Трагедия русского флота: гибель адмирала Макарова и «Петропавловска»
Эскадренный броненосец «Петропавловск» – взрыв на мине недалеко от крепости Порт-Артур, 31 марта 1904 г.
120 лет назад, 31 марта 1904 г., броненосец «Петропавловск» подорвался на мине и затонул на внешнем рейде Порт-Артура. Погибли около 700 членов экипажа и вице-адмирал Макаров
Русский флот понёс невосполнимую потерю, это была катастрофа. Ведь русский флот потерял не только флагманский корабль, но и опытного, талантливого и очень популярного флотоводца, который был одинаково любим матросами и офицерами. Едва прибыв на театр военных действий, Степан Осипович сумел качественно организовать оборону Порт-Артура. Многие исследователи считают это роковое событие одной из причин итогового поражения России во войне с Японией.
Общая ситуация
С самого начала войны японцы старались парализовать деятельность русского Тихоокеанского флота, так как русские корабли были угрозой для морских коммуникаций Японии. Успех русского флота мог резко ухудшить положение японских ВС на фронте и даже привести Японскую империю к поражению в войне. Поэтому японцы одной из главных задач считали блокаду Порт-Артура и ликвидацию русского флота.
В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года, до официального объявления войны, 8 японских миноносцев провели торпедную атаку кораблей русского флота, стоявших на внешнем рейде Порт-Артура. В результате атаки на несколько месяцев были выведены из строя два лучших русских броненосца («Цесаревич» и «Ретвизан») и бронепалубный крейсер «Паллада». Это позволило Японии спокойно высадить армию в Корее и занять полуостров.
Утром 24 февраля японцы попытались затопить несколько старых транспортов у входа в гавань Порт-Артура с целью запереть русскую эскадру внутри. План был сорван броненосцем «Ретвизан», находившимся на внешнем рейде гавани.
8 марта 1904 года в Порт-Артур прибыли адмирал Макаров (одновременно он был видным учёным в морской области) и известный кораблестроитель Николай Кутейников, вместе с несколькими вагонами запасных частей и оборудованием для ремонта повреждённых кораблей. Макаров немедленно принял энергичные меры для восстановления боеспособности русской эскадры, что привело к росту воинского духа на флоте.
27 марта японцы снова попытались закрыть выход из гавани Порт-Артура, использовав 4 старых транспорта, набитых камнями и цементом. Транспорты, однако, были затоплены слишком далеко от входа в гавань.
Броненосцы «Севастополь», «Полтава» и «Петропавловск» (справа) в море. 1904 г.
Поиск «Страшного»
Получив агентурные сведения о том, что противник готовит высадку войск на Квантунском полуострове, и о концентрации в Корее в связи с этим десантом большого количества судов, адмирал Макаров направил на разведку к островам Эллиота. Там могли располагаться вражеские корабли. Вечером 30 марта (по новому стилю 12 апреля) 1904 года восемь миноносцев («Боевой», «Грозный», «Выносливый», «Бесшумный», «Сторожевой», «Расторопный», «Смелый» и «Страшный») под флагами командира 1-го отряда миноносцев капитана 2-го ранга Е. П. Елисеева и командира 2-го отряда миноносцев капитана 2-го ранга М. В. Бубнова вышли из Порт-Артура.
Каждый из командиров отрядов вёл группу по 4 миноносца своего отряда. Миноносец «Страшный» входил в состав второй группы. К полуночи отряд вошёл в группу островов. Ночью погода ухудшилась: начался дождь, появился туман. Возникла угроза потерять друг друга, что и произошло. Миноносцы повернули назад. Около 22 час. 15 мин. ночи «Страшный» и «Смелый» потеряли свой отряд и пытались совместно его отыскать, но в ходе маневрирования потеряли и друг друга.
Ситуация осложнялась тем обстоятельством, командир «Страшного», капитан 2-го ранга Константин Юрасовский лишь совсем недавно прибыл на Дальний Восток и был практически не знаком с местными особенностями. Миноносец был доставлен по железной дороге по частям, собран в Порт-Артуре и стал частью Тихоокеанского флота 1 марта (по старому стилю) 1904 года – всего лишь за 30 дней до своей гибели.
Тем временем японцы приступили к реализации нового плана по нейтрализации русского флота. Они планировали установить мины у входа в Порт-Артур, а затем заманить туда русскую эскадру, оставив за минным полем приманку (небольшой отряд). Роль приманки играл отряд крейсеров. Для минных постановок переоборудован транспорт «Корю мару». Его сопровождают 2-й, 4-й и 5-й отряды миноносцев. Им же поручено отвлекать внимание русских. В 11 часов вечера эсминцы прибыли к месту назначения и расставили мины. В ночь на 31 марта (13 апреля) японские корабли спокойно ушли.
О странных маневрах неизвестных миноносцев адмиралу Макарову доложили. Однако он посчитал, что это наши миноносцы, которые ранее вышли в море по его приказу. Поэтому никаких мер не приняли. Утром командующий флотом, который находился на дежурном крейсере «Диана», собирался начать поиск.
Степан Осипович Макаров (27 декабря 1848 — 31 марта 1904) — русский военно-морской деятель, герой Русско-японской войны, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал. Изобретатель минного транспорта, разработчик теории непотопляемости, пионер использования ледоколов. В 1895 году разработал русскую семафорную азбуку
«Страшный» принимает бой
В это время русский миноносец ищет свои корабли. Поиск был безуспешным, и Юрасовский направляет корабль на маяк горы Лаотешань. Около 2 часов ночи сигнальщики «Страшного» заметили в море огни и силуэты шести кораблей – это был один из отрядов японских миноносцев. На «Страшном» приняли их за свои корабли и присоединись к отряду. Японцы также приняли его за свой корабль. С рассветом на «Страшном» подняли позывные.
Японцы поняли свою ошибку и предложили сдаться. Юровский отверг предложение. Японские корабли открыли огонь по русскому кораблю. Четыре японских миноносца и два двухтрубных крейсера, развернувшись веером, начали расстреливать «Страшный». Неравный бой происходит на траверзе бухты Сикау милях в 15-18 от Порт-Артура.
Миноносец попытался прорваться к своей базе, но его настигли. Вторым залпом японцы добились попадания в миноносец 6-дюймовым снарядом, им был убит командир Юрасовский и было уничтожено носовое 76-мм орудие. Командование принял лейтенант Ермий Малеев. Миноносец с помощью торпеды из носового аппарата смог повредить вражеский крейсер. Ему на помощь пришёл второй крейсер. Против «Страшного» осталось 4 миноносца.
По японским данным, в бою со «Страшным» изначально участвовали 4 миноносца типа «Икадзути» отряда капитана 1-го ранга Исиды («Икадзути», «Инадзумо», «Оборо», «Акэбоно»), крейсеров в районе боя не было вообще, попадание торпеды в свои корабли японцы также отрицают.
Примерно через 7 минут после начала боя в кормовом аппарате «Страшного» от попавшего в него снаряда взорвалась торпеда. В результате этого взрыва была убита почти вся прислуга торпедного аппарата и кормового 47-мм орудия, были повреждены цилиндры обеих машин и перебило главную паровую магистраль. Корабль лишился хода. Затем японцы сбили заднюю трубу корабля. Много погибших.
Из истории:
После короткого совещания оставшиеся в живых договариваются погибнуть, но не сдаться врагу.
Японские корабли подошли к потерявшему возможность маневра и большую часть вооружения русском миноносцу на расстояние 70-80 метров и расстреливали в упор. В это время на звуки стрельбы подошёл «Смелый», но когда вражеские корабли развернулись в его сторону и открыли огонь, его командир М. К. Бахирев не принял боя и ушёл полным ходом в Порт-Артур. В своё оправдание Бахирев докладывал, что «Страшный» к тому времени уже тонул, но это было не так.
Неравный бой завершился гибелью русского миноносца. Около 6 час. 15 мин. утра корабль пошёл ко дну с поднятым Андреевским флагом. В воде оказались от 8 до 12 уцелевших моряков с лейтенантом Малеевым. Бой продолжался почти полтора часа. С кораблём погибли 4 офицера и 53 нижних чина.
Около 6 час. 30 мин. пришёл крейсер «Баян», японские миноносцы отступили. Из воды удалось спасти только 5 матросов «Страшного», так как на горизонте появился отряд японских крейсеров (6 вымпелов). Командир «Баяна» Р. Вирен приказал отменить спасательную операцию (в воде видели ещё 3 моряков) и отходить к основным силам эскадры, которая выходила из Порт-Артура. «Баян» ушёл. Возможно, что японцы подобрали и пленили трёх русских моряков.
В память о героическом бое были названы четыре русских миноносца: «Страшный», «Капитан Юрасовский», «Лейтенант Малеев», «Инженер-механик Дмитриев»
Гибель «Петропавловска»
Адмирал Макаров в 7 часов утра лично выходит на помощь «Баяну» с броненосцем «Полтава» и четырьмя крейсерами («Баян», «Аскольд», «Диана», «Новик»). Знамя командующего на «Петропавловске». Другие корабли не ждали, рейд не протралили, но минное поле успешно прошли.
Японские крейсеры открыли огонь по русской эскадре. Макаров приказал ответить. Японские корабли отошли. Тем временем в зоне видимости появляются главные силы противника — шесть броненосцев и два новейших бронебойных крейсера «Ниссин» и «Касуга». Противник имеет превосходящие силы. Макаров принимает решение повернуть к Порт-Артуру. Здесь к нему присоединились броненосцы «Победа» и «Пересвет», и командующий вновь пошёл на сближение с противником. На этот раз курс вёл прямо на мины.
Командующий эскадрой адмирал Хэйхатиро Того приказывает повернуть назад, так и не сделав ни одного выстрела.
Под шедшим во главе отряда броненосцев и крейсеров «Петропавловском» в двух милях от маяка на Тигровом полуострове в 9 час. 43 мин. взрывается мина. Это была катастрофа. Боезапас сдетонировал. Силой взрыва были сброшены за борт носовая 305-мм орудийная башня, дымовые трубы и кожухи. Обрушившаяся фок-мачта разворотила командирский и ходовой мостики. Через минуту флагман погрузился в воду носовой частью. Затем последовал взрыв котлов, после которого «Петропавловск», разломившись на две части, ушёл под воду.
Гибель броненосца «Петропавловск». Рисунок неизвестного автора
Очевидцы вспоминали:
Другой очевидец так описывал гибель «Петропавловска:
Корабль затонул менее чем за 2 минуты. Поэтому погибла большая часть экипажа.
В 10 час. 10 мин. также подорвался на мине броненосец «Победа». Взрыв произошёл у правого борта в районе носовых угольных ям. Размеры пробоины – 8х5,3 м, центр дыры – на 5 м ниже ватерлинии. Корабль принял более 500 тонн воды, но затем воду остановили водонепроницаемые переборки. Решив, что эскадра подверглась атаке подводной лодки, «Победа» и другие корабли открыли огонь по воде. Корабль вышел из строя на несколько недель.
Эскадренный броненосец «Победа» на якоре, вероятно, март 1904 года
Итоги
Русский флот понёс невосполнимую потерю. Трагедия полностью деморализовала русский Тихоокеанский флот, ведь страна потеряла не только флагманский корабль, но и опытного, талантливого и очень популярного флотоводца, который был одинаково любим матросами и офицерами. Едва прибыв на театр военных действий, Макаров сумел качественно организовать оборону Порт-Артура. Многие исследователи склонны считать гибель Степана Осиповича одной из предпосылок будущего поражения России. Новое командование не смогло с умом организовать боевую деятельность Тихоокеанского флота.
— писал в своей книге «Страдные дни Порт-Артура» военный корреспондент Павел Ларенко.
Вместе с адмиралом на броненосце погиб выдающийся художник-баталист Василий Верещагин, набрасывавший эскизы для будущих картин, начальник штаба Тихоокеанской эскадры контр-адмирал Михаил Молас, десять штабных и 18 корабельных офицеров, два врача, священник, два военных чиновника, а также порядка 650 матросов. Спастись удалось лишь 80 участникам рокового похода, в том числе контуженному командиру «Петропавловска» капитану 1-го ранга Николаю Яковлеву, капитану 2-го ранга, великому князю Кириллу Владимировичу, бывшего флигель-адъютантом и начальником военно-морского отдела штаба Макарова (двоюродный брат царя Николая II).
Гибель Макарова и флагмана заметно ослабили русский Тихоокеанский флот. Моряки были деморализованы, боялись мин. Нового флотоводца, который бы смог заменить Макарова и вдохновить людей, не нашлось.
Британская газета Times отмечала:
Вынос жертв взрыва «Петропавловска». На заднем плане повреждённая «Победа». 31 марта 1904 г.
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/
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