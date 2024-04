Аварии и потери бомбардировщиков B-2 Spirit

Бомбардировщик B-2 готовится принимать топливо от заправщика KC-10. Фото Минобороны США

Самолеты на службе



Последствия пожара на аэродроме Андерсен 23 февраля 2008 г. Фото Федерального авиационного управления США

Пожар на взлете



Останки сгоревшего B-2, 2008 г. Фото Федерального авиационного управления США

Инциденты без потерь



B-2 за пределами взлетно-посадочной полосы базы Уайтмен, сентябрь 2021 г. Фото Planet Labs

Стратегическая надежность



Учебное бомбометание, в рамках испытаний 1994 г. Используются неуправляемые авиабомбы Mk 82. Фото Минобороны США

Важнейшей составляющей дальней авиации и воздушной компоненты стратегических ядерных сил США являются малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, разработанные и построенные компанией Northrop Grumman. Они призваны решать наиболее сложные задачи ударного характера и неоднократно показывали свои возможности. При этом эксплуатация «Спиритов» не была простой и легкой. В прошлом имело место несколько серьезных аварий, и одна из них даже привела к уничтожению самолета.Будущий B-2 разрабатывался с 1979 г. в рамках программы Advanced Technology Bomber. В 1981 г. завершилась конкурсная часть программы, победителем которой стала компания Northrop. Ее предварительный проект получил дальнейшее развитие; ему присвоили индекс B-2 и имя Spirit. Проектирование завершилось во второй половине восьмидесятых, после чего началось строительство первого опытного самолета.В ноябре 1988 г. самолет впервые показали публике, а в июле 1989-го начались его летные испытания. Позже на испытания вывели еще пять бомбардировщиков. Доводка и доработка сложнейшего самолета растянулась на несколько лет и завершилась только в середине девяностых. В 1997 г. B-2 официально приняли на вооружение, и вскоре первая эскадрилья вышла на стадию начальной оперативной готовности.С начала восьмидесятых обсуждалось желаемое количество самолетов и возможные объемы серии. Ожидаемая стоимость серийного «Спирита» постоянно росла, что приводило к сокращению планов производства. В итоге решили ограничиться всего 21 самолетом. В боевой состав ВВС вошли все опытные образцы, а также 15 бортов новой постройки. Средняя стоимость одного серийного B-2 с учетом расходов на разработку превысила 2,1 млрд долл. (ок. 3,9 млрд долл. в нынешних ценах).Боевое применение новейших бомбардировщиков началось в 1999 г. во время вторжения НАТО в Югославию. B-2 совершали боевые вылеты с аэродрома Уайтмен в шт. Миссури и с несколькими дозаправками добирались до югославского воздушного пространства. При помощи управляемых авиабомб JDAM и иных боеприпасов они подавляли ПВО и поражали другие объекты.В начале двухтысячных «Спириты» схожим образом работали по целям в Афганистане и Ираке. При этом во время «Иракской свободы» были задействованы дополнительные передовые аэродромы за пределами США. Последние эпизоды применения B-2 относятся к натовской операции в Ливии в 2011 г.Из-за специфической конструкции и примененных технологий B-2 Spirit не отличается простотой и дешевизной эксплуатации. Каждый вылет требует непростой подготовки и обслуживания после возвращения самолета на аэродром. Кроме того, регулярно возникают различные технические неполадки, требующие внимания. К счастью для Пентагона, большинство таких проблем решается в рабочем порядке и не приводит к негативным последствиям за исключением излишних трудозатрат.Первое крупное и заметное летное происшествие с бомбардировщиком B-2 случилось 23 февраля 2008 г. Самолет с серийным номером AV-12 и личным именем Spirit of Kansas из 393-й бомбардировочной эскадрильи, построенный в 1995 г., совершал плановый взлет с базы Андерсен на о. Гуам.Разбег прошел штатным образом, но через несколько секунд после отрыва самолет накренился влево. Затем он задел крылом взлетно-посадочную полосу, упал, получил серьезные повреждения и загорелся. Летчики успели катапультироваться до падения и остались живы, хотя и получили травмы. Несмотря на все усилия пожарных, бомбардировщик выгорел и не подлежал восстановлению.Специальная комиссия Пентагона провела расследование и выявила причины аварии. Оказалось, что при подготовке к полету технический персонал не включил обогрев приемника воздушного давления, и в последнем остался конденсат. Вода помешала нормальной работе датчиков высоты и скорости, из-за чего экипаж и система управления получили неправильные данные.Как показали данные с бортовых самописцев, ошибка по высоте составила ок. 41 м. Кроме того, датчик на ПВД выдал сигнал о достижении скорости отрыва в 163 мили в час (262 км/ч) при фактической 154 мили в час (248 км/ч). Летчики и авионика не допустили никаких ошибок и выполнили отрыв правильным образом. Однако на недостаточной скорости бомбардировщик не мог удержаться в воздухе и набирать высоту, что привело к сваливанию и удару о землю.По итогам расследования появились дополнительные указания о необходимости тщательного соблюдения всех инструкций по подготовке к вылету. Какие-либо доработки самолета, насколько известно, не требовались и не осуществлялись. За счет правильной организации работы удалось исключить подобные инциденты в будущем.Spirit of Kansas остается единственной потерей среди построенных B-2, но эта авария была весьма чувствительной для ВВС США. В первую очередь, по причине дороговизны техники. Пожар уничтожил самолет стоимостью более 2 млрд долл., и это было самое дорогое крушение в истории мировой авиации. Кроме того, в строю был лишь 21 бомбардировщик, и списание даже одного негативно влияло на весь флот. Наконец, из-за расследования полеты B-2 были приостановлены на 53 дня, что ударило по возможностям ВВС и СЯС.Ровно через два года, в феврале 2010 г., на базе Андерсен вновь произошла авария. На самолете AV-11 Spirit of Washington при запуске силовой установки произошло возгорание одного из двигателей. Огонь быстро распространился по хвостовой части планера и повредил ее, а также уничтожил часть внутреннего оснащения. Пожарные расчеты сумели потушить бомбардировщик и не допустили его уничтожения.Самолет подлежал восстановлению, но ремонт оказался крайне сложным и долгим. В течение полутора лет специалисты «Нортроп-Грумман» и ВВС восстанавливали его конструкцию в одном из ангаров на базе Андерсен. После этого самолет перегнали на континентальную часть США для продолжения ремонта. «Дух Вашингтона» вернулся в строй только в декабре 2013 г. и установил антирекорд по времени ремонта.Расследование установило причины инцидента, но они открыто не публиковались. При этом рекомендовали усовершенствовать противопожарное оснащение авиабаз на случай новых подобных происшествий.Следующая заметная авария произошла 14 сентября 2021 г. на базе Уайтмен. Во время посадки бомбардировщик AV-14 Spirit of Georgia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и лег на крыло, получив некоторые повреждения. Пентагон не стал уточнять обстоятельства инцидента, хотя и отметил отсутствие жертв и разрушений.Американская пресса сообщала, что причиной аварии стала поломка гидравлики, из-за которой сложилась одна из основных стоек шасси. Самолет на пробеге потерял устойчивость, и его снесло за пределы ВПП. Ремонт бомбардировщика оценили в 10 млн долл.Последнее известное происшествие с B-2 имело место 10 декабря 2022 г. Один из бомбардировщиков (номер и имя неизвестны) совершил аварийную либо вынужденную посадку на аэродроме Уайтмен. Произошло возгорание, которое быстро удалось ликвидировать. Официальные сообщения об этом инциденте не поступали, хотя стало известно о приостановке полетов всех B-2.В 2023 г. командование ВВС признало сам факт некой аварии, но не стало называть конкретный самолет, указывать причины и последствия. По всей видимости, инцидент не был серьезным. Самолет вскоре вернули в строй, а также разрешили полеты всего имеющегося флота Дальние бомбардировщики Northrop Grumman B-2 Spirit летают, с учетом испытаний, с 1989 г., а полноценная эксплуатация в ВВС началась в 1997-м. За прошедшие десятилетия был накоплен большой опыт эксплуатации, как положительный, так и отрицательный. Кроме того, собрали большую статистику полетов и боевого применения, а также летных происшествий и аварий.Все данные такого рода, по понятным причинам, недоступны для публики. Однако внешне эксплуатация бомбардировщиков B-2 выглядит вполне достойно. За все время, включая летные испытания, потеряли только один борт, причем по техническом причинам. Еще три самолета получали повреждения, но смогли вернуться на службу. При этом боевых потерь флот «Спиритов» не имел.Впрочем, не все так просто. Следует обратить внимание на даты известных крупных аварий. Первая и единственная потеря среди B-2 имела место через 11 лет после начала их эксплуатации. Следующий инцидент произошел через два года. Затем было спокойное десятилетие, после которого с интервалом чуть больше года произошло еще две аварии.Может создаться впечатление, что в прошлом аварии были крайне редкими, а в последние годы стали едва ли не регулярным явлением. Для таких выводов пока мало оснований, но следующим авариям и потерям, если они будут, удивляться не придется. Самым новым B-2 Spirit уже исполнилось 25-26 лет, и их возраст должен влиять на особенности эксплуатации.Тем не менее, в целом есть основания говорить о надежности конструкции и оснащения бомбардировщиков, а также о хорошо налаженной системе подготовки к полетам и послеполетного обслуживания. Это неудивительно и даже логично. Дело в том, что самолеты B-2 занимают особое место в системе стратегического ядерного и неядерного сдерживания, и невозможность их полноценной эксплуатации и применения может иметь самые плохие последствия для национальной безопасности. В условиях ухудшения международной обстановки, наблюдаемого в последние годы, готовность стратегических бомбардировщиков приобретает особое значение.Кроме того, существуют и иные очевидные факторы, стимулирующие ответственное отношение к технике. Так, B-2 отличаются рекордной стоимостью и сложностью. Любые затраты на эксплуатацию и обслуживание оправдывают себя, если позволяют сохранить в строю самолет стоимостью в несколько миллиардов.При всем этом, Пентагону придется прилагать все возможные усилия для продолжения эксплуатации имеющихся бомбардировщиков, т.к. замена для них пока отсутствует. Перспективный самолет B-21 лишь недавно вышел на испытания, и возможная замена наличных B-2 пока остается делом отдаленного будущего. Поэтому «Спириты» останутся в строю, и у них еще будет возможность доказать свою надежность.