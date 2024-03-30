«Широко использовалась на Украине»: испанский эксперт пророчит будущее за электрической боевой техникой

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«Широко использовалась на Украине»: испанский эксперт пророчит будущее за электрической боевой техникой

В связи с переходом гражданского транспорта на электрический ход в западных странах наметилась аналогичная тенденция в сегменте боевых машин. При этом многие аналитики ставят под сомнение рациональность попыток «электрификации» войск. С ними не согласен испанский эксперт Хуан Карлос Андрес Эрреро, который озвучил свои мысли на страницах издания Infodefensa.

С его слов, в ходе войны на Украине разведывательные и противотанковые подразделения, а также курьерская служба ВСУ, активно использовали электрический мотоцикл Atom Military от компании Eleek:



Это первый конфликт, в котором эти машины широко применялись в боевых действиях.

При весе всего 60 кг мотоцикл может проехать до 150 км без подзарядки аккумулятора. Он способен нести нагрузку до 150 кг и развивать максимальную скорость 90 км/ч; имеется возможность движения в режиме «велосипед» при аварийных случаях и для экономии заряда батареи.

Электромотоцикл дал украинским подразделениям скрытность, которая обеспечивает решающее тактическое преимущество. Их бесшумная мобильность и низкая тепловая сигнатура обеспечивают маневренность и внезапность

- отмечает автор.

Зарядка аккумуляторов осуществляется на базах и на контролируемых территориях, но в случае необходимости мотоцикл может быть подключен к общей электросети.

В 2023 году компания General Motors Defense (GMD) представила новый Hummer EV, полностью электрическую боевую машину взводного уровня. Она питается от аккумуляторной батареи мощностью 200 кВтч, обеспечивающей запас хода примерно на 450 км.


Hummer EV


Однако, несмотря на свои тактические преимущества, в настоящее время батареи обеспечивают боевым машинам ограниченную автономность. Кроме того, время перезарядки может достигать нескольких часов

- поясняет автор.

Пентагон планирует к 2050 году широко использовать на поле боя полностью электрическую технику. Однако сначала Минобороны США сделало ставку на гибриды, в частности, это касается перспективной БМП XM30, идущей на замену Bradley.

Как указывает автор, разработка новых материалов и технологий может увеличить эффективность батарей. Ключевым моментом здесь является плотность энергии, увеличение которой приводит к уменьшению веса и объема аккумулятора. Наиболее эффективны в этом отношении литий-ионные батареи. В настоящее время они имеют плотность энергии около 150 Втч/кг.

Однако компания GMD установила свои аккумуляторы Ultium NCMA мощностью 280 Втч/кг на Hummer EV. В апреле 2023 года её главный конкурент CATL заявил, что у него есть конденсированная батарея удельной мощностью 500 Втч/кг, что «является беспрецедентным достижением». Вскоре после этого компания Wright Electric заявила о создании аккумулятора мощностью 1000 Втч/кг.

Производство новых материалов и структур атомов делает возможной разработку батарей, которые заряжаются быстрее, служат дольше и имеют более высокую плотность энергии

- считает автор.

В настоящее время ведутся исследования по разработке ключевого гибридного материала, созданного с помощью нанотехнологий, состоящего из диоксида титана и нитрида титана. Эта комбинация позволяет создать литий-сульфидную (Li-S) батарею с анодом из кремниевых нанопроволок с плотностью энергии 2600 Втч/кг.

Возможно, потребуется подождать несколько лет, пока технологии, связанные с аккумуляторами, не достигнут достаточной зрелости, чтобы позволить широко использовать электромобили в боевых действиях

- делает вывод автор, пророча будущее за новым типом техники.

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    14 комментариев
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    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 11:57
      Испанский стыд ,это называется Такое заявить !
      Это у них в испании на каждой заправке можно через 100 метров..
      Вон Украина сейчас как раз не хватает техники на электичестве )))))))
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 12:05
        Так это можно и как пауэрбанк использовать... belay Заряжать где нибудь в Польше,и возить на автовозах..Электричество в ведрах.Оптом
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          -1
          Сегодня, 12:09
          Цитата: dmi.pris1
          Так это можно и как пауэрбанк использовать... belay Заряжать где нибудь в Польше,и возить на автовозах..Электричество в ведрах.Оптом

          Можно ,но очень затратно ..ФАБ-ы пока самое эффективное оружие за последние месяцы
        2. Ig sura Ранг пользователя
          Ig sura
          +2
          Сегодня, 12:21
          Тут не чего смешного нет электричество конечно хорошо но только в мирное время тоесть дело в том что НАТО думает воевать но забывает одно правило на Украине это по-сути был щадящий режим с НАТО шутить не кто не собирается это не тёща а это значит будут бить по всем объектам где хоть мало майски энергию будут вырабатывать или они думают что на их будет жалость одно могу сказать пусть делают нам это все пригодится в мирное время
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:00
      Можу, роблю...
      Зимой в мокрой майке...
      У нас доставщики стали ездить на электросамокатах и электровелосипедах...
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        -2
        Сегодня, 12:12
        Цитата: ROSS 42
        Можу, роблю...
        Зимой в мокрой майке...

        Вот цэ гарно ..))))
        Цитата: ROSS 42
        У нас доставщики стали ездить на электросамокатах и электровелосипедах...

        Скоро запретят и урегулируют это все безобразие ..Оборзели совсем!
    3. Master2030 Ранг пользователя
      Master2030
      +1
      Сегодня, 12:04
      Лисапед 60кг. ВСУшники так ляхи накачают, что все медали по спринтам их. На видео видгука-оператор лисапета и сам лисапет чистые как нова копейка, явно не на передовой испытывал(реклама).
      Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    4. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +1
      Сегодня, 12:08
      Это новые китайские автомобили, которые закупила испанская армия. https://www.eldebate.com/motor/20240329/estos-son-nuevos-coches-chinos-comprado-ejercito-espanol_185319.html
      С другой стороны, парк российских вертолетов "Камов" сократился с восьми до трех из-за нехватки российских запчастей, хотя запчасти ищутся в других странах. https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/espana-quedara-helicopteros-rusos-kamov-2024-luchar-incendios/20230919175215638371.html
    5. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +1
      Сегодня, 12:08
      Только подумаю о чем то , находятся уже сделавшие. Ещё вначале СВО вроде тут писал, что для разведки хороши были бы электровелики и электробагги. И вот через два года читаю об этом. Их единственное преимущество тишина, остальное в минус. Для разведки тишина важная составляющая, хотя как знать. Разведчикам виднее.
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 12:18
      «Он способен нести нагрузку до 150 кг и развивать максимальную скорость 90 км/ч; имеется возможность движения в режиме "велосипед"» —

      — По велотреку,видимо,ездить.Там танки вязнут ...
      1. ИВЗ Ранг пользователя
        ИВЗ
        -1
        Сегодня, 12:24
        Там танки вязнут ...
        То,что на фотке и видео выполнено в форм факторе кроссового мотоцикла. Поверьте, более проходимой, всепролазной техники не существует. Другое дело, что использование на Украине никакой не показатель, там используется то что дают без особого выбора.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 12:18
      С испанцами понятно - сам себя не похвалишь...
      многие аналитики ставят под сомнение рациональность попыток «электрификации» войск.
      И на сегодняшний день это наверное правильно. В боевых условиях с зарядкой аккумуляторов могут возникнуть проблемы. А по единичному использованию электромотоциклов делать выводы преждевременно.
      Аргон
      Для разведки тишина важная составляющая, хотя как знать
      Вот поэтому разведка ножками и частенько на пузе.
    8. Ivan F Ранг пользователя
      Ivan F
      +1
      Сегодня, 12:27
      А заряжать всю эту "технику" они собираются как? Энергия солнца, ветра и волн? На войне, такое увы не работает. Хотя если "разлогаемое биотопливо",вот его у укров в избытке. Но оно тоже имеет свойство заканчиваться.
    9. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 12:30
      В статье упустили самое главное: с электрификацией техники значительно возрастёт экологичность сражений, уменьшится выхлоп от танков, автомобилей, а тем более самолётов и кораблей. laughing Эх, где Грета Тумберг, порадовалась бы сейчас.

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