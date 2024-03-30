Подоляк: Мы не считаем, что российская армия пойдёт в крупномасштабное наступление

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Подоляк: Мы не считаем, что российская армия пойдёт в крупномасштабное наступление

Заявления политических властей Украины всё более контрастируют с заявлениями главкома ВСУ Сырского. Если Сырский на днях заявил о том, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая и что для ВСУ фактически нет причин для мобилизации полумиллиона украинцев ввиду «изыскания внутренних резервов», то в офисе Зеленского и в Раде считают иначе.

Так, советник главы офиса украинского пока ещё президента Михаил Подоляк, давая интервью немецким журналистам, посетовал на то, что «российская армия продолжает продвигаться, при этом вооружается, укрепляется и накапливает запасы».



По словам Подоляка, при этом Украина «пока не может решить проблемы с недостатком оружия».

Подоляк:

Мы готовимся к разным сценариям.

Несколькими днями ранее представителей Банковой заявил о «наступившей стагнации» на фронте.

В то же время Подоляк заявил, что «в Киеве не считают, что Россия пойдёт в крупномасштабное наступление».

При этом в западной прессе всё чаще выходят материалы, в которых говорится, что «Россия может пойти в крупное наступление ближе к лету – когда подсохнет земля и когда она станет более подходящей для действий тяжёлой технике». То есть, на Западе продолжают связывать наступательные действия в первую очередь с погодными условиями на линии фронта. Также западные политики и военачальники требуют от Украины поскорее решать вопрос с мобилизацией для отправки на фронт всё новых и новых «захистникив».
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    11 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:20
      «Мы готовимся к разным сценариям» —

      — «Студия Квартал-95» - не отпускает ...
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 06:48
        " разные" самолеты готовы к вылету из Киева и в " разные" страны. Бронируются места и в туалетах и на шасси воздушных судов.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 06:30
      «в Киеве не считают, что Россия пойдёт в крупномасштабное наступление».

      Да Россия вас и спрашивать не будет, что ей делать
      Пы.Сы. А "личико" у Подоляка становится все толще и толще. Скоро в экран влазить не будет.
    3. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Сегодня, 06:31
      Подоляк: Мы не считаем, что российская армия пойдёт в крупномасштабное наступление
      Они бы хоть договорились "петь одни и те же песни". Зе "плачется, что у них закончились снаряды и ракеты ПВО, и стоит армии Росси ударить, как все у них посыпиться, а тут...."По" говорит, что не ждут они этого наступления... Тогда зачем Западу "гнать коней" по поставкам?
    4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 06:33
      У сырского и подоляка две типичные реакции на стресс от тревожного ожидания . Первый убеждает себя , что справится , а второй - что ничего и не будет . Но сухих полей и зеленки оба ждут с одинаковым страхом .
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:38
      Как они в киеве обожают давать интервью западным СМИ и при этом каждый поет свое, более близкое его статусу.
      «российская армия продолжает продвигаться, при этом вооружается, укрепляется и накапливает запасы».
      Чувствуется, что напряжение в бандеровских верхах нарастает, но перед западными журналистами пытаются излучать оптимизм
      «в Киеве не считают, что Россия пойдёт в крупномасштабное наступление»
      Ну это ваши проблемы, что и как считать. Благо действия российской армии не зависят от ваших хотелок.
    6. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 07:07
      Подоляк: Мы не считаем, что российская армия пойдёт в крупномасштабное наступление

      У нас тоже не Песков принимает решение...А украинские счёты давно потеряли и спицы, и костяшки, что на них надеваются...
    7. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 07:09
      Пойдёт или не пойдёт армия России в наступление не знает никто... smile да и не должен знать...излишняя информация по этому поводу должна быть всегда закрыта для любопытных лиц...Подоляка специально сделал такой вброс с целью прощупать информацию на этот счёт...этот враг хитер и коварен.
    8. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      Сегодня, 07:14
      кто на первом месте по русофобии..Подоляк или Кулеба?))
      1. Яро Полк Ранг пользователя
        Яро Полк
        0
        Сегодня, 07:21
        *верней..по умственной отсталости..или все таки Данилов?)
    9. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 07:22
      Застрелиться,такой "сценарий "для себя этот полуподлюк не прорабатывал?

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