ISW: Российские войска за полгода взяли под контроль более 500 квадратных км территории

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ISW: Российские войска за полгода взяли под контроль более 500 квадратных км территории

Продвижение российской армии ускорилось, в 2024 году ВС России взяли больше территорий, чем за последние три месяца прошлого года. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Как подсчитали аналитики из ISW, российская армия перешла в наступление в октябре прошлого года после того, как отразила летнее контрнаступление ВСУ. За это время ВС России взяли под свой контроль 505 квадратных километров, из которых 300 в этом году. Т.е. за три последних месяца 2023 года было освобождено 205 кв. км, а с 1 января по 28 марта - 300 кв. км. На основании этого американцы делают вывод, что ВС России значительно нарастили темп наступления.



Ну, американцы не были бы американцами, если бы не заявили и об "успехах" украинской армии. Согласно тому же докладу, на данный момент ВСУ якобы не дают ВС России добиться тактических успехов, сдерживая их на имеющихся рубежах. Какой ценой это получается у Киева, ISW не пишет, их это не волнует. В то же время аналитики признают, что в случае задержек с американской помощью, ВС России могут прорвать фронт на одном из направлений и начать стремительное продвижение вглубь Украины.

У ВСУ сейчас проблемы с артиллерией и системами ПВО, а это дает возможность российскому командованию активнее применять авиацию, накрывая авиабомбами не только позиции ВСУ, но и ближайшие тылы и даже цели на территории городов.

Расширение операций авиации может позволить российским войскам значительно снизить боевые возможности Украины и изолировать участки поля боя в поддержку усилий по достижению значимых в оперативном отношении успехов

- заявляют аналитики.

При этом некоторые псевдоэксперты продолжают всерьёз, если можно так выразиться, экстраполировать квадратные километры на время проведения СВО, забывая о том, что, во-первых, данные озвучивает ISW, во-вторых, победа в подавляющем большинстве вооружённых конфликтов в истории напрямую не была связана с количеством взятых под контроль квадратных километров территории, как и общее время боевых действий напрямую не зависело от того, сколько удельных километров армия прошла за отдельно взятые сутки.
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    16 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
          JÜRGEN WEGNER
          0
          Сегодня, 20:03
          Да, как-то была война между Англией и Францией - столетняя война.

          Так там и не помнили уже на какую тему бились. Так, просто по привычке и бились.

          Так что Россия может. Если не отсекать пути поставки оружия, не отрезать море, то к 2524 не успеем дойти до победы.
          1. Синоид
            Синоид
            -2
            Сегодня, 20:13
            Не хватит ресурсов у Киева на столько, уже сейчас пятая часть ВСУ "натовские недоноски", за пару лет полностью будет истреблено мужское население незалежной (те кто не успеет убежать). + год ещё если лимитрофов-лабусов кинут под жернова. Ну а дальше ЕС, будет просить мира на любых Наших условиях.
          2. Ivan№One Ранг пользователя
            Ivan№One
            +1
            Сегодня, 20:30
            нет, прекрасно все все помнили, вы видимо двоечник по истории были

            и да, современники никогда и не знали ни про какую столетнюю войну - для них это бьла череда разных войн, с длинными промежутками "мира". А причина была каждый раз одна - династитческие претензии
    2. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      +4
      Сегодня, 19:48
      Такими темпами война может продлиться не один десяток лет.
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        -2
        Сегодня, 20:15
        Цитата: km-21
        Такими темпами война может продлиться не один десяток лет.

        Нынешняя война СВО ,это не захват городов и поселков ,а война на истощение ..
        Да Россия могла бы города уничтожать ,еще в 2022 ,но это не наш метод ..
        Мы сейчас показываем укробандеровцам КТО они такие и для запада и для России !
        И для других так называемых стран из времен СССР !
        Да медленно ,но зато начинается понимание и уничтожаются самые скачущие ...
        Россия добрая и щедрая душа ,но если разозлить ..То на века запомните Русского медведя в злобе
        Вот так и живем ,хлеб жуем и пока гром не грянет ..От войны до войны soldier
    3. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      +10
      Сегодня, 19:49
      Надеюсь, большинство присутствующих в состоянии оценить, что 500 кв. км это:( если по фронту в 1000 км, - это 500 метров; или 50×10 км...). Если об этом глаголят амеры, - давайте искать Их цель, заинтересованность?! А не умиляться цифрам( вообще не оптимистичным)...
      1. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        +3
        Сегодня, 20:09
        500 кв км - это площадь Воронежа
        1. A.A.G. Ранг пользователя
          A.A.G.
          +5
          Сегодня, 20:15
          Вы комментарии почитайте, пожалуйста. Похоже, - многие этого не понимают. Кто-то в силу оптимизации системы образования( может быть, - даже, - медицины). Кто-то, - в результате работы СМИ( Скабеева, Соловьёв... Кстати, - признаюсь, - ранее уважал обоих... Ныне, - имхо: - "флюгеры"...)... hi
    4. Selidat Ранг пользователя
      Selidat
      -4
      Сегодня, 19:58
      За крайние полгода армия России избавилась от жёсткого дефицита боеприпасов, а у противника этот дефицит весьма заметен. Это, естественно, не единственная причина, но одна из основных.

      Без "отсутствия помощи" со стороны США тут,конечно, не обошлось. Но вот в причинах этого отсутствия стоит,наверное,разобраться поподробнее.

      И.... да, успех в продвижении как правило, измеряется в километрах продвижения фронта в глубину занимаемой противником территории, а не в площади занятой земли.
      1. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        +1
        Сегодня, 20:07
        А глубина, площадь не взаимосвязанны?
        1. Selidat Ранг пользователя
          Selidat
          0
          Сегодня, 20:18
          Взаимосвязаны,конечно. Но,как Вы сами ниже отметили, далеко не одно и то же. А "большие цифры" могут быть неправильно поняты
    5. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      +4
      Сегодня, 20:00
      1000 км в год, получается... А сколько там общая площадь Украины? И кстати, если сравнивать, скажем, с летом 2022 года, то освобождённая площадь Украины окажется величиной резко (отнюдь не на 500 квадратных км) отрицательной. Тогда ещё Херсон значился в числе освобождённых, Изюм и много чего ещё.
      1. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        +3
        Сегодня, 20:09
        Вы единицы измерения обозначайте, пожалуйста! А то некоторые и вправду уверуют, что мы в год на 1000 км вглубь продвигаемся...
    6. Комментарий был удален.
    7. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      +3
      Сегодня, 20:12
      Что такое 500 км2 , это фронт 50км на глубину 10км и это за полгода . 10 ,15 , 20 км в полгода , это сколько до Харькова от границы , почти два года
    8. Комментарий был удален.
    9. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      +2
      Сегодня, 20:25
      20 на 25 км ,как бы не очень
    10. Комментарий был удален.
    11. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 20:33
      России взяли под свой контроль 505 квадратных километров, из которых 300 в этом году.

      А сколько квадратных километров захвачено всу в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ?
    12. Комментарий был удален.

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