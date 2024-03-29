Причиной отказа ЕС передать Киеву проценты с активов РФ могла стать позиция Китая, фонд которого оказался в числе акционеров европейского депозитария Euroclear

Появляется информация о возможной главной причине того, почему ЕС не выполнил ранее данное Киеву обещание выплатить проценты с российских замороженных активов. Напомним, что изначально предполагалось, что эти средства (а это около 3 млрд евро) будут направлены «на поддержание украинской экономики». Об этом трубили чиновники Евросоюза, включая Борреля и Урсулу. Однако на неделе для Киева решение Брюсселя оказалось неожиданным и раздражающим. Денег не дали… Оставив на так называемом спецсчёте европейского (бельгийского) депозитария Euroclear.В связи с этим эксперты стали высказываться о причинах такого шага ЕС, ранее заморозившего десятки миллиардов евро российских финансовых активов. Одной из главных причин такого решения считается позиция китайских инвесторов.Дело в том, что суверенный фонд Китая, как выяснилось (что, возможно, стало и некой неожиданностью для еврочиновников, предлагавших «всё отнять и поделить»), является одним из акционеров депозитария Euroclear. Китайские акционеры депозитария, являющегося акционерным обществом, обозначили свою позицию следующим образом: во-первых, они не услышали от совета директоров Euroclear объяснения, на основании какой статьи международного права средства одного из вкладчиков могут быть изъяты, во-вторых, если средства всё же заморожены, значит они, оставаясь на счетах депозитария, фактически перешли в его собственность. Если так, тогда и вопросы о том, кому, куда и сколько процентов переводить, не могут решаться без учёта мнения каждого из крупных акционеров, соответственно - без того самого суверенного фонда Китая – по всё той же причине, что Euroclear – акционерное общество.Таким образом, еврочиновники на данный момент сами себя загнали в тупик. С одной стороны они радовались привлечению китайских инвестиций в свою экономику, с другой – приходится, скрипя зубами, учитывать мнение Китая при распределении доходов, особенно фактически украденных у России.