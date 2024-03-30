«Не исключена передача Киеву»: во французской прессе нашли «применение» устаревшим истребителям ВВС Греции

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«Не исключена передача Киеву»: во французской прессе нашли «применение» устаревшим истребителям ВВС Греции

Недавно Минобороны Греции заявило об «излишках» в парке истребителей, образовавшихся после закупки Rafale и ожидающегося приобретения F-35A. Речь идет о самолетах F-4, Mirage 2000-5 и F-16 Block 30.

Если на Phantom II на Западе не обратили внимания, то устаревшие французские и американские истребители приковали к себе взгляды «спонсоров» киевского режима. Как утверждается, Греции не удастся продать эти машины, но в случае поставки ВСУ она может получить компенсацию.



Факт остается фактом: у Афин определенно не будет возможности избавиться от своих [устаревших] истребителей [путем их продажи]

- считают во французском издании Meta-defense.

Поэтому предлагается объединить усилия государств «цивилизованного мира» и выкупить греческий «неликвид», который смогут применять ВСУ.

Как и в случае с французскими САУ CAESAR или словацкими Zuzana, не исключено, что вокруг Афин сформируется коалиция западных стран для финансирования сделки и передачи в Киев этих самолетов, которые, безусловно, повлияют на баланс сил на Украине

- говорится во французской прессе.

Со своей стороны отметим, что Запад сумел наладить восстановление МиГ-29 и Су-24 для нужд ВСУ, собирая данные самолеты по всей Европе, а возможно и за ее пределами. На этом фоне «вернуть к жизни» греческие F-16 Block 30 и Mirage представляется более простой задачей.

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    10 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:43
      А пилотами скорее всего наемников посадят. Какелы не успеют быстро научится на разной технике летать. Ну на Ф16 то их готовят. А вот на Мираж и Ф4 ??? Ф4 вообще - очень древний аппарат.
      У амеров их вроде бы в летающие мишени переоборудовали в своё время...
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 09:52
        У них скоро помия будет собрана из с миру по нитке. Так далеко не уедешь, не смогут обслуживать,ремонтировать и готовить персонал. На танках это уже стало реальностью...
      2. Hanurik Ранг пользователя
        Hanurik
        0
        Сегодня, 10:07
        Готовят всегда для получения специалистов. Если же нужен пилот для доставки ракеты к точке пуска - хватит одного месяца для любого военного лётчика. Им же не нужна будет подготовка к бвб, двб, полётам в сложных метеоусловиях и т.д. Взлёт, полёт по маршруту, пуск ракет, возвращение и посадка.
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +3
      Сегодня, 09:45
      Когда в 1985 году в Анголе появился Mirage 2000, серьезная была машина, анголоны боялись вылетать на встречу с ними..
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 09:46
      В Греции" партизан" ненароком нету,чтобы эти самолёты особенно ф16 внезапно все сгорели?
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 09:52
        Увы... Вряд ли там найдутся такие рьяные противники укронацистов.....
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +2
          Сегодня, 09:53
          А своих туда заслать,дав им полную свободу действий???
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 09:54
            Теоретически наверно возможно. Мысль хорошая.
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 10:01
      И за этот металлолом, попросят цену нового самолётика.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:04
      [/quote][quote]«Не исключена передача Киеву»: во французской прессе нашли «применение» устаревшим истребителям ВВС Греции
      . С миру по нитке, какая то "рубаха", может получится.
      Уничтожить оное не так сложно, главное повысить возможности разведки и оперативное целеуказание, для ударных систем.

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