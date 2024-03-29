«Отразят десант противника»: Швеция закупила минометные катера Nemo

Швеция закупила у финской компании Patria катера Nemo, вооруженные 120-мм минометной установкой. Как утверждается, она ведёт точную стрельбу, несмотря на движение плавсредства, за счет эффективной системы стабилизации башни и усовершенствованной системы баллистического расчета, основанной на передовом программном обеспечении.Возможно ведение прямого огня или непрямой наводкой, а также в режиме MRSI («многозарядная одновременная стрельба»), который предполагает отстрел нескольких снарядов сразу друг за другом с одновременным поражением цели.Как указывается на сайте разработчика, всего Стокгольм закупил 8 катеров у местной компании Ship Marine AB, субподрядчиком которой выступает Patria. Строительство будет вестись на одной из шведских верфей (будет выбрана по итогам тендера).- отметили в Patria.Как предполагается, миноносцы будут использоваться десантными войсками, дислоцированными в Стокгольме и Гетеборге. Эти подразделения действуют на побережье, архипелагах и устьях рек. В их задачу входит отражение высадки противника и, при необходимости, собственное десантирование.Планируется, что первое судно будет передано шведским войскам в начале 2027 года, а последнее в конце 2028 года.- указывают в Patria.

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