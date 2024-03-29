Украинская сторона высказывает опасения по поводу возможного применения Россией ФАБ-3000 и ФАБ-9000
Украинская сторона в последнее время в различных эфирах активизировала обсуждение темы, связанной с возможным ростом количества применением «авиационных бомб особой мощности». Речь идёт главным образом об авиабомбах ФАБ-3000. Также у врага возникают опасения и возможного применения ВКС РФ «царь-бомбы» - ФАБ-9000.
При этом мнения в украинской экспертной и околоэкспертной среде разделились: одни считают, что в российской авиации нет носителей, которые способны эффективно использовать не то что ФАБ-9000, но и ФАБ-3000. Другие не видят особых проблем в применении таких бомб, напоминая, что Ту-95 разрабатывался так, что мог нести на борту 9-тонную свободнопадающую бомбу, в том числе в ядерном исполнении.
Однако и те, и другие уверены, что ВКС России «не решатся использовать» ФАБ-3000 без УМПБ (универсальных модулей планирования боевых), так как при использовании обычного (свободнопадающего) варианта бомбы крупного калибра самолёту (носителю) придётся входить в зону поражения ПВО Украины.
Но в то же время идёт дискуссия о том, осталось ли у ВСУ достаточное количество зенитных ракетных комплексов, способных поразить тот же Ту-95 над линией фронта? Этот вопрос актуализирован ещё и в связи с тем, что за последний месяц именно у линии фронта войска киевского режима потеряли несколько пусковых установок поставленных американцами систем ПВО Patriot, в том числе – на марше.
Если самолёты типа Ту-95 ВКС России получат возможность сбрасывать ФАБ-3000 над линией фронта, то, по понятным причинам, никакая «линия Сырского» киевский режим от новой утраты контроля территорий не спасёт. Если же в арсенале ВКС РФ появятся ещё и ФАБ-3000 с УМПБ, то это только увеличит шансы нанесения масштабного поражения противнику вдоль линии боевого соприкосновения.
Ну а ФАБ-9000 – это уж для «жирных целей».
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