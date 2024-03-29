«Практически Норвегия»: Нардеп ВРУ Гончаренко сообщил об отправке экс-секретаря СНБО Украины Данилова послом в Молдавию

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«Практически Норвегия»: Нардеп ВРУ Гончаренко сообщил об отправке экс-секретаря СНБО Украины Данилова послом в Молдавию

Снятый с поста секретаря СНБО Украины Алексей Данилов будет работать на "дипломатическом направлении". Об этом сегодня заявил Зеленский на первом заседании СНБО, проводящемся с новым секретарем Александром Литвиненко.

Зеленский сегодня подтвердил, что Данилов будет работать в ведомстве Дмитрия Кулебы, но не уточнил, на какой должности. Между тем, украинские ресурсы подтверждают, что экс-секретарь СНБО поедем послом, но не в Норвегию, а в Молдавию. Об этом снова в своем ТГ-канале написал внесенный в России в список экстремистов и террористов нардеп Гончаренко*. Косвенным доказательством этого назначения может послужить увольнение с должности посла в Молдавии Марка Шевченко.



Данилов едет в Молдавию. Послом. Практически Норвегия

- написал нардеп.

Хотя на сайте президента Украины пока нет информации о назначении Данилова послом в Молдавию, в Киеве все это воспринимают, как свершившийся факт. В пользу этого говорит и то, что будущий "дипломат" владеет русским языком, а молдаване, хоть и считают себя румынами, говорить предпочитают на великом и могучем. Так что как-нибудь договорятся. А в Норвегии Данилову делать нечего, языка не знает, да и чего-нибудь ляпнуть может, а норвежцы одни из спонсоров режима, денежки перечисляют периодически. Это в нищей Молдавии можно говорить, что хочешь.

Ранее сообщалось, что Зеленский снял Данилова с должности секретаря СНБО за его "длинный язык". У Киева и так не все хорошо с Китаем, а этот не отличающийся умом индивид специально исковеркал имя официального представителя КНР Ли Хуэя. А теперь будет учить дипломатический этикет, сидя в Кишиневе.
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    18 комментариев
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    1. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 18:50
      Данилов едет в Молдавию. Послом. Практически Норвегия
      Норвегия страна, Молдавия колония Румынии.
      1. Mister X Ранг пользователя
        Mister X
        0
        Сегодня, 18:59
        Молдавия колония Румынии.

        Типун тебе на язык.
        Тут тоже русские люди живут
        1. tihonmarine Ранг пользователя
          tihonmarine
          0
          Сегодня, 19:06
          Цитата: Mister X
          Типун тебе на язык.
          Тут тоже русские люди живу

          Сану вас уже сдала румынам. Вот и типун.
      2. Теренин Ранг пользователя
        Теренин
        0
        Сегодня, 19:00
        Данилов едет в Молдавию. Послом.

        Чёт не везёт Молдавии последнее время.
      3. Добрый Ранг пользователя
        Добрый
        0
        Сегодня, 19:03
        Данилов едет в Молдавию. Послом. Практически Норвегия
        Норвегия страна, Молдавия колония Румынии.
        ... и отстойник украины, для всякого дерьма...
    2. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +1
      Сегодня, 18:53
      ".. Обидно, понимаешь ли, ничего не сделал, только вошёл..". ".. И только одна маленькая питичка поднималась всё вище и вище, пока не упала в самую глубокую пропасть..". Короче, питичку не жалко (надеюсь, достанем теперь), а вот молдаване за что пострадали!? Кстати, в Норвегии тоже бы достали это животное.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 19:03
        Royst hi, кстати первая мысль была такая же, если не свистят достать в Молдовии попроще чем на Украине.
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 18:55
      Это в нищей Молдавии можно говорить, что хочешь.
      Вот с этим утверждением не поспоришь. yes
    4. Alex777 Ранг пользователя
      Alex777
      +1
      Сегодня, 18:57
      Хотя на сайте президента Украины пока нет информации о назначении Данилова послом в Молдавию, в Киеве все это воспринимают, как свершившийся факт.

      В деревню, к тетке, в глушь, в Молдавию! bully

      Норвегия отказалась от такого "посла"?
      Скорее, решили держать под контролем.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Alex777
        В деревню, к тетке, в глушь, в Молдавию!

        Бывал в деревне, мне нравилось.
        1. Alex777 Ранг пользователя
          Alex777
          0
          Сегодня, 19:00
          Ну хоть с теткой я угадал... wink

          Цитата: carpenter
          Бывал в деревне, мне нравилось.

          Давно бывали? В советское время там было хорошо.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +1
            Сегодня, 19:02
            Цитата: Alex777
            Давно бывали? В советское время там было хорошо.

            В советское время бывал.
            1. Alex777 Ранг пользователя
              Alex777
              0
              Сегодня, 19:03
              Цитата: carpenter
              В советское время бывал.

              Вот и я об этом. hi
    5. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 18:58
      Ну, всё! Винпром Молдавии ожидает второе рождение. Этого алкоГулливера запаришься поить. Как бы у нас "Квинт" не подорожал. Как никак один из немногих коньяков, которых можно таки пить.
    6. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 19:00
      На месте Лехи Мячика я б попросился б послом куда нибудь подальше от укрии. Чтоб получить шанс на забвение и безбедное дожитие. А в роли посла в Молдавии на это шансов нет . Надеюсь пристрелит кто как бешеную собаку
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 19:01
      Называется-нашли место laughing
    8. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 19:02
      Там лампочку вкручивают впятером: один стоит на столе и держит её вставленной в патрон, а четверо вращают тот стол вместе с ним. Данилов, с его могучим IQ, будет ими всеми руководить...
    9. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 19:07
      ......а молдаване, хоть и считают себя румынами, говорить предпочитают на великом и могучем..

      Сколько знаю молдован (а их много) - ни один себя румыном не считает и очень обижаются, когда их так в шутку называют

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