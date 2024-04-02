Трагедия русского флота: гибель адмирала Макарова и «Петропавловска»



Эскадренный броненосец «Петропавловск» – взрыв на мине недалеко от крепости Порт-Артур, 31 марта 1904 г.

Общая ситуация



Броненосцы «Севастополь», «Полтава» и «Петропавловск» (справа) в море. 1904 г.

Поиск «Страшного»



Степан Осипович Макаров (27 декабря 1848 — 31 марта 1904) — русский военно-морской деятель, герой Русско-японской войны, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал. Изобретатель минного транспорта, разработчик теории непотопляемости, пионер использования ледоколов. В 1895 году разработал русскую семафорную азбуку

«Страшный» принимает бой

«Миноносец был весь избит, шлюпки превращены в щепы, руль подбит, много пробоин, из строя вы шло три четверти команды.»

Гибель «Петропавловска»



Гибель броненосца «Петропавловск». Рисунок неизвестного автора

«Со страшным взрывом над броненосцем вырос громадный столб, в два раза превышающий величину броненосца, который совершенно окутал броненосец, закрыв нос и середину броненосца.»

«Я стоял на перепелочной горе, где собралась масса публики с биноклями и подзорными трубами. Все напряженно следили за движением эскадр, ожидая боя. Дул холодный ветер. Тем не менее, морской горизонт застилался синеватой дымкой — туманом. Сперва нам было не понятно, почему наши суда возвращаются на рейд, но вскоре мы заметили на восточной стороне появление неясных силуэтов — один, другой, третий, еще и еще… Вдруг около «Петропавловска» показался столб дыма, один, другой с огромным пламенем. Раздались крики и вопли: «Петропавловск погибает!» Не хочется верить, но его уже нет над водой…»



Эскадренный броненосец «Победа» на якоре, вероятно, март 1904 года

Итоги

«Самый ужасный, самый тяжелый день для Порт-Артура! Самый ужасный день для нашего флота! Сегодня погиб адмирал Макаров. В его лице мы потеряли не менее чем половину всей нашей морской силы. Потеря невозместимая!»

«Россия лишилась прекрасного корабля, но еще более потеряла в лице человека, которому предстояло, вероятно, сделать русский флот важным фактором в войне. Его потеря и род гибели наносит тяжелый удар русскому флоту, не говоря об исчезновении доблестного и вдохновляющего начальника, влияние которого, внося новый элемент в войну, признавалось и японцами. Суждение неприятеля – лучшее доказательство того, что Макаров с признанным обладанием им в совершенстве морской наукой соединял качества великого моряка. Нисколько не желая сомневаться в наличии умственных сил России, мы можем сказать, что с кончиной адмирала Макарова Россия теряет вождя, которого трудно будет заместить.»



Вынос жертв взрыва «Петропавловска». На заднем плане повреждённая «Победа». 31 марта 1904 г.