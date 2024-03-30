Украинские чиновники: В результате удара Змиевская ТЭС разрушена полностью

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Украинские чиновники: В результате удара Змиевская ТЭС разрушена полностью

Украинская сторона после ставших привычными заявлений о том, что «практически все российские дроны и ракеты сбиваются системой ПВО ВСУ», перешли к иной риторике. Теперь основной упор делается на то, что российские ракеты всё-таки долетают до объектов, включая объекты энергетики.

Так, в «Центрэнерго» заявили о том, что Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области в результате удара разрушена полностью.



Из сообщения:

Ракетным ударом уничтожены все блоки Змиевской ТЭС. Продолжается разбор завалов. Нет доступа к больше части оборудования. Пока мы не можем точно сказать, сколько средств может понадобиться на работы по восстановлению, как и о времени работ.

При этом глава украинского Минэнерго, посетивший то, что от Змиевской ТЭС осталось, заявил, что «средства на ремонт будут найдены».

Также на Украине заявили о серьёзных проблемах, возникших с генерацией, после ударов по Каневской ГЭС, входящей в Днепровский каскад.

В министерстве энергетики Украины заявили, что с вечера 29 марта вновь пришлось переходить к аварийным отключениям электроэнергии и введению почасового графика «ввиду возникшего энергодефицита в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Донецкой областях». Под «Донецкой областью» украинский режим понимает оккупированные ВСУ территории российской ДНР.

Напомним, что с 22 марта ВС РФ нанесли серию ударов по целому ряду объектов энергетики, подконтрольных киевскому режиму. В Киеве заявили, что теперь «импортируют электроэнергию из Польши, Словакии и Румынии».
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    3 комментария
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      0
      Сегодня, 07:17
      Запомните, хохлота, отныне
      электричество для вас - это не право, а привилегия. laughing
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 07:18
      Вот сейчас самое время нанести повторный удар по тем кто завалы разбирают!
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 07:23
        Був ТЭЦ, став ПЫСЭЦ laughing ....

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