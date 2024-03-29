СК РФ: Действиями террористов в ходе подготовки, теракта и отхода управлял скрывавшийся под псевдонимом мужчина

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СК РФ: Действиями террористов в ходе подготовки, теракта и отхода управлял скрывавшийся под псевдонимом мужчина

Все действия террористов в "Крокус сити холле", а также за его пределами, координировались неким мужчиной через мессенджер Telegram. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Согласно заявлению СК, задержанные террористы при первичных допросах, а также последующих, неоднократно повторяли, что все их действия координировались неким мужчиной, который скрывался под псевдонимом. Все общение шло через Telegram, он контролировал подготовку к теракту, сам теракт и отход террористов. При этом неустановленный координатор присылал голосовые сообщения, а не текстовые.



Обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия, как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в "Крокус Сити Холле", путем голосовых сообщений через мессенджер "Телеграм" координировал мужчина, который представился им под псевдонимом

- заявили в СК.

Это координатор дал команду после теракта на автомобиле выдвинуться в сторону украинской границы, пересечь ее и прибыть в Киев, где террористов якобы ожидало обещанное вознаграждение. Сейчас следствие проверяет причастность к совершению преступления украинские спецслужбы. Другие подробности не раскрываются.

Ранее США пытались убедить Россию, что за терактом в "Крокус сити холле" якобы стоит запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГИЛ-К*).
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    9 комментариев
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    1. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      -6
      Сегодня, 20:26
      целая генерал-майорша , а наград это вообще и так в путинской россии абсолютно во всех областях ,развели бездельников с нескромными окладами ,а там если запросы повышенные можно просто из бюджета набрать
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 20:28
        Ранее США пытались убедить Россию, что за терактом в "Крокус сити холле" якобы стоит запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГИЛ-К*).

        Ну да... Только не "ИГИЛ - К", а "УкроИГИЛ" (УИГИЛ) всё это натворил... Кстати, Игиловские методы ведения войны давно уже укронацисты взяли себе на вооружение... Это диверсии, пытки, вымогательство, шантаж и террор...
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -2
        Сегодня, 20:40
        волк, конашенков из той же оперы
        кабинетные генералы - говорящие головы

        волк видимо не только говорящая
    2. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      -3
      Сегодня, 20:26
      прибыть в Киев, где террористов якобы ожидало обещанное вознаграждение.

      Окраинцы в Рагуль-сити расплачиваются рублями со среднеазиатами. Электронным переводом или налом?
    3. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      +1
      Сегодня, 20:28
      Прибыть в Киев за... рублями.
      А где потом их тратить? В Париже? Не уверен, что все так просто. Не оправдываю киевский режим, но одним им такую бойню организовать было бы боязно, да и последствия ответа РФ для режима могут быть в военном плане непредсказуемы. Да и в плане запугивания россиян это мало эффективно. Это банальный терроризм. Наказание соответствующее.
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        -1
        Сегодня, 20:41
        Цитата: NICK111
        Прибыть в Киев за... рублями.

        Российский рубль с 2022 года перестал быть свободно конвертируемой валютой, но частично конвертируемой остался. В доллары и евро конвертируется совершенно свободно.
    4. Дес Ранг пользователя
      Дес
      -1
      Сегодня, 20:31
      Кто бы не руководил этими "таджиками" - без неопровержимых доказательств будет выглядеть политизированно.
    5. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 20:35
      а может женщина?
      а пустили их в страну - тоже люди под псевдонимом? или у каждого есть ФИО и звание?
    6. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 20:39
      "...дал команду после теракта на автомобиле выдвинуться в сторону украинской границы, пересечь ее и прибыть в Киев, где террористов якобы ожидало обещанное вознаграждение." - зверьков на границе постреляли бы и "концы в воду". Лучше бы искали, кто на территории России участвовал в организации этого теракта.

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