Украинская сторона высказывает опасения по поводу возможного применения Россией ФАБ-3000 и ФАБ-9000

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Украинская сторона высказывает опасения по поводу возможного применения Россией ФАБ-3000 и ФАБ-9000

Украинская сторона в последнее время в различных эфирах активизировала обсуждение темы, связанной с возможным ростом количества применением «авиационных бомб особой мощности». Речь идёт главным образом об авиабомбах ФАБ-3000. Также у врага возникают опасения и возможного применения ВКС РФ «царь-бомбы» - ФАБ-9000.

При этом мнения в украинской экспертной и околоэкспертной среде разделились: одни считают, что в российской авиации нет носителей, которые способны эффективно использовать не то что ФАБ-9000, но и ФАБ-3000. Другие не видят особых проблем в применении таких бомб, напоминая, что Ту-95 разрабатывался так, что мог нести на борту 9-тонную свободнопадающую бомбу, в том числе в ядерном исполнении.



Однако и те, и другие уверены, что ВКС России «не решатся использовать» ФАБ-3000 без УМПБ (универсальных модулей планирования боевых), так как при использовании обычного (свободнопадающего) варианта бомбы крупного калибра самолёту (носителю) придётся входить в зону поражения ПВО Украины.

Но в то же время идёт дискуссия о том, осталось ли у ВСУ достаточное количество зенитных ракетных комплексов, способных поразить тот же Ту-95 над линией фронта? Этот вопрос актуализирован ещё и в связи с тем, что за последний месяц именно у линии фронта войска киевского режима потеряли несколько пусковых установок поставленных американцами систем ПВО Patriot, в том числе – на марше.

Если самолёты типа Ту-95 ВКС России получат возможность сбрасывать ФАБ-3000 над линией фронта, то, по понятным причинам, никакая «линия Сырского» киевский режим от новой утраты контроля территорий не спасёт. Если же в арсенале ВКС РФ появятся ещё и ФАБ-3000 с УМПБ, то это только увеличит шансы нанесения масштабного поражения противнику вдоль линии боевого соприкосновения.

Ну а ФАБ-9000 – это уж для «жирных целей».
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    6 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      0
      Сегодня, 20:39
      К ФАБ 500, привыкли, к ФАБ 1500 привыкаете и к ФАБ 3000 привыкните laughing
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 20:43
        К ФАБ 500, привыкли, к ФАБ 1500 привыкаете и к ФАБ 3000 привыкните

        Будет вам и белка, будет и свисток... Ну прям уговорили периодически присылать им по воздуху ФАБы по всей номенклатуре...
    2. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 20:41
      применения Россией ФАБ-3000 и ФАБ-9000

      Они животворящие и мозги сразу контузией пробивают на 300 метров и больше
      Работа у нас такая ,жила бы страна родная ..И нету других забот ..!
      Наступило время уже ,этим разговор вести ..По другому не понимали и смеялись,издевались Ну ну
    3. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      -1
      Сегодня, 20:42
      За отсутствием СС-20 приходится исхитряться с оружием дедовских времен.

      За 30 лет никто об этом не подумал, другим головы были заняты. А ведь начальство для того и существует, чтобы все заранее предусмотреть.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 20:43
        ну они и предусмотрели , что им надо было
    4. Сергей Т19 Ранг пользователя
      Сергей Т19
      0
      Сегодня, 20:46
      Если освоили ФАБ-3000 значит есть понимание как их использовать

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