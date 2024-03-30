Подоляк: Мы не считаем, что российская армия пойдёт в крупномасштабное наступление
Заявления политических властей Украины всё более контрастируют с заявлениями главкома ВСУ Сырского. Если Сырский на днях заявил о том, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая и что для ВСУ фактически нет причин для мобилизации полумиллиона украинцев ввиду «изыскания внутренних резервов», то в офисе Зеленского и в Раде считают иначе.
Так, советник главы офиса украинского пока ещё президента Михаил Подоляк, давая интервью немецким журналистам, посетовал на то, что «российская армия продолжает продвигаться, при этом вооружается, укрепляется и накапливает запасы».
По словам Подоляка, при этом Украина «пока не может решить проблемы с недостатком оружия».
Подоляк:
Несколькими днями ранее представителей Банковой заявил о «наступившей стагнации» на фронте.
В то же время Подоляк заявил, что «в Киеве не считают, что Россия пойдёт в крупномасштабное наступление».
При этом в западной прессе всё чаще выходят материалы, в которых говорится, что «Россия может пойти в крупное наступление ближе к лету – когда подсохнет земля и когда она станет более подходящей для действий тяжёлой технике». То есть, на Западе продолжают связывать наступательные действия в первую очередь с погодными условиями на линии фронта. Также западные политики и военачальники требуют от Украины поскорее решать вопрос с мобилизацией для отправки на фронт всё новых и новых «захистникив».
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