии практически не пострадала во время второй мировой, кроме Хиросимы и Нагасаки. А Германию победили совсем не штаты
    1. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 18:40
      Цитата: Я свой
      Америка восстанавливала Японию?!

      Скорее удавила Японию.
  20. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    +1
    Сегодня, 18:29
    Mr Musk is a pentagon contractor. He is a contradictory figure. His visit to Auschwitz camp Jan 22, 2024 - was a self goal.

    The difference between Russia and the western world is very clear.
    Unlike western nations, Russia is ruled by a patriot, Vladimir Putin.
    He has nearly 24 years experience as leader for the Russian federation.
    He knows exactly 'how' the world is spinning.
    He knows the 'traitors' sitting in Washington DC, London, Brussels etc
    He knows the 'sports & games' of American zionist-deepstate.
    He knows the 'basic instincts' of Anglo-Americans - lie, cheat, steal & kill.
    He knows the 'affinity' of Anglo-Americans to drink civilian blood, around the world.
    He knows the location, date and time of every western cities that have to be nuked.

    These 'divine birds' are waiting to kiss every western cities that are trying to harm Russian's:
    3M-51 Alfa, 3M-22 Zircon, 9M730 Burevestnik, Kalibr, Novator 9M729, P-800 Oniks, bZhRK Barguzin, R-29RMU Sineva, R-29RMU2 Layner, R-36M2, R-39M, RSM-56 Bulava, RS-24 Yars, 9K720 Iskander, Kh-47M2 Kinzal, RS-26 Rubez, RS-28 Sarmat, Avangard, Topol M etc
  21. Василий12 Ранг пользователя
    Василий12
    -1
    Сегодня, 18:29
    Маск слишком глуп, поскольку так и не осознал, что победитель СССР во второй мировой, а США лишь примазались используя ложь и подлость по отношению к СССР.
    1. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 18:41
      Цитата: Василий12
      Маск слишком глуп, поскольку так и не осознал, что победитель СССР во второй мировой

      Нет он это знает, нор ему быстро закроют.
  22. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
    ЧеловекИздалека
    0
    Сегодня, 18:40
    Маск поставил свой сумрачный "гений" на службу неоколониализму, скоро выведет оружие матрасов в космос, и наводит ракеты нацистов на российские города, так что чего еще от него ожидать?
  23. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Сегодня, 18:43
    Он может и гениальный лавочник (хотя вряд ли), но . Откровенный .
  24. yo-yo Ранг пользователя
    yo-yo
    0
    Сегодня, 18:45
    Маск считает, что страны, на которые нападёт США, в особенности ядерные державы, будут стоять "по стойке смирно" и ничего не предпринимать
  25. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 18:45
    И кроме того, пожалуй, стоит отметить, что сильнейшим ядерным арсеналом в мире в настоящее время обладают отнюдь не США...

    Кррасивый тезис ! Арсеналы-то примерно равные ,так что тут скорее надо комплекс оценивать. Количество целей для поражения у нас и США будет кореллировать с промышленным потенциалом ,а он между нами я бы сказал не в нашу пользу. То есть,условно, США нужно поразить меньшее кол-во целей для критерия "успех" ,нежели нам. Учитывая то, что США в своем планировании ставят на "ход белыми" , эта диспропорция в теории еще больше усугубляется. Так что давайте без ура-оптимизма, автор. Тут уже бывали статьи про "остекление" ,они не были оптимистичны к нашим текущим возможностям.

    Если ударяться в ретроспективу - в 1945 у американцев бомба уже была, у нас появилась в 1949 , где-то встречал цифру что к 1949 у американцев уже было порядка сотни бомб. На тот момент времени ,по-сути , СССР был единственным серьезным противником запада и не имел (в серьезных величинах) средств достижения и выноса американской промышленной мощи . А промышленность США после ВВ2 была на пике производства -я напоминаю,что они помогали восстанавливать Японию и Европу, это эпический масштаб заказов и как часы работающая мастерская Папы Карло, клепающая изделия "как сосиськи". Армады стратобомберов тоже никуда особо не делись за 4 года - способна-ли была советская ПВО и авиация воспрепятствовать воздействию этого на большую часть своих промышленных проектов ?
    Стоит отметить серьезный вклад лендлиза в заполнение продовольственных ниш и ниш по изделиям ,которые СССР и в 1949 производил со скрипом т.к в отличии от США восстанавливал свою промышленность .
    В случае нападения США ленд-лизом СССР никто бы уже не помог - в азии была раздраконенная Корея и Китай , недружественная и также раздраконенная Япония , в Европе были основательно помятые европейские гос-ва , Англия не была нашим другом. Да и с союзничками по будущему ОВД все было не радужно - события имели место и в ГДР и в Венгрии , пусть и несколько позднее , но предпосылки были уже тогда.
    Так вот, имел-ли США техническую возможность нахлобучить СССР до 1950х ? Имел и ,что называется, "на изи" . И цена этого вопроса не была бы столь запредельной - США могли достать нас и с воздуха и с моря , учитывая какие у нас были адские траблы с перемалыванием ГГ+союзники (порядка 100 млн.дем.потенциал и какой-никакой второй фронт) , с перемалыванием американцев у нас были бы проблемы несопоставимые т.к демография США+ВБ превосходила Советскую . У союзников был целехонек флот ,что также немаловажно.
    Могли ? Могли. И вплоть до 1955 примерно могли более чем уверенно и относительно бескровно.
    Почему они этого не сделали ? В силу худшей заточенности модели на непосредственную оккупацию . Вьетнам и позднее Афганистан показали ,что при отсутствии проблем с раздестроем у США проблемы с удержанием и стабилизацией. Нельзя сказать что "морально этические" , но и не без этого. Такую роскошь как массовая депортация несогласных элементов ,которая с такой легкостью выходила у ИВС они проворачивали с куда большим скрипом (депортация американских Японцев в ВВ2 ) да и силовое удержание "серых" территорий у них выходило всегда куда слабее из за меньшей толерантности американцев (тех времен) к насилию и лишениям.
    Полагаю что проблемой в те годы для США был бы не "вынос" СССР а вопрос что и как организовывать и кому это поддерживать на этих территориях потом. Потенциально это была бы колоссальная зона вакуума .
  26. Alexey RA Ранг пользователя
    Alexey RA
    +1
    Сегодня, 18:50
    По словам Маска, это было единственным прецедентом в мировой истории, когда нация, обладающая такой мощью, помогала своим побежденным врагам вместо того, чтобы уничтожить их.

    ВКФ смотрит на заявление Маска как на сами знаете что. smile
    Да и вообще, Германия и Япония после войны для США - это не враги, а оккупированные территории и бойцовые хомячки.
  27. инженер74 Ранг пользователя
    инженер74
    0
    Сегодня, 18:51
    Я не любитель конспилогии, но с 46-го по 51-й вероятные партнёры испытывали ядерные устройства, а не боеприпасы. .. Может на Хиросиму и Нагасаки упали не американские, а вовремя отжатые у немцев, бомбы? recourse
    P.S. Было бы у матрасов военно значимое количество ЯО, думаю, по нам бы отработали году в 47-м... С носителями и базами у них проблем уже не было.
    Маск, похоже, в лояльность играется - в украинский вопрос он залез достаточно далеко, чтобы в нём разобраться. wink
    ИМХО hi
  28. guest Ранг пользователя
    guest
    0
    Сегодня, 19:03
    Маск предполагает, что Гитлер и Сталин, которых американский бизнесмен, видимо, ставит в один ряд, располагая ядерными вооружениями, несомненно захватили бы весь мир.

    Может кто то расскажет этому, как бы его цензурно назвать, что у Сталина ЯО было.
  29. Evgenijus Ранг пользователя
    Evgenijus
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    Сегодня, 19:04
    Интересно, а сам то Илон какой национальности? Так смело рассуждает о судьбе наций на планете Земля. Может он инопланетянин?

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