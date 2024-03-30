Украинские чиновники: В результате удара Змиевская ТЭС разрушена полностью
Украинская сторона после ставших привычными заявлений о том, что «практически все российские дроны и ракеты сбиваются системой ПВО ВСУ», перешли к иной риторике. Теперь основной упор делается на то, что российские ракеты всё-таки долетают до объектов, включая объекты энергетики.
Так, в «Центрэнерго» заявили о том, что Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области в результате удара разрушена полностью.
Из сообщения:
При этом глава украинского Минэнерго, посетивший то, что от Змиевской ТЭС осталось, заявил, что «средства на ремонт будут найдены».
Также на Украине заявили о серьёзных проблемах, возникших с генерацией, после ударов по Каневской ГЭС, входящей в Днепровский каскад.
В министерстве энергетики Украины заявили, что с вечера 29 марта вновь пришлось переходить к аварийным отключениям электроэнергии и введению почасового графика «ввиду возникшего энергодефицита в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Донецкой областях». Под «Донецкой областью» украинский режим понимает оккупированные ВСУ территории российской ДНР.
Напомним, что с 22 марта ВС РФ нанесли серию ударов по целому ряду объектов энергетики, подконтрольных киевскому режиму. В Киеве заявили, что теперь «импортируют электроэнергию из Польши, Словакии и Румынии».
Информация