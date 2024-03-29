Данилов едет в Молдавию. Послом. Практически Норвегия

Снятый с поста секретаря СНБО Украины Алексей Данилов будет работать на "дипломатическом направлении". Об этом сегодня заявил Зеленский на первом заседании СНБО, проводящемся с новым секретарем Александром Литвиненко.Зеленский сегодня подтвердил, что Данилов будет работать в ведомстве Дмитрия Кулебы, но не уточнил, на какой должности. Между тем, украинские ресурсы подтверждают, что экс-секретарь СНБО поедем послом, но не в Норвегию, а в Молдавию. Об этом снова в своем ТГ-канале написал внесенный в России в список экстремистов и террористов нардеп Гончаренко*. Косвенным доказательством этого назначения может послужить увольнение с должности посла в Молдавии Марка Шевченко.- написал нардеп.Хотя на сайте президента Украины пока нет информации о назначении Данилова послом в Молдавию, в Киеве все это воспринимают, как свершившийся факт. В пользу этого говорит и то, что будущий "дипломат" владеет русским языком, а молдаване, хоть и считают себя румынами, говорить предпочитают на великом и могучем. Так что как-нибудь договорятся. А в Норвегии Данилову делать нечего, языка не знает, да и чего-нибудь ляпнуть может, а норвежцы одни из спонсоров режима, денежки перечисляют периодически. Это в нищей Молдавии можно говорить, что хочешь.Ранее сообщалось, что Зеленский снял Данилова с должности секретаря СНБО за его "длинный язык". У Киева и так не все хорошо с Китаем, а этот не отличающийся умом индивид специально исковеркал имя официального представителя КНР Ли Хуэя. А теперь будет учить дипломатический этикет, сидя в Кишиневе.