«Отразят десант противника»: Швеция закупила минометные катера Nemo

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«Отразят десант противника»: Швеция закупила минометные катера Nemo

Швеция закупила у финской компании Patria катера Nemo, вооруженные 120-мм минометной установкой. Как утверждается, она ведёт точную стрельбу, несмотря на движение плавсредства, за счет эффективной системы стабилизации башни и усовершенствованной системы баллистического расчета, основанной на передовом программном обеспечении.

Возможно ведение прямого огня или непрямой наводкой, а также в режиме MRSI («многозарядная одновременная стрельба»), который предполагает отстрел нескольких снарядов сразу друг за другом с одновременным поражением цели.



Как указывается на сайте разработчика, всего Стокгольм закупил 8 катеров у местной компании Ship Marine AB, субподрядчиком которой выступает Patria. Строительство будет вестись на одной из шведских верфей (будет выбрана по итогам тендера).

Вместе мы создадим оптимальное решение для вооруженных сил Швеции

- отметили в Patria.

Как предполагается, миноносцы будут использоваться десантными войсками, дислоцированными в Стокгольме и Гетеборге. Эти подразделения действуют на побережье, архипелагах и устьях рек. В их задачу входит отражение высадки противника и, при необходимости, собственное десантирование.

Планируется, что первое судно будет передано шведским войскам в начале 2027 года, а последнее в конце 2028 года.

Мы можем поставлять суда в довольно сжатые сроки. В настоящее время клиенты ценят быстрые сроки поставки

- указывают в Patria.

  • Patria
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10 комментариев
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  1. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 19:29
    Que valent t tous ces équipements maintenant que nous en sommes à l'époque des drones ?
    Drones qui ne feront que s'améliorer aussi bien en puissance qu'en 'intelligence artificielle'
  2. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 19:47
    Норм катерок. Даёт 45 узлов. Орудие стабилизировано в вертикальной плоскости от мину 3 до 85 . Скорострельность 12/мин. Заряжание полностью автомат. Уничтожает надводные и наземные цели. Есть режим стрельбы "псевдозалп", несколько выпущенных мин взрываются одновременно над целью.
  3. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +2
    Сегодня, 19:49
    Чудны дела, балистика минометной мины не сильно то хороша для стрельбы прямой наводкой.
    Хотя, те же наши бронекатера "Шмель" можно было бы перевооружить с 76=мм ПТ-76 на башню "НОНА" или "ВЕНА", а лучше бы на БМ "Бахча"., для действий в днепровских лиманах и на Днепре
    1. Виталий Койсин Ранг пользователя
      Виталий Койсин
      +1
      Сегодня, 20:26
      На "Шмели", кстати, была ведь идея тоже поставить 120-мм миномет, но возможности стабилизации в то время не дали удовлетворительных показателей меткости.
  4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 19:51
    Интересно было бы результаты стрельб посмотреть - особенно расход на разные типовые цели на различных дальностях . А также спецификацию штатных боеприпасов . Столь экзотический главный калибр может быть эффективен в условиях скалистых берегов в шхерах и фиордах скандинавского побережья .
  5. Orso Ранг пользователя
    Orso
    +1
    Сегодня, 19:52
    Интересный аппарат. Смущает лишь его защищенность.
    1. GregAzov Ранг пользователя
      GregAzov
      +1
      Сегодня, 20:35
      Особенно от беспилотников
  6. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    +1
    Сегодня, 19:53
    на рекламном ролике написано огонь ведется в движении , я что то не припомню чтобы корабли делали короткую остановку при стрельбе как танки во вторую мировую
  7. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +1
    Сегодня, 19:57
    Ну и?
    Дальность 120-мм миномёта сколько, километров 8?
    А ПТУРы летят на 10 км, барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе ещё дальнобойнее. У этих катеров нет защиты от ракет от слова совсем. К тому же расчёт и установку пуска можно очень хорошо замаскировать и из засады утопить эти "миноносцы".
    Так насколько в них актуальность, если не расчитывать на противника из папуасов? what
    1. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      +1
      Сегодня, 20:04
      Для отлова "десанта" из стран Северной Африки в Средиземном море - лучший в своем классе !

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