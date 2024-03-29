Глава киевского режима впервые заявил, что готов на переговоры с РФ до выхода на границы 1991 года

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Глава киевского режима впервые заявил, что готов на переговоры с РФ до выхода на границы 1991 года

Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые заявил, что, вопреки своим прошлым заявлениям и действующему украинскому законодательству, готов на переговоры с президентом России Владимиром Путиным до выхода на границы 1991 года.

В интервью американскому телеканалу CBS Зеленский заявил, что полагает, что Россия будет "готова к диалогу" в случае, если ВСУ смогут выйти на границы 2022 года, то есть до начала СВО. При этом какова вероятность подобного, глава киевского режима предпочел скромно умолчать.



По словам Зеленского, если украинской армии удастся захватить территории, утерянные Киевом в ходе российской спецоперации, Путин якобы полностью лишится поддержки как внутри России, так и со стороны своих зарубежных союзников, после чего будет готов принять условия Киева, включающие возврат Украине Крыма и Донбасса и выплату значительных репараций, то есть, по сути, капитуляцию России.

В фантазиях Зеленского подобный исход возможен при условии военного и экономического усиления Украины за счет увеличения зарубежной поддержки и одновременного ослабления России на фоне ее глобальной торговой блокады.

Однако, даже не учитывая абсолютную нереалистичность фантазий Зеленского, глава киевского режима, по-видимому, забыл о внесенных по его же инициативе изменениях в украинское законодательство, согласно которым запрещается вести любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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    45 комментариев
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    1. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +7
      Сегодня, 19:24
      Курнул маленько и понесло hi
      1. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        +2
        Сегодня, 19:37
        Цитата: Rage66
        Курнул маленько и понесло hi

        Да болтает чё попало
        1. KAV Ранг пользователя
          KAV
          -1
          Сегодня, 20:14
          Цитата: фигвам
          Да болтает чё попало
          Да пусть и дальше продолжает нести несусветные фантазии. Чем больше и дольше он их несет, тем ближе наша победа.
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 20:19
          курнул маленько и понесло

          Он то может и готов, да мы теперь не готовы... Наслушавшись столько хамства от этого наркоклоуна ни один приличный человек не сядет за один стол с ним о чём то договариваться...Надеюсь в Кремле у нас все люди исключительно приличные? lol
      2. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +6
        Сегодня, 19:38
        Rage66 hi, нет, это стадия называется торг,следующая (если не ошибаюсь) депрессия, и принятие.
        1. Rage66 Ранг пользователя
          Rage66
          +5
          Сегодня, 19:39
          Сначала были гнев и торг yes
        2. Selidat Ранг пользователя
          Selidat
          +3
          Сегодня, 20:00
          Ну что же? Будем подождать)
          А пока развиваем успех на фронте!
        3. KAV Ранг пользователя
          KAV
          0
          Сегодня, 20:16
          Цитата: Ропот 55
          нет, это стадия называется торг,следующая (если не ошибаюсь) депрессия, и принятие.
          У него стадии принятия решения перемешаны так же, как и то, что он употребляет. Там никакого порядка.
      3. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 19:40
        Зеля теперь тебе , если доживешь только договор о капитуляции придется подписывать!!!
      4. Комментарий был удален.
    2. Ростислав Прокопенко Ранг пользователя
      Ростислав Прокопенко
      +4
      Сегодня, 19:26
      Только на границы 1891 года! laughing
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +4
        Сегодня, 19:42
        Цитата: Ростислав Прокопенко
        Только на границы 1891 года!

        Ошибка, до границ 1654 года. (В 1891 году, такого государства просто не было).
    3. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      +3
      Сегодня, 19:30
      Совсем поплыл клоун. Зеля, ты кто такой был (с)
    4. Maluck Ранг пользователя
      Maluck
      +4
      Сегодня, 19:32
      Похоже, что его западные кураторы начали педалировать тему переговоров.
      1. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 20:23
        Первый предметный комментарий. hi
        В связи с чем, - не знаю. Давно перестал верить "многоходовочкам" ВВП, но, - надежда теплилась...
    5. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 19:32
      наркоман еще условия какие-то ставит..завтра еще жди ударов по ТЭЦ ..ГЭС..и после завтра..
    6. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +2
      Сегодня, 19:33
      Зелебобик при любых раскладах настаивает на имплементации его "формулы мира", что само по себе аннулирует его заявления о псевдо готовности к переговорам. В общем, продолжается " день сурка".
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 20:27
        Цитата: А. Эверт
        Зелебобик при любых раскладах настаивает на имплементации его "формулы мира", что само по себе аннулирует его заявления о псевдо готовности к переговорам. В общем, продолжается " день сурка".

        В фантазиях Зеленского подобный исход возможен при условии военного и экономического усиления Украины за счет увеличения зарубежной поддержки и одновременного ослабления России на фоне ее глобальной торговой блокады.
        Наверное, Зеленский вписал новую главу в историю войн.
        Впервые вижу, чтобы кто-то рассчитывал победить при условии, если ему всё дадут, а у его врага всё отнимут. А ему только и останется - открыть рот и ждать, пока сладкий финик туда сам упадёт.

        Пусть ждёт, открыв рот. Только упадёт ему вовсе на сладкий финик...
        1. А. Эверт Ранг пользователя
          А. Эверт
          +2
          Сегодня, 20:32
          А в этом весь укропско-западянский менталитет: вы нам всё должны, а мы подумаем, что из этого украсть, т.к.мы бедные. В общем, украинец останется хохлом, хоть ты пусти его в Европу. Где надо действовать умом, он напрягает только жопу. И споконвека на Руси завещано от Мономаха:связаться Боже упаси с тремя: жидом, хохлом и ляхом. Коварен еврей, хотя и слеп, кичливый лях похуже б..ди, украинец сегодня съест твой хлеб, а завтра в суп тебе нагадит.
    7. kventinasd Ранг пользователя
      kventinasd
      0
      Сегодня, 19:34
      включающие возврат Украине Крыма и Донбасса и выплату значительных репараций, то есть, по сути, капитуляцию России.

      такой сценарий исключается полностью, поскольку к этому моменту скорее всего от украины останется одно выжженное поле.
      1. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 20:27
        С чего такие утверждения?
        А это правда надо Вам, олигархам из РФ( извините, - не пишу, - "нашей Страны", - после Абрамовича -"Азова"... ), руководству РФ?
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 19:34
      Изменил риторику, cykин сын!
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 19:40
        Голландец Михель, не изменил, а изменили. Он марионетка, кукла на руке кукловода.
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 19:50
        Да где он риторику то изменил? По прежнему про границы 1991 и репарации болтает. Ну только что слово - переговоры, добавилось. Но сути то это не меняет.
    9. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 19:38
      Это он так гордо снизошел, типа, ну так и быть, переговоры будут но на условиях укропа? То-то слушок пошел, что он в Колумбии, в декабре, 300кг кокса прикупил. Всё не кончается))
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 19:42
        Уарабей hi, вот интересно на сколько его хватит по времени, через сколько "марафетчики" кончаются?
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 19:47
          Ну говорят что богатые могут долго сидеть, типа кровь там чистят. Но вот это совсем не факт, что он реально наркот. Хоть все и прикалываются, но на самом деле, кто его знает. Это надо быть клиническим идиотом, чтобы продолжать быть наркозависимым, находясь на таком "посту".
          1. KAV Ранг пользователя
            KAV
            0
            Сегодня, 20:18
            Цитата: Уарабей
            Это надо быть клиническим идиотом, чтобы продолжать быть наркозависимым, находясь на таком "посту".
            Дык а кто может уверить, что он не идиот? Во всяком случае, он сам это только подтверждает, каждый раз.
    10. next322 Ранг пользователя
      next322
      +1
      Сегодня, 19:38
      дешевый еврейский клоун опять вне себя.....ведь даже полному идиоту понятно,что никакого возврата по территориям после двух лет войны не будет
    11. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:40
      По словам Зеленского, если украинской армии удастся захватить территории, утерянные Киевом в ходе российской спецоперации
      Не пойму, это наркотический бред, или фантазии. Ну не может Украина продвинутся вперед, только назад. Простая арифметика, когда Украина сократилась по народонаселению в два раза.
      1. Selidat Ранг пользователя
        Selidat
        +1
        Сегодня, 20:03
        В голове марионеток и в пропагандистских СМИ всё возможно. Правительство Украины во главе с З. продолжает вешать спагетти на уши оставшемуся пока ещё населению
    12. yo-yo Ранг пользователя
      yo-yo
      +1
      Сегодня, 19:42
      Старший украинский наркоман беспощадно дунув двойную дозу произнёс: "Готов выслушать Россию"
    13. ОлегEKB Ранг пользователя
      ОлегEKB
      0
      Сегодня, 19:43
      Границы 2022 года были актуальны два года назад (сами отказались от Стамбульских договорах), сейчас ситуация уже иная
      Претензии пусть Бориске Джонсону предъявляют
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        -1
        Сегодня, 19:54
        К этому случаю хорошо подходит поговорка - "Баклан вылетающий поздно - пролетает мимо". Вот это как раз про зелю.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 20:16
          Цитата: Уарабей
          "Баклан вылетающий поздно - пролетает мимо".

          Баклан не вылетает, ни поздно, не рано, он все время в море обитает, пожрал рыбы, упал на воду, переварил и опять на жрачку полетел. К украинцам он не в сравнение.
    14. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 19:47
      Аидлык мансы обойдым погнал! Поц! Это уже так не работает! Каждое следующее предложение ВВП , будет ещё более жёстким!
    15. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:48
      В соответствии с законами Украины он скоро станет нелегитимным переговорщиком и узурпатором
    16. Сергей Т19 Ранг пользователя
      Сергей Т19
      +2
      Сегодня, 19:49
      Ни в коем случае. Сколько жизней полегло за эти земли. Сколько ресурсов потрачено.
    17. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +4
      Сегодня, 19:51
      Клоуну невдомёк, что Россия пришла не за территориями, а лишить нату любой возможности разместить любое вооружение и пункты разведки в "мягком подбрюшье" России, а именно на территориях бывшей УССР.
      Когда-то Карибский кризис начался из-за желания разместить ракеты, с дальностью "до Москвы" на территории Турции. В ответ СССР разместил ракеты на Кубе и началось. Едва до ядерной войны не дошло.
      Теперь же ната всеми силами пытается влезть на территории расположенные много ближе к Москве и центральному промышленному району, при многократном увеличении средств, способных работать на этой дальности, одни БПЛА, миникрылатые ракеты чего стоят, которые к тому же сложно выявлять и ликвидировать.
      Могла Россия себе такое позволить?
      Конечно же нет!
      СВО закончится только при достижении одной конкретной цели - невозможности когда-либо размещать нате там своё оружие и разведпункты. Всё остальное сопутствующие цели.
    18. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 19:53
      Границы 2022 г.? Это того времени когда наши освободили половину Харьковской, Сумской и Киевской областей? Наркоша опять принял дозу и его понесло.
    19. BABAY22 Ранг пользователя
      BABAY22
      0
      Сегодня, 19:56
      и выплату значительных репараций

      Смеха ради провести опрос населения на украине.
      Сколько? Назовите цифру.
      Сдохнут от жадности своей.
    20. Андрей Андреев_2 Ранг пользователя
      Андрей Андреев_2
      0
      Сегодня, 20:11
      Клоун-фантазер с фашистской ориентацией, обкуренный и обдолбанный... неужели он представляет страну? Позор!!!
    21. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      0
      Сегодня, 20:12
      Цитата: Ростислав Прокопенко
      Только на границы 1891 года! laughing

      Нууу, можно в границе какой-нибудь ИТК для пожизненных, можно и новую выстроить и назвать "Украина", и всех кастрюлеголовых туда. Но лучше все-таки на березу.
    22. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 20:12
      Если киевский режим все еще существует, значит, он нужен Российской Федерации. Если мы не пытаемся лишить украину государственности , значит, она нужна кремлю такой. Возможно, есть какие-то другие причины, по которым мы не можем этого сделать.
    23. Victor19 Ранг пользователя
      Victor19
      +1
      Сегодня, 20:15
      Как я понимаю, сейчас уже переговоров не будет никаких, так как с террористами переговоров не ведут.
    24. Клон Ранг пользователя
      Клон
      0
      Сегодня, 20:44
      «Когда гнев богов постигает человека, то прежде всего божество отнимает у него здравый смысл и дает превратное направление его мыслям, чтобы он не сознавал своих ошибок» - афинский оратор Ликург.
      Зеленский и его окружение - явное подтверждение мудрости древних...

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