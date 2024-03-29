Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые заявил, что, вопреки своим прошлым заявлениям и действующему украинскому законодательству, готов на переговоры с президентом России Владимиром Путиным до выхода на границы 1991 года.В интервью американскому телеканалу CBS Зеленский заявил, что полагает, что Россия будет "готова к диалогу" в случае, если ВСУ смогут выйти на границы 2022 года, то есть до начала СВО. При этом какова вероятность подобного, глава киевского режима предпочел скромно умолчать.По словам Зеленского, если украинской армии удастся захватить территории, утерянные Киевом в ходе российской спецоперации, Путин якобы полностью лишится поддержки как внутри России, так и со стороны своих зарубежных союзников, после чего будет готов принять условия Киева, включающие возврат Украине Крыма и Донбасса и выплату значительных репараций, то есть, по сути, капитуляцию России.В фантазиях Зеленского подобный исход возможен при условии военного и экономического усиления Украины за счет увеличения зарубежной поддержки и одновременного ослабления России на фоне ее глобальной торговой блокады.Однако, даже не учитывая абсолютную нереалистичность фантазий Зеленского, глава киевского режима, по-видимому, забыл о внесенных по его же инициативе изменениях в украинское законодательство, согласно которым запрещается вести любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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