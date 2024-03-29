СК РФ: Действиями террористов в ходе подготовки, теракта и отхода управлял скрывавшийся под псевдонимом мужчина
Все действия террористов в "Крокус сити холле", а также за его пределами, координировались неким мужчиной через мессенджер Telegram. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Согласно заявлению СК, задержанные террористы при первичных допросах, а также последующих, неоднократно повторяли, что все их действия координировались неким мужчиной, который скрывался под псевдонимом. Все общение шло через Telegram, он контролировал подготовку к теракту, сам теракт и отход террористов. При этом неустановленный координатор присылал голосовые сообщения, а не текстовые.
- заявили в СК.
Это координатор дал команду после теракта на автомобиле выдвинуться в сторону украинской границы, пересечь ее и прибыть в Киев, где террористов якобы ожидало обещанное вознаграждение. Сейчас следствие проверяет причастность к совершению преступления украинские спецслужбы. Другие подробности не раскрываются.
Ранее США пытались убедить Россию, что за терактом в "Крокус сити холле" якобы стоит запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГИЛ-К*).
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