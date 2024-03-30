«Заменит немецкий двигатель на танке Arjun»: индийская силовая установка готова к испытаниям
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Индийский танк Arjun, являясь гибридом советских и западных технологий, зависит от поставок запасных частей и агрегатов из-за рубежа. В частности, он оснащен силовой установкой MB838 Ka-501 от немецкой компании MTU. Однако производство данного двигателя и деталей к нему было свернуто, в связи с чем возникла угроза лишиться танкового парка, состоящего из нескольких сотен машин.
В связи с этим была запущена разработка национальной силовой установки.
Индийский танковый двигатель мощностью 1500 л.с., создаваемый для замены немецкого агрегата, готов к критическим испытаниям, которые он пройдет на пересеченной местности
- отмечается в издании India Defence.
Это первый танковый двигатель в истории национальной оборонки. Он создается компанией BEML из Майсура.
Данная силовая установка знаменует собой значительный прогресс в стремлении Индии перейти к самодостаточности в области оборонных технологий
- говорится в издании.
Новому двигателю предстоит пройти цикл испытаний в разнообразных условиях, включая пустыни, горы и равнины. Предполагается, что он преодолеет расстояние в 50 тыс. км. Двигатель планируется серийно устанавливать на старые образцы Arjun, начиная с середины 2025 года. К середине 2026 года испытания должны быть завершены.
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