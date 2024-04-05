Экспедиция к предкам. Египетская пирамида власти



Фреска из гробницы Менны, носившего титул «Писец полей Владыки Обеих земель, Верхнего и Нижнего Египта». Служил у Тутмоса IV или Аменхотепа III. Его погребение (TT69) находится в Долине Знати на западном берегу Луксора. Фото Валерия Сенмута

Это взор благосклонной Изиды

Иль мерцанье встающей луны?

Но опомнись!

Встают пирамиды

Пред тобою, черны и страшны. Николай Гумилев «Египет»

«Подстрекатель – это вредящий. Истреби его, убей его, сотри его имя, уничтожь его близких! Истреби память о нем и о его сторонниках, любящих его. Смутьян – это мятеж среди горожан, потому что он постоянно создает две группы в воинстве…»



«Великая пирамида» государственной власти в Древнем Египте: наверху фараон, его приближенные, верховные жрецы и слуги. Да-да, какой-нибудь опахалоносец царя или музыкант, услаждавший его слух, был очень важной фигурой в дворцовой иерархии, и нередко не столько играл, сколько на всех наушничал…



Писцы, воины и ремесленники, ваявшие статуи фараона, находились на втором уровне государственной власти в Египте

«Возвеличивай своих вельмож, и они исполнят твои постановления. Тот, кто обеспечен в своем доме – справедлив, ибо он богат и не нуждается. Бедняк же не говорит согласно истине. Неправеден говорящий «Ах, если бы я имел!». Он пристрастен к тому, кто ему платит. Могуч царь, имеющий свиту, славен тот, кто богат сановниками...»



Крестьяне были основой благополучия страны, причем вся пригодная для земледелия земля принадлежала государству, то есть фараону

«Возвышай твоих вельмож, выдвигай твоих воинов, приумножай число молодых воинов, следующих за тобой, снабжая их имуществом, одаряя землей, награждая скотом».



Рабы из военнопленных появились в Египте лишь в эпоху Нового царства и походов фараонов в Азию и Нубию



Тексты поучений записывали даже вот на таких обломках. Остракон XIX династии с фрагментом «Поучения Ахтоя». Египетский музей, Турин

«Завидующий тому, что имеют другие – глупец, ибо быстро проходит жизнь на земле, коротка она...»



Сидящий писец с развёрнутым папирусом на коленях (2500–2350 годы до н. э.). Лувр



Фигурки писцов из гробницы Мекетре. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Уборка урожая. Гробница Менна. Вверху показано, как, натягивая веревку, писцы измеряют поле. Сам Менна приехал на колеснице и, стоя под навесом от жары, наблюдает за ходом работ



Быки и крестьяне. Гробница Менны



Сбитые надписи в храме Джесер-Джесеру с целью проклятья памяти о правлении царицы Хатшепсут



Писцы переписывают нубийских пленных. Рельеф из гробницы Хоремхеба, в Саккара, период правления Тутанхамона XVIII династии. Археологический музей Болоньи, Италия



Просто очень красиво изображенная ловчая кошка… Гробница сановника Небамуна

Мы продолжаем наше виртуальное путешествие в прошлое. Со многими интересными его аспектами мы уже познакомились, но до сих пор не касались очень важного момента, а именно – структуры государственной власти в Древнем Египте, сложившейся после объединения Верхнего и Нижнего Египта в единое государство.В общем-то, любая государственная власть представляет собой пирамиду: наверху правитель, а внизу те, кем он в той или иной степени правит. Но как именно осуществлялось это правление, на что ориентировались древние фараоны, осуществляя свои властные полномочия?Об этом сегодня и пойдет наш рассказ. Причем, расскажут нам об этом сами египтяне, а источником информации послужит папирус за номером 1116А, хранящийся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Перевел его в своё время ещё наш дореволюционный египтолог В. С. Голенищев, называется он так: «Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара». Ну а составлен он был… давно, в XXI веке до нашей эры.Итак, в чем же наставляет гераклеопольский царь своего царственного отпрыска?Начнем с его призывов по укреплению своей личной власти, они очень показательны и актуальны до сих пор:Однако он же весьма мудро напоминает сыну, чтобы тот с казнями всех «вредящих» все же не переусердствовал: «Не убивай – это не полезно для тебя, но наказывай ударами и заключением». Хотя понятно, что речь тут идет не о мятежниках, а об отношении к рядовым египтянам, так сказать, народу, высказывающему недовольство.Понятно, что при всей своей божественности фараон не мог обойтись без помощников. И в отношении этих людей Мерикаре дается совет совсем иного свойства:Понятно, почему акцент делается на молодежи: молодые люди амбициозны, храбры, они будут умирать на поле брани с криком «Да здравствует фараон... (нужное имя поставить!), а не хрипеть «Прощай, жена». Ну а тем, кто докажет свою преданность на поле брани, можно дать и толику от своего богатства – это египетские фараоны понимали очень хорошо.Много всяких благих напутствий, касающихся внутренней и внешней политики, советовал ему строить храмы и усыпальницы, подчеркивая не столько то, что они полезны божествам, сколько упирая на то, что… «отряды рабочих полезны своему господину». Для защиты от нападений извне он же советует сыну строить на севере крепости для защиты от кочевников, которых он называет, однако, «презренными азиатами».Интересно поистине философское отношение царя к богатству:Причем тот факт, что «Поучения» так много внимания уделяют бунтовщикам, явное свидетельство того, что верховная власть в Египте отнюдь не была незыблемой и не стояла как утес. То есть опасаться фараон должен был всех и всего: как «верхов», так и «низов».И, надо заметить, что написал царь это своё поучению не зря. Прошло столетие – и в Египте случился заговор против фараона Аменемхета – первого фараона XII династии. Ночью он подвергся внезапному нападению, причем заговорщикам (прямо как в истории с нашим российским императором Павлом Первым) удалось даже ворваться в царскую спальню, и только благодаря счастливой случайности царь остался в живых.Кто были эти люди – нам неизвестно. Зато в «Поучениях», составленных по случаю этого заговора, о них говорится вот что:Далее Ментухотеп называет себя «усмиряющим того, кто восстает против царя». Впрочем, в распоряжении фараона всегда были не только таящие против него злобу, но и по-настоящему примерные исполнители его воли.Сохранилось множество надгробных надписей на стенах мастаб, которые принадлежали вельможам фараонов различных династий, и все они пишут в них примерно одно и то же. Вот, например, какую надпись оставил после себя номарх города Сиута:«Страх перед воинами» – вот очень важный столп, на котором зиждилось египетское государство. Держать в повиновении народ Египта проще всего было вооруженной силой и применением её в самых жестких формах. Недаром один из крупных вельмож так прямо и написал:Существовала и продуманная система наказаний, позволявшая «мятежникам признавать свои ошибки».Известны приговоры следующих видов:• оправдание;• лишение свободы;• конфискация имущества или его части;• отправка на каторжные работы (в каменоломни или шахты-рудники, что почти всегда неизбежно приводило к смерти);• телесные наказания или членовредительство (например, некий Сахатуэмнефер по приговору суда лишился уха);• смертная казнь, причем в Египте голов не рубили, а просто… пороли человека стеблями папируса, после чего втирали в раны обыкновенную соль!Было и совершенно оригинальное наказание, называвшееся «проклятье памяти», за особо тяжкие проступки, согласно которому имена преступников удалялись даже из картушей фараонов» (например, так поступили с фараоном-еретиком Эхнатоном).Также преступника могли повесить или сжечь дотла, не удостоив должного погребения, чтобы он лишился загробной жизни (например, так поступили с покусившимся на жизнь фараона царевичем Пентаур.Ну а если мы, опять-таки, посмотрим на «египетскую пирамиду власти», то мы увидим следующую картину.На самом верху её находится фараон – живой бог, гарант порядка и справедливости. Ниже него находился чати – визирь и правая рука фараона. Потом шло множество хати – наместников номов или номархов.Очень интересно была организована в Египте и судебная власть. Осуществлял её судья, при этом главный из судей назначался самим фараоном.За ним следовали советники, дознаватели и секретари-писцы при судах всех степеней. Им мы во многом обязаны потрясающему количеству документов, описывавших египетские судебные тяжбы со всеми подробностями.Кстати, писцы в Древнем Египте относились к привилегированному классу, а все потому, что, кроме умения писать и читать иероглифы, они обладали ещё и широкими познаниями в арифметике, имели доступ к архивным материалам и историческим документам. Они же были учителями, счетоводами, переводчиками, переписчиками, литераторами и администраторами.И у них тоже была своя пирамидальная иерархия: руководители, наставники, инспекторы, помощники. На самых нижних позициях находились писцы-секретари, тогда как наверху находились советники самого фараона.Так, Климент Александрийский сообщал, что писцы были третьим классом египетской жреческой касты.Интересно, что греческие историки называли египетских писцов гарпедонаптами («натягивающими верёвку»), видимо, потому, что при помощи натянутой верёвки они измеряли площади земельных участков и тут же записывали в свитки полученные данные.Именно поэтому в другом «Поучении», принадлежавшем некоему Ахтою, было написано примерно следующее:(«Поучение Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи»).Между прочим, у египетских писцов были даже свои божественные покровители – бог времени и письма Тот и богиня письма Сешат.