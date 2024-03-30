«Заменит немецкий двигатель на танке Arjun»: индийская силовая установка готова к испытаниям

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«Заменит немецкий двигатель на танке Arjun»: индийская силовая установка готова к испытаниям

Индийский танк Arjun, являясь гибридом советских и западных технологий, зависит от поставок запасных частей и агрегатов из-за рубежа. В частности, он оснащен силовой установкой MB838 Ka-501 от немецкой компании MTU. Однако производство данного двигателя и деталей к нему было свернуто, в связи с чем возникла угроза лишиться танкового парка, состоящего из нескольких сотен машин.

В связи с этим была запущена разработка национальной силовой установки.



Индийский танковый двигатель мощностью 1500 л.с., создаваемый для замены немецкого агрегата, готов к критическим испытаниям, которые он пройдет на пересеченной местности

- отмечается в издании India Defence.

Это первый танковый двигатель в истории национальной оборонки. Он создается компанией BEML из Майсура.

Данная силовая установка знаменует собой значительный прогресс в стремлении Индии перейти к самодостаточности в области оборонных технологий

- говорится в издании.

Новому двигателю предстоит пройти цикл испытаний в разнообразных условиях, включая пустыни, горы и равнины. Предполагается, что он преодолеет расстояние в 50 тыс. км. Двигатель планируется серийно устанавливать на старые образцы Arjun, начиная с середины 2025 года. К середине 2026 года испытания должны быть завершены.

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    3 комментария
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    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 06:11
      Двигатель планируется серийно устанавливать на старые образцы Arjun, начиная с середины 2025 года. К середине 2026 года испытания должны быть завершены.
      Вот если они вложаться в плановые сроки, то это действительно будет огромный успех. Так, то им еще подобное не удавалось еще не разу...
    2. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Сегодня, 07:09
      Ох и натанцуются механики вокруг танка с этим двиглом.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:22
      оснащен силовой установкой MB838 Ka-501 от немецкой компании MTU. Однако производство данного двигателя и деталей к нему было свернуто
      Вот в этом и является главная слабость тех кто собирает вооружение для своей армии со всего мира. Чем не страдают страны сами производящие оружие и боевую технику. У индусов это "ахиллесова пята". Удастся им создать свой соответствующий современным требованиям двигатель - хорошо, но, а если возникнут проблемы...

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