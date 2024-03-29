Причиной отказа ЕС передать Киеву проценты с активов РФ могла стать позиция Китая, фонд которого оказался в числе акционеров европейского депозитария Euroclear

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Причиной отказа ЕС передать Киеву проценты с активов РФ могла стать позиция Китая, фонд которого оказался в числе акционеров европейского депозитария Euroclear

Появляется информация о возможной главной причине того, почему ЕС не выполнил ранее данное Киеву обещание выплатить проценты с российских замороженных активов. Напомним, что изначально предполагалось, что эти средства (а это около 3 млрд евро) будут направлены «на поддержание украинской экономики». Об этом трубили чиновники Евросоюза, включая Борреля и Урсулу. Однако на неделе для Киева решение Брюсселя оказалось неожиданным и раздражающим. Денег не дали… Оставив на так называемом спецсчёте европейского (бельгийского) депозитария Euroclear.

В связи с этим эксперты стали высказываться о причинах такого шага ЕС, ранее заморозившего десятки миллиардов евро российских финансовых активов. Одной из главных причин такого решения считается позиция китайских инвесторов.



Дело в том, что суверенный фонд Китая, как выяснилось (что, возможно, стало и некой неожиданностью для еврочиновников, предлагавших «всё отнять и поделить»), является одним из акционеров депозитария Euroclear. Китайские акционеры депозитария, являющегося акционерным обществом, обозначили свою позицию следующим образом: во-первых, они не услышали от совета директоров Euroclear объяснения, на основании какой статьи международного права средства одного из вкладчиков могут быть изъяты, во-вторых, если средства всё же заморожены, значит они, оставаясь на счетах депозитария, фактически перешли в его собственность. Если так, тогда и вопросы о том, кому, куда и сколько процентов переводить, не могут решаться без учёта мнения каждого из крупных акционеров, соответственно - без того самого суверенного фонда Китая – по всё той же причине, что Euroclear – акционерное общество.

Таким образом, еврочиновники на данный момент сами себя загнали в тупик. С одной стороны они радовались привлечению китайских инвестиций в свою экономику, с другой – приходится, скрипя зубами, учитывать мнение Китая при распределении доходов, особенно фактически украденных у России.
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    10 комментариев
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    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +2
      Сегодня, 19:24
      А интересно наблюдать за этой ситуацией с нашими активами! Так скушают они эту грушу или нет? Заморозили и сами призадумались, а куда это их экономику и финансовые институты приведёт?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 19:45
        Цитата: Эдик
        А интересно наблюдать за этой ситуацией с нашими активами! Так скушают они эту грушу или нет?

        Сожрать можно, но обкакаться тоже можно, Что более вероятно.
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +1
          Сегодня, 20:06
          Цитата: carpenter
          Сожрать можно, но обкакаться тоже можно, Что более вероятно.

          По сути, они это уже сделали, они потеряли несравненно больше! Вопрос в том, как они выкрутятся из этой некрасивой ситуации! Репутация — это такое...
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +1
            Сегодня, 20:21
            Цитата: Эдик
            Вопрос в том, как они выкрутятся из этой некрасивой ситуации!

            Так это тупик, возврата нет, можно только падать ниже. А где дно, не понять.
            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              0
              Сегодня, 20:27
              Цитата: carpenter
              Так это тупик, возврата нет, можно только падать ниже. А где дно, не понять.

              Да, мы это видим, и все в мире, кто не под колпаком Запада, пытается дистанцироваться от западной экономики, постепенно избавляясь от их долговых обязательств и валют. Постепенно....К сожалению, это нельзя сделать одномоментно, на мировом рынке нужны финансовые инструменты.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 20:12
        Я представляю, если какой нибудь банк взял и заморозил счета главы семейной пары на том основании, что они во время семейных скандалов с супругой дерутся... А потом вдогонку охреневшему от такой наглости мужику объявил, что все проценты по вкладу он будет перечислять его жене, так как она ему больше нравится... Не удивлюсь, если вскоре этот мужик возьмёт пистолет и пойдёт грабить этот банк...
        Зря они так с нами... У нас тоже есть что у них отобрать... Не нашего имущества заморожено на сумму более 500 млрд $... Так что ещё посмотрим кто больше пострадает... am
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +2
          Сегодня, 20:20
          Мы заморозили их активы в России на такую же сумму!Мы не чего не потеряли в отличии от них!Они потеряли главное: доверие и репутацию, и все в мире это увидели и сделали выводы.
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 20:23
          Цитата: Lev_Russia
          Я представляю, если какой нибудь банк взял и заморозил счета главы семейной пары

          ... Ротшильда, аль Рокфеллера, а може Байдена. Я не представляю, что будет.
    2. Кариб Ранг пользователя
      Кариб
      0
      Сегодня, 20:06
      Спасибо. С этой стороны я ещё не взглядывал. Молодцы китайцы, понимают, что, их скушают после нас...
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 20:25
        Цитата: Кариб
        Спасибо. С этой стороны я ещё не взглядывал. Молодцы китайцы

        Восток, дело тонкое, а Китай особенно. Там чтобы понять нужно хотя бы десять лет прожить (больше не дадут).

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