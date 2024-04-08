О редких образцах бронетехники на фронте
Ранее мы говорили о том, что специальная военная операция на Украине стала своеобразным дебютом кустарных мастеров, благодаря которым на фронтах появилось большое количество полевых и «полузаводских» модификаций военной техники. Теперь же добавим, что зона СВО – это ещё и то место, где можно встретить крайне редкие экземпляры боевых машин, о наличии некоторых из них в наших действующих войсках ранее и подумать было нельзя.
Нет, речь идёт не о новейших и перспективных образцах вооружения, которые испытываются в суровых условиях боевых действий для подтверждения своей надёжности и эффективности. Скорее, наоборот – о тех изделиях военной промышленности, чья судьба могла бы ограничиться гниением в отстойниках при полигонах, на базах хранения или в учебках.
И это не касается каких-нибудь «старичков» по типу Т-54, активно извлекаемых с консервации – есть штуковины и помоложе. Мы приведём пять наиболее примечательных из них.
«Объект 169»
«Объект 169» на северодонецком направлении
«Объект 169»
Буквально через четыре месяца после начала спецоперации – в июне 2022 года – на северодонецком направлении был замечен танк «Объект 169». Машина эта, несмотря на то, что собственного классического индекса по типу «Т-такой-то» не имеет, представляет собой своеобразную переходную модель от Т-62 к его более функциональному варианту Т-62М.
В сравнении с обычной «шестьдесятдвойкой» у этого танка было сразу несколько отличий. В их список входили дымовые гранатомёты «Туча», расположенные в лобовой части башни, противокумулятивные резино-тканевые экраны по бортам корпуса, а также теплоизоляционный кожух на стволе пушки. Кроме того, в арсенале 169-го имелся лазерный дальномер над орудием, но без автоматизированной системы управления огнём.
Произведённый в количестве всего нескольких единиц в конце 70-х годов, этот танк был эдаким промежуточным вариантом для апробации новых конструктивных решений, и данных о нахождении подобных машин в войсках до последнего времени не публиковалось. Известно было лишь то, что один из «Объектов 169» находился в Казанском танковом училище, а часть выпущенных машин получила впоследствии комплекс управления огнём от Т-62М.
Тем не менее, спустя много лет, как минимум один экземпляр в ходе массовой расконсервации Т-62 оказался в строю и попал на Украину, что мы и можем наблюдать сегодня.
Т-80УМ-2
Т-80УМ-2 на выставке в Омске в 1999 году
Сгоревший Т-80УМ-2 в Сумской области
Ещё одним редким представителем танковой братии, отметившимся в спецоперации ещё раньше «Объекта 169», является модификация танка Т-80У под индексом Т-80УМ-2. Впрочем, слово «редкий» для него не совсем подходит – скорее единичный, поскольку выпущен он был в одном экземпляре.
Разработан он был специалистами омского «Трансмаша» в 90-х годах прошлого столетия и по таким аспектам, как бронирование, прицелы и силовая установка не отличается от исходного варианта машины. Его, если можно так выразиться, «эксклюзивность» заключается в наличии советского комплекса активной защиты «Дрозд», предназначенном для уничтожения атакующих кумулятивных боеприпасов ещё на подлёте к танку.
В своё время Т-80УМ-2 активно предлагался на экспорт и в качестве перспективного варианта модернизации «восьмидесяток» для Российской Армии. Однако период жесточайшего безденежья и отсутствие интереса со стороны Министерства обороны сделали своё дело – танк в серию не пошёл.
Единственный образец Т-80УМ-2 довольно долго скитался по разного рода выставкам и закрытым показам, пока в конце концов не вошёл в штат Кантемировской дивизии. Конечно, уже без работающего «Дрозда» – к тому моменту от него остались лишь пустые пусковые установки и набитый нерабочей требухой блок электроники.
К сожалению, конечной остановкой для него стала Сумская область, где он получил фатальные повреждения ещё в марте 2022 года в ходе наступления наших войск.
БТР-90
БТР-90, предположительно, на Авдеевском направлении
В список краснокнижной техники также попал и многострадальный БТР-90 «Росток», засветившийся, вероятно, где-то на Авдеевском направлении в октябре и декабре минувшего года. О нём, в отличие от малоизвестного танка, рассказывать много не приходится – всё-таки изделие в своё время было весьма популярным и даже формально было принято на вооружение армии России.
Созданный на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века этот бронетранспортёр выгодно отличался от серийных моделей за счёт усиленного бронирования, доработанной компоновки и широкой вариативности устанавливаемого вооружения, начиная от автопушек и заканчивая модулем «Бахча» со 100-мм орудием и 30-мм автоматом.
Согласно планам, эта колёсная боевая машина должна была стать качественной заменой БТР-80 в Российских Вооружённых Силах. Однако отсутствие финансирования и смена приоритетов на совершенно новую технику (в том числе «Бумеранг»), так и не поступившую в серийное производство, окончательно поставили крест на проекте.
Всего было изготовлено 12 единиц БТР-90, из которых один уехал в парк «Патриот», а остальные, оставшиеся после испытаний, оказались в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Теперь же одним из мест дислокации малочисленного и почти ушедшего в забвение БТР стала зона СВО.
БМП-1У
Доработанная российскими военными БМП-1У в зоне СВО
Также из средств доставки пехоты на поле боя и её огневой поддержки можно выделить БМП-1У, которая, в отличие от перечисленной здесь бронетехники, в список достижений отечественной оборонной промышленности не входит. Выпускали её на Украине ещё в 2000-х годах в качестве модернизированного варианта советской БМП-1.
Главная особенность машины – боевой модуль «Шквал», устанавливаемый вместо оригинальной башни «копейки» с 73-мм гладкоствольным орудием. В его основе 30-мм автоматическая пушка (копия советских 2А72 или 2А42 в зависимости от модели), 7,62-мм и 12,7-мм пулемёты, а также автоматический гранатомёт АГС-17 и противотанковый ракетный комплекс «Конкурс-М».
Всё это приправлено неплохим прицельным комплексом, включающим оптический зенитный прицел для ведения огня по воздушным целям ПЗУ-7М, лазерный дальномер, основной оптико-телевизионный прицел наводчика ОТП-20 и прицел-прибор наблюдения командира ТКН-3Б на электронно-оптическом преобразователе.
Российским войскам эти БМП-1У достались в количестве более 10 единиц уже давно – во времена войны августа 2008 года в качестве трофеев от вооружённых сил Грузии. И за последние 14 лет они примелькались разве что на кадрах испытаний, снятых на опытных полигонах. Однако на данный момент украинские машины уже активно применяются в специальной операции.
Высокозащищённое транспортное средство «Ладога»
Высокозащищённое транспортное средство «Ладога»
Но, пожалуй, в отряд самых редких зверей в зоне СВО можно отнести высокозащищённое транспортное средство «Ладога», которое не так давно попало в кадр украинского FPV-дрона, предположительно, на Лиманском направлении.
Да, тот самый советский передвижной командно-штабной пункт, предназначенный для перевозки и осуществления деятельности военных и политических чинов высокого ранга в условиях радиоактивного и биологического заражения местности. Или, как его ещё называют, правительственный гусеничный «лимузин» ядерного апокалипсиса.
База – шасси танка Т-80 с газотурбинным двигателем на 1 250 лошадиных сил с возможностью самоочистки от радиоактивной пыли. Сверху – комфортабельная рубка на четверых статусных пассажиров с хорошей системой жизнеобеспечения, средствами связи (по слухам, даже прямой с РВСН), комплексом дистанционного наблюдения за окружающей обстановкой и противоатомной защитой, включающей фильтровентиляционную установку, подачу кислорода из баллонов и нейтронный подбой.
Конечно, в той «Ладоге», которая появилась на фронте, вряд ли осталась хотя бы часть первоначального оборудования. Но, если говорить в целом, то эта машина, разработанная в начале 80-х годов прошлого века, без всякого преувеличения уникальная. Её и выпустили в таком мизерном количестве, что можно пересчитать по пальцам одной руки, а информации о том, остался ли хоть один образец «Ладоги» на ходу, до недавнего времени вообще не было.
Теперь, разумеется, есть. Правда, использовали «Ладогу» далеко не по прямому назначению, а, скорее всего, в качестве бронетранспортёра или санитарной машины – всё-таки бронирование довольно неплохое, как и подвижность.
Выводы
Безусловно, список, представленный здесь, далеко не полон.
Да и продолжить его можно не только редкими экземплярами, но и просто малосерийными изделиями в виде инженерных машин ИМР-3М на базе Т-90, самоходных артиллерийских установок «Вена» и так далее. Однако сам по себе он демонстрирует интересную тенденцию, связанную с двумя фактами.
Во-первых, военные ещё до проведения СВО не гнушались использованием техники, представляющей не только боевую, но и вполне историческую ценность. И тот же Т-80УМ-2, служивший в качестве линейного танка в «Кантемировке», тому ярчайший пример. Тут, как ни крути, но танк есть танк, и если он может выполнять возложенные на него задачи, то его происхождение, нестандартное оснащение и прочие вещи тому не помеха.
Во-вторых, специальная военная операция на Украине – дело в плане бронетехники сильно затратное. Её нужно не просто много, а очень много, чтобы своевременно восполнять потери и создавать численное преимущество на полях сражений. В этом плане тыловики, снабжающие армию, проявляют недюжие способности, обеспечивая армию бесперебойными поставками всей возможной «бронёй», способной ездить и стрелять.
- Эдуард Перов
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