«Отразят десант противника»: Швеция закупила минометные катера Nemo
Швеция закупила у финской компании Patria катера Nemo, вооруженные 120-мм минометной установкой. Как утверждается, она ведёт точную стрельбу, несмотря на движение плавсредства, за счет эффективной системы стабилизации башни и усовершенствованной системы баллистического расчета, основанной на передовом программном обеспечении.
Возможно ведение прямого огня или непрямой наводкой, а также в режиме MRSI («многозарядная одновременная стрельба»), который предполагает отстрел нескольких снарядов сразу друг за другом с одновременным поражением цели.
Как указывается на сайте разработчика, всего Стокгольм закупил 8 катеров у местной компании Ship Marine AB, субподрядчиком которой выступает Patria. Строительство будет вестись на одной из шведских верфей (будет выбрана по итогам тендера).
- отметили в Patria.
Как предполагается, миноносцы будут использоваться десантными войсками, дислоцированными в Стокгольме и Гетеборге. Эти подразделения действуют на побережье, архипелагах и устьях рек. В их задачу входит отражение высадки противника и, при необходимости, собственное десантирование.
Планируется, что первое судно будет передано шведским войскам в начале 2027 года, а последнее в конце 2028 года.
- указывают в Patria.
- Patria
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