Российский войска вышли к дачному посёлку Машиностроитель, примыкающему к Новомихайловке

Продолжается продвижение российской армии на Угледарском направлении. В частности, идёт постепенное овладение территориями населённого пункта Новомихайловка.Стало известно о том, что накануне российские войска вышли к Новомихайловскому ставку (пруду) и дачному посёлку Машиностроитель, примыкающему к Новомихайловке на северо-западе.Противник публикует в сети информацию о том, что отошёл с позиций в центральной части села в западную его часть, «где сдерживает российские атаки и периодически контратакует». Таким образом, после освобождения центра Новомихайловки под контроль ВС РФ перешла ещё одна дорога, соединяющая этот населённый пункт с ранее освобождённой Марьинкой.Одновременно с этим российские войска расширили зону контроля южнее Артёмовска. В районе Клещеевки есть продвижение на глубину до полукилометра. Заняты позиции противника, которые тот оборудовал во время небезызвестного летнего контрнаступления, в ходе которого собирался взять в том числе Артёмовск.

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