«Широко использовалась на Украине»: испанский эксперт пророчит будущее за электрической боевой техникой

Это первый конфликт, в котором эти машины широко применялись в боевых действиях.

Электромотоцикл дал украинским подразделениям скрытность, которая обеспечивает решающее тактическое преимущество. Их бесшумная мобильность и низкая тепловая сигнатура обеспечивают маневренность и внезапность

Hummer EV

Однако, несмотря на свои тактические преимущества, в настоящее время батареи обеспечивают боевым машинам ограниченную автономность. Кроме того, время перезарядки может достигать нескольких часов

Производство новых материалов и структур атомов делает возможной разработку батарей, которые заряжаются быстрее, служат дольше и имеют более высокую плотность энергии

Возможно, потребуется подождать несколько лет, пока технологии, связанные с аккумуляторами, не достигнут достаточной зрелости, чтобы позволить широко использовать электромобили в боевых действиях

В связи с переходом гражданского транспорта на электрический ход в западных странах наметилась аналогичная тенденция в сегменте боевых машин. При этом многие аналитики ставят под сомнение рациональность попыток «электрификации» войск. С ними не согласен испанский эксперт Хуан Карлос Андрес Эрреро, который озвучил свои мысли на страницах издания Infodefensa.С его слов, в ходе войны на Украине разведывательные и противотанковые подразделения, а также курьерская служба ВСУ, активно использовали электрический мотоцикл Atom Military от компании Eleek:При весе всего 60 кг мотоцикл может проехать до 150 км без подзарядки аккумулятора. Он способен нести нагрузку до 150 кг и развивать максимальную скорость 90 км/ч; имеется возможность движения в режиме «велосипед» при аварийных случаях и для экономии заряда батареи.- отмечает автор.Зарядка аккумуляторов осуществляется на базах и на контролируемых территориях, но в случае необходимости мотоцикл может быть подключен к общей электросети.В 2023 году компания General Motors Defense (GMD) представила новый Hummer EV, полностью электрическую боевую машину взводного уровня. Она питается от аккумуляторной батареи мощностью 200 кВтч, обеспечивающей запас хода примерно на 450 км.- поясняет автор.Пентагон планирует к 2050 году широко использовать на поле боя полностью электрическую технику. Однако сначала Минобороны США сделало ставку на гибриды, в частности, это касается перспективной БМП XM30, идущей на замену Bradley.Как указывает автор, разработка новых материалов и технологий может увеличить эффективность батарей. Ключевым моментом здесь является плотность энергии, увеличение которой приводит к уменьшению веса и объема аккумулятора. Наиболее эффективны в этом отношении литий-ионные батареи. В настоящее время они имеют плотность энергии около 150 Втч/кг.Однако компания GMD установила свои аккумуляторы Ultium NCMA мощностью 280 Втч/кг на Hummer EV. В апреле 2023 года её главный конкурент CATL заявил, что у него есть конденсированная батарея удельной мощностью 500 Втч/кг, что «является беспрецедентным достижением». Вскоре после этого компания Wright Electric заявила о создании аккумулятора мощностью 1000 Втч/кг.- считает автор.В настоящее время ведутся исследования по разработке ключевого гибридного материала, созданного с помощью нанотехнологий, состоящего из диоксида титана и нитрида титана. Эта комбинация позволяет создать литий-сульфидную (Li-S) батарею с анодом из кремниевых нанопроволок с плотностью энергии 2600 Втч/кг.- делает вывод автор, пророча будущее за новым типом техники.