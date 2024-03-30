В прессе США: причиной потери управления контейнеровозом в Балтиморе могло стать некачественное топливо

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В прессе США: причиной потери управления контейнеровозом в Балтиморе могло стать некачественное топливо

В США продолжается расследование причин потери управления контейнеровозом «Дали», который в итоге протаранил одну из опор моста в Балтиморе. Напомним, что центральные пролёта моста обрушились, перекрыв устье реки Патапско и, соответственно, заблокировав один из крупнейших портов Соединённых Штатов.

В американской прессе в связи с ЧП стала обсуждаться тема о том, что к происшествию могло привести некачественной топливо, которое использовалось этим контейнеровозом. В частности, сообщается, что 6 февраля контейнеровоз, бороздящий океаны под сингапурским флагом с гражданином Украины на капитанском мостике, осуществлял заправку в китайском Чжанчжоу, затем, 9 февраля, дозаправлялся в порту Чжоушань, а 20 февраля – в южнокорейском Пусане.



Американские репортёры Рич Шапиро, Сьюзанн Кэролл и Джон Шапп пишут о том, что качество моторного топлива, приобретённого как минимум в одном из этих портов, «может быть низким». Также отмечается, что снижение качества топлива для крупных коммерческих судов «становится глобальной проблемой». Именно топливо, как утверждается, чаще всего становится причиной выхода из строя силовых установок на торговых судах. Часто некачественное топливо приводит к негативным последствиям не сразу, а спустя достаточно продолжительное время, если использовать его с определённой периодичностью.

При этом не все в США считают, что некачественное топливо заливалось на «Дали» в Китае или Корее. Вполне могли его залить и в одном из американских портов, через которые контейнеровоз ходил неоднократно. Да и вряд ли в Балтимор «Дали» заходил на том топливе, которое заправлял ещё в феврале в КНР и южнокорейском порту.

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    25 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 08:03
      Сейчас кинутся искать российский след...
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +4
        Сегодня, 08:05
        Цитата: dmi.pris1
        Сейчас кинутся искать российский след...

        Там капитан из украины ..И сразу все понятно становится по топливу (морской водой разбавил) ))
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +2
          Сегодня, 08:11
          Топливо для кого?.....т.е. намекают на то , что морской хохлосвин нажрался палёного алкоголя? laughing ...
          1. Марвелл Ранг пользователя
            Марвелл
            +2
            Сегодня, 08:20
            Цитата: Чёрный
            Топливо для кого?.....т.е. намекают на то , что морской хохлосвин нажрался палёного алкоголя? laughing ...

            И это тоже ...Вспомните времена СССР ,что не завскладом,то обязательно фамилия ко оканчивается и зимой снега не выпросишь ))))
          2. Shurik70 Ранг пользователя
            Shurik70
            +4
            Сегодня, 08:22
            Забавно.
            Сами признают, что после Китая и Кореи неоднократно заправлялся в США.
            Но при этом скурпулёзно перечислили заправки в Китае и Корее, и не упомянули ни одной в США.
            Американское расследование, как оно есть.
      2. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +2
        Сегодня, 08:48
        Конечно след российский - вспомните, кто бензин с ослиной мочой-то мешал? Видимо - идея наконец прорвалась в неокрепшие американские умы...
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 09:19
        Организаторов уже вычислили - Петров и Баширов надавили на украинского капитана!)))
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 09:29
        "Топливо "в рубке контейнеравоза стояло,кораблём управляло wassat
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 08:03
      Могло быть топливо , а могли быть и Петров с Башировым. Дуиайте янки не только вам северные потоки взрывать!!!
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:03
      — Бодяжил кэп солярку и походу приторговывал ...
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 08:04
      При этом не все в США считают, что некачественное топливо заливалось на «Дали» в Китае или Корее.

      Зато теперь есть повод во всем обвинить Китай wink
    5. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      +4
      Сегодня, 08:05
      ...ну вот, руки кривые у американцев, а виноваты топливо и Китай... )
      И ещё... хорошо что Балтимор, а не Крым.
    6. Плохиш Ранг пользователя
      Плохиш
      +5
      Сегодня, 08:08
      Если бы хуситы потопили этот корабль, мост был бы цел.
      1. 89824024836
        89824024836
        0
        Сегодня, 08:50
        Молодец!!! Уважуха и почет.
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:08
      Жаль что он не перевозил ядерное топливо!
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 08:22
        Цитата: Голландец Михель
        Жаль что он не перевозил ядерное топливо!

        Какой вы милосердный ..))))
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 08:09
      к происшествию могло привести некачественной топливо, которое использовалось этим контейнеровозом
      Ни как китайцев хотят подтянуть к происшествию? Сейчас это американские проблемы: расследование причин происшедшего, очистка фарватера, восстановление моста и последующие финансовые потери. "Руку Москвы" пока не видят и то хорошо.
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 09:38
        Прикольно, лоцман не причём,а причём китайское топливо, заправленное 1.5 месяца назад,при том что судно пришло на этом топливе(а точнее даже на корейском). Просто представьте,заправились на какой то АЗС пару месяцев назад,затем заправлялись ещё,машина проехала кучу километров,а затем вылазит неисправность и вы обвиняете ту заправку, бензин которой уже давно сожгли. А вот для Америки это в порядке вещей.
    9. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      +1
      Сегодня, 08:10
      В словесах фашингтона Все просто. Топливо из Российской нефти. Виновата Россия.
    10. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +2
      Сегодня, 08:16
      Тяжёлое топливо оно, в принципе, всё "плохое". На судне есть сепараторы, которые "отбивают" воду и примеси. Если сепараторы работают неудовлетворительно, тогда будут проблемы.
    11. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 08:24
      к происшествию могло привести некачественной топливо, которое использовалось этим контейнеровозом
      Сколько раз говорили, не покупайте дешёвое топливо на "гаражных заправках", себе дороже. Вот и результат.
    12. Аскер Ранг пользователя
      Аскер
      +1
      Сегодня, 08:35
      Вот было бы визгу, если россиянин был капитан !!!! А так даже не интересно, ну напился украинец молекул свободы ,и что?? Ему же можно, он наверное думал как Россию победить, ну и вот...
    13. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 08:47
      Конечно, виновато топливо, а не большой клюв рулевого, который им щёлкал...
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 09:41
        Поправлю немного: лоцман. Он отвечает за всё,беря за это большие деньги.
    14. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 09:04
      А может "за руль" не надо сажать кого попало.

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