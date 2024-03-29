Илон Маск: Имея ядерную бомбу, Америка могла бы с лёгкостью подчинить себе каждую нацию на Земле
Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что, по его мнению, современная западная цивилизация обладает "необычайной эмпатией по сравнению с ее силой". В качестве аргумента в поддержку своего заявления Маск утверждает, что, обладая ядерной бомбой, США имели возможность с легкостью подчинить себе каждую нацию на Земле.
Маск предполагает, что Гитлер и Сталин, которых американский бизнесмен, видимо, ставит в один ряд, располагая ядерными вооружениями, несомненно захватили бы весь мир. Он также напоминает, что США помогали восстанавливать побежденную Германию и Японию. По словам Маска, это было единственным прецедентом в мировой истории, когда нация, обладающая такой мощью, помогала своим побежденным врагам вместо того, чтобы уничтожить их.
При этом американский бизнесмен, похоже, никогда не изучал историю, иначе бы он бы знал, что Японию США восстанавливали после того, как полностью уничтожили ядерными ударами два города. Как раз не восстановления поверженного противника, а применение ядерных вооружений против мирного населения является единственным прецедентом в мировой истории. Сюда же можно добавить и другие военные преступления США: применение снарядов с обедненным ураном в Югославии, ковровые бомбардировки городов, повлекшие за собой ужасающий уровень "сопутствующих потерь", применение напалма и дефолиантов во Вьетнаме, а также организация многочисленных госпереворотов по всему миру.
И кроме того, пожалуй, стоит отметить, что сильнейшим ядерным арсеналом в мире в настоящее время обладают отнюдь не США...
- архивное фото
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