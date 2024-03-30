В прессе США: причиной потери управления контейнеровозом в Балтиморе могло стать некачественное топливо

В США продолжается расследование причин потери управления контейнеровозом «Дали», который в итоге протаранил одну из опор моста в Балтиморе. Напомним, что центральные пролёта моста обрушились, перекрыв устье реки Патапско и, соответственно, заблокировав один из крупнейших портов Соединённых Штатов.В американской прессе в связи с ЧП стала обсуждаться тема о том, что к происшествию могло привести некачественной топливо, которое использовалось этим контейнеровозом. В частности, сообщается, что 6 февраля контейнеровоз, бороздящий океаны под сингапурским флагом с гражданином Украины на капитанском мостике, осуществлял заправку в китайском Чжанчжоу, затем, 9 февраля, дозаправлялся в порту Чжоушань, а 20 февраля – в южнокорейском Пусане.Американские репортёры Рич Шапиро, Сьюзанн Кэролл и Джон Шапп пишут о том, что качество моторного топлива, приобретённого как минимум в одном из этих портов, «может быть низким». Также отмечается, что снижение качества топлива для крупных коммерческих судов «становится глобальной проблемой». Именно топливо, как утверждается, чаще всего становится причиной выхода из строя силовых установок на торговых судах. Часто некачественное топливо приводит к негативным последствиям не сразу, а спустя достаточно продолжительное время, если использовать его с определённой периодичностью.При этом не все в США считают, что некачественное топливо заливалось на «Дали» в Китае или Корее. Вполне могли его залить и в одном из американских портов, через которые контейнеровоз ходил неоднократно. Да и вряд ли в Балтимор «Дали» заходил на том топливе, которое заправлял ещё в феврале в КНР и южнокорейском порту.