ISW: Российские войска за полгода взяли под контроль более 500 квадратных км территории
Продвижение российской армии ускорилось, в 2024 году ВС России взяли больше территорий, чем за последние три месяца прошлого года. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Как подсчитали аналитики из ISW, российская армия перешла в наступление в октябре прошлого года после того, как отразила летнее контрнаступление ВСУ. За это время ВС России взяли под свой контроль 505 квадратных километров, из которых 300 в этом году. Т.е. за три последних месяца 2023 года было освобождено 205 кв. км, а с 1 января по 28 марта - 300 кв. км. На основании этого американцы делают вывод, что ВС России значительно нарастили темп наступления.
Ну, американцы не были бы американцами, если бы не заявили и об "успехах" украинской армии. Согласно тому же докладу, на данный момент ВСУ якобы не дают ВС России добиться тактических успехов, сдерживая их на имеющихся рубежах. Какой ценой это получается у Киева, ISW не пишет, их это не волнует. В то же время аналитики признают, что в случае задержек с американской помощью, ВС России могут прорвать фронт на одном из направлений и начать стремительное продвижение вглубь Украины.
У ВСУ сейчас проблемы с артиллерией и системами ПВО, а это дает возможность российскому командованию активнее применять авиацию, накрывая авиабомбами не только позиции ВСУ, но и ближайшие тылы и даже цели на территории городов.
- заявляют аналитики.
При этом некоторые псевдоэксперты продолжают всерьёз, если можно так выразиться, экстраполировать квадратные километры на время проведения СВО, забывая о том, что, во-первых, данные озвучивает ISW, во-вторых, победа в подавляющем большинстве вооружённых конфликтов в истории напрямую не была связана с количеством взятых под контроль квадратных километров территории, как и общее время боевых действий напрямую не зависело от того, сколько удельных километров армия прошла за отдельно взятые сутки.
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