Факт остается фактом: у Афин определенно не будет возможности избавиться от своих [устаревших] истребителей [путем их продажи]

Как и в случае с французскими САУ CAESAR или словацкими Zuzana, не исключено, что вокруг Афин сформируется коалиция западных стран для финансирования сделки и передачи в Киев этих самолетов, которые, безусловно, повлияют на баланс сил на Украине

Недавно Минобороны Греции заявило об «излишках» в парке истребителей, образовавшихся после закупки Rafale и ожидающегося приобретения F-35A. Речь идет о самолетах F-4, Mirage 2000-5 и F-16 Block 30.Если на Phantom II на Западе не обратили внимания, то устаревшие французские и американские истребители приковали к себе взгляды «спонсоров» киевского режима. Как утверждается, Греции не удастся продать эти машины, но в случае поставки ВСУ она может получить компенсацию.- считают во французском издании Meta-defense.Поэтому предлагается объединить усилия государств «цивилизованного мира» и выкупить греческий «неликвид», который смогут применять ВСУ.- говорится во французской прессе.Со своей стороны отметим, что Запад сумел наладить восстановление МиГ-29 и Су-24 для нужд ВСУ, собирая данные самолеты по всей Европе, а возможно и за ее пределами. На этом фоне «вернуть к жизни» греческие F-16 Block 30 и Mirage представляется более простой задачей.