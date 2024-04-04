Самолёты дальнего радиолокационного дозора китайской морской авиации
В конце 1990-х командование НОАК пришло к выводу о необходимости иметь в боевом составе ВВС самолёты дальнего радиолокационного дозора. Для этого в 1997 году был создан китайско-российско-израильский консорциум, целью которого стало создание авиационного комплекса дальнего обнаружения и управления.
Подрядчиками выступали израильская фирма Elta и российский ТАНТК им. Г. М. Бериева. Российская сторона взяла на себя подготовку для переоборудования серийного А-50 из переданного из наличия МО РФ, а израильтяне обязались установить на него РЛС EL/M-205 Phalcoon. Однако под давлением США израильская сторона в 2000 году объявила о выходе из программы при высокой степени готовности головного самолёта.
Впрочем, до этого специалисты из «поднебесной» сумели получить доступ к материалам, касающимся израильского радарного комплекса, так что отказ Израиля от сотрудничества с КНР не сильно сказался на темпах создания китайского летающего радарного пикета, и уже в 2004 году началась опытная эксплуатация первого самолёта ДРЛО KJ-2000. Всего ВВС НОАК получили четыре таких машины, передача последнего самолёта этого типа заказчику произошла в 2008 году.
Самолёты ДРЛО KJ-2000 строились на базе российских военно-транспортных Ил-76ТД и оснащались китайским радиотехническим комплексом, который во многом повторял израильские наработки.
По меркам двадцатилетней давности аппаратура, установленная на борту KJ-2000, обладала неплохими возможностями. Радиолокатор с АФАР в неподвижном грибовидном обтекателе обеспечивал обнаружение высотных объектов на дальности более 400 км и мог сопровождать одновременно 100 целей. По дальности обнаружения и числу одновременно сопровождаемых целей радиолокационный комплекс китайского «небесного ока» примерно соответствовал характеристикам РТК самолёта А-50.
Для своего времени связное и навигационное оборудование было достаточно совершенным, а вывод радиолокационной информации осуществлялся на цветные жидкокристаллические мониторы. В китайских СМИ утверждается, что один KJ-2000 способен одновременно управлять действиями нескольких десятков боевых самолётов.
В отличие от А-50, доставшихся России в наследство от СССР, китайские KJ-2000 не простаивали на аэродроме и активно участвовали в различных учениях, в испытаниях новых ракет и боевых самолётов, а также патрулировали воздушное пространство вдоль Формозского пролива, приграничные районы с Индией и Вьетнамом. В промежутках между учениями, тестами и патрулированиями самолёты ДРЛО проходили техническое обслуживание, ремонт и малую модернизацию на предприятии авиастроительной компании Xi'an Aircraft Company (ХАС) в городе Сиань.
Вскоре после ввода в строй четырёх KJ-2000 китайские представители высказали заинтересованность в приобретении дополнительной партии усовершенствованных Ил-76МД-90А с двигателями ПС-90А3 для строительства воздушных радарных постов, с улучшенным бортовым оборудованием и аппаратурой радиотехнической разведки. Однако всё упёрлось в отсутствие новых базовых самолётов, сборка которых в те годы в России не велась, а заказчик отказался приобретать бывшие в употреблении транспортники из состава ВВС РФ.
Первые китайские серийные самолёты ДРЛО стали для ВВС НОАК этапными машинами, позволившими накопить необходимый опыт и выработать методики применения. В настоящее время KJ-2000 выработали свой ресурс и заменяются новыми китайскими самолётами ДРЛО.
Осмыслив статистику эксплуатации KJ-2000, китайские военные аналитики пришли к выводу, что эта тяжелая машина является неоптимальной по критерию «стоимость-эффективность». Самолёт ДРЛО, созданный на базе реактивного тяжелого транспортника, стоил слишком дорого, обладал низкой топливной эффективностью и предъявлял жёсткие требования к аэродромам базирования. Специалисты решили, что гораздо более предпочтительным для ведения регулярного патрулирования является самолёт среднего класса с экономичными турбовинтовыми двигателями. С учётом стоимости базовой машины и габаритов радиотехнического комплекса, начался поиск оптимального варианта. Подходящей платформой сочли военно-транспортный Y-8 (копия Ан-12) и его улучшенный вариант Y-9.
Самолёт ДРЛО KJ-200
Ещё до ввода в строй первого «стратегического» самолёта ДРЛО на базе Ил-76ТД в КНР начались работы по созданию относительно недорогого турбовинтового «тактического» летающего радарного поста. Головной прототип самолёта KJ-200, построенный на базе военно-транспортного Y-8F-200, поднялся в воздух 8 ноября 2001 года.
Как и на «стратегическом» самолёте ДРЛО KJ-2000, на «тактическом» воздушном радиолокационном пикете KJ-200 применён радиолокатор с неподвижной АФАР. Однако вместо круглого тарелкообразного обтекателя, внутри которого установлены три неподвижных антенных модуля с полем обзора 120° каждый, на самолёте KJ-200 используется антенна в удлинённом обтекателе.
Внешне радар KJ-200 напоминает шведскую РЛС Ericsson PS-890, но при этом китайская станция гораздо крупней. Охлаждение активных приёмо-передающих модулей происходит набегающим потоком воздуха, для чего в передней части радиопрозрачного обтекателя имеется воздухозаборник. Так как угол обзора радиолокатора по каждому борту составляет 150°, в носовой и хвостовой частях самолёта имеются «мёртвые», не просматриваемые зоны. Это вынуждает вести патрулирование парой либо постоянно летать «овалом» или «восьмёркой». Но в ходе этих манёвров имеется вероятность, что будет потеряно сопровождение цели. В то же время иностранные эксперты отмечают, что по сравнению с платформами Saab 340 и Saab 2000 с радиолокаторами сходного типа, планер Y-8 предоставляет большие площади для установки радиоэлектронного оборудования, операторских консолей и мест отдыха персонала.
В январе 2005 года в воздух поднялся второй прототип, построенный на базе модернизированного военно-транспортного Y-8F-600. Эта машина являлась фактически предсерийной, имела новые более экономичные двигатели Pratt & Whitney Canada PW150B с 6-лопастными винтами и «стеклянную» кабину с авионикой от компании Honeywell.
В июне 2006 года второй прототип разбился из-за обледенения, что серьёзно задержало процесс принятия KJ-200 на вооружение. После расследования причин катастрофы были внесены изменения в конструкцию крыла и хвостовое оперение.
«Тактический» самолёт радиолокационного дозора KJ-200 официально поступил на вооружение в 2009 году. Всего построено 9 серийных экземпляров. Войсковые испытания трёх KJ-200 начались ещё до официального принятия самолёта.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты KJ-2000 и KJ-200 на авиабазе в окрестностях Пекина, снимок сделан в августе 2009 года
В ходе тестирования турбовинтовые самолёты ДРЛО сравнивали с тяжелыми KJ-2000. Испытания вполне предсказуемо показали, что по возможностям обнаружения воздушных целей, обработке и трансляции информации бортовой радиотехнический комплекс KJ-200 заметно уступает по показателям KJ-2000. В то же время турбовинтовой KJ-200 был существенно проще в обслуживании и имел намного меньшие эксплуатационные расходы. Немаловажным фактором стало то, что подготовка к повторному вылету KJ-200 занимала на 60 % меньше времени, и после доводки надёжность менее сложной бортовой радиоэлектронной аппаратуры, построенной в основном на элементной базе, произведённой в КНР, оказалась выше.
В китайских СМИ опубликованы следующие данные KJ-200: максимальный взлётный вес составляет 61 000 кг, максимальная скорость 660 км/ч, потолок – 10 400 метров, экипаж – 10 человек. С запасом топлива 25 т самолёт может находиться в воздухе на 2 часа больше, чем KJ-2000.
Радиолокатор способен обнаруживать высотные цели на дистанции 350-400 км. Дальность обнаружения цели на фоне земли существенно меньше. Информация о воздушной обстановке предаётся потребителям по радиоканалу. Операторы с борта KJ-200 могут одновременно управлять действиями 12-15 перехватчиков. Возможности сбрасывать радиолокационную информацию в режиме реального времени на КП наземных сил ПВО и пункты наведения истребителей-перехватчиков на первом этапе не имелось.
Китайская морская авиация испытывала острую потребность в самолёте дальнего радиолокационного обнаружения, способном к тому же осуществлять слежение за надводными целями. В итоге серийные KJ-200 были разделены с ВВС НОАК в пропорции 2 к 1, и адмиралы получили три самолёта ДРЛО. Однако позже, после появления более совершенных самолётов KJ-500, в морскую авиацию передали ещё один KJ-200.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты KJ-200 на авиабазе Лайян
Флотские самолёты радиолокационного дозора KJ-200 приписаны к авиабазам Лайян в провинции Шаньдун, Ялайши и Лингшуй на острове Хайнань, где также размещаются новые самолёты ДРЛО KJ-500, разведывательные, патрульные и противолодочные: Y-8G, Y-8Х, Y-8J и Y-8Q. Все эти машины привлекаются для патрулирования морской акватории, прилегающей к китайскому побережью, ведут разведку на большом удалении от материковой части КНР, летают над спорными островами в Южно-Китайском море.
Самолёт ДРЛО KJ-500
В целом опыт создания среднего самолёта ДРЛО KJ-200 оказался удачным, но китайских военных не устраивало наличие мёртвых зон, обусловленных конструкцией радара. Опыт, полученный разработчиками и лётно-техническим составом строевых частей, дал возможность сформировать понимание того, каким должен быть современный самолёт радиолокационного дозора и управления «тактического звена», и приступить к созданию более совершенных машин такого класса.
Согласно взглядам командования НОАК, самолёт ДРЛО, действующий в течение длительного времени на значительном удалении от своей базы, должен иметь радар кругового обзора, систему дозаправки топливом в воздухе и широкий набор средств радиотехнической разведки, передачи данных и постановки помех.
В соответствии с этими требованиями на базе военно-транспортного Y-9 (удлинённая версия Y-8 с новыми двигателями и авионикой) был спроектирован KJ-500, об испытаниях которого стало известно в начале 2014 года. В 2018 году было заявлено о достижении самолётом KJ-500 «полной боевой готовности».
В отличие KJ-200 с «бревнообразным» обтекателем радара, новый самолёт имеет круглую неподвижную антенну РЛС на надфюзеляжном пилоне.
Также внешними особенностями KJ-500 является наличие в хвостовой части аэродинамического гребня для компенсации потери путевой устойчивости и плоские антенны станции радиотехнической разведки. На неподвижном обтекателе РЛС китайского самолёта ДРЛО сверху обозначены сектора просмотра излучателей АФАР и имеется характерный «волдырь» антенны спутниковой связи.
Большим успехом специалистов корпорации CETC является переход от РЛС с антеннами с механическим сканированием к системам с активной фазированной антенной решёткой. В КНР удалось создать и запустить в серийное производство трёхкоординатный радар дальнего обнаружения с АФАР, обеспечивающий электронное сканирование по высоте и азимуту. При этом сектор просмотра каждой из трёх плоских антенных решёток, состыкованных в форме равнобедренного треугольника, составляет не менее 140°. Таким образом, они взаимно перекрывают соседние сектора и обеспечивают круговой обзор. Наличие станции радиотехнической разведки с плоскими антеннами в задней части фюзеляжа существенно расширяет область применения самолёта.
Характеристики KJ-500 не разглашались. Эксперты считают, что взлётная масса находится в пределах 62 т. Максимальная скорость полёта – до 660 км/ч, крейсерская скорость – 550 км/ч, практический потолок – 10 400 м, максимальная продолжительность полёта приблизительно составляет 10 ч, максимальная перегоночная дальность – 5600 км. Радар KJ-500 по своим возможностям близок к БРЛС американского палубного самолёта ДРЛО Grumman E-2D Hawkeye, и истребитель МиГ-21, летящий на высоте 8000 м, может быть обнаружен на дальности более 450 км, но возможности комплекса радиотехнической разведки у китайской машины выше.
Спутниковый снимок Google Earth: стоянка готовой продукции на заводском аэродроме в городе Ханьчжун
Серийное строительство базовых машин для KJ-500 осуществляется на предприятии Shaanxi Aircraft Corporation (дочернее предприятие государственного холдинга AVIC) в городе Ханьчжун провинции Шенси.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты KJ-500 и Н-6 на заводском аэродроме в городе Сиань
Самолёты, построенные в Ханьчжуне, перегоняют на авиазавод в городе Сиань, где осуществляется монтаж оборудования и его ввод в рабочее состояние. После чего новые машины передаются заказчику.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты KJ-500 на авиабазе Лингшуй
По состоянию на 2023 год китайская промышленность выпустила не мене 35 самолётов KJ-500. В морской авиации НОАК имеется 14 машин этого типа, которые базируются на тех же аэродромах, что и его предшественники KJ-200.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт KJ-500 на острове Вуди
KJ-500 также осуществляют длительные патрульные полёты вдали от своего побережья. Самолёты этого типа неоднократно замечены на авиабазе, расположенной на острове Вуди в Южно-Китайском море.
Самолёт дальней радиолокационной разведки земной и водной поверхности Y-8G
Уникальным для китайской флотской авиации является самолёт Y-8G, принятый на вооружение в 2005 году. Всего построено четыре таких машины, одна из них находится в составе флотской авиации. По американским данным, Y-8G, принадлежащий флоту, на постоянной основе базируется на авиабазе ВМС НОАК Лайян в провинции Шаньдун.
Y-8G построен на основе модернизированного транспортного самолёта Y-8F-400, и его легко отличить от других машин, созданных на базе китайских версий Ан-12, по выпуклым антеннам, выступающим по бокам между кабиной пилотов и крыльями. Для того чтобы их смонтировать, пришлось переделать переднюю часть фюзеляжа.
Выступающие по бокам антенны предназначены для дальней радиолокационной разведки водной и земной поверхности на большом расстоянии. Y-8G также оснащён мощными станциями РЭБ с антеннами, расположенными на вершине киля и в хвостовой части самолёта.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт Y-8G на острове Вуди
Так же как и истребители J-11, бомбардировщики Н-6, противолодочные Y-9Q, ДРЛО KJ-500 самолёт радиолокационной разведки Y-8G регулярно совершает промежуточные посадки на острове Вуди.
Палубный самолёт ДРЛО KJ-600
Первоначально в состав авиационного крыла первого китайского авианосца «Ляонин» планировалось включить вертолёты радиолокационного дозора Ка-31 и Z-18J. Однако, протестировав вертолёты ДРЛО в деле, китайские флотоводцы решили, что они в силу недостаточного радиуса действия, малой высоты полёта и слабости радиотехнического комплекса не способны полноценно обеспечить дальнее патрулирование, своевременное оповещение и управление действиями палубных истребителей.
Практические работы по созданию палубного самолёта ДРЛО в КНР стартовали более 15 лет назад. В 2011 году начались испытания опытного прототипа JZY-01, построенного предприятием Xi'an Aircraft Company на базе транспортника Y-7 (копия Ан-26). Всего было сделано два опытных самолёта.
Эти летательные аппараты не предназначались для тестирования на авианесущем корабле. Слишком крупная машина не имела складывающегося крыла, тормозного посадочного гака и усиленного шасси. К тому же весьма тяжелый самолет не мог взлететь с палубы авианосца без использования катапульты или реактивных твердотопливных ускорителей. Судя по всему, экспериментальные самолёты JZY-01 использовались для испытаний радиотехнического комплекса, отработки компоновочных и аэродинамических решений.
В 2017 году стало известно об испытаниях нового палубного самолёта ДРЛО KJ-600, но не очень чёткие фотографии машины в воздухе появились относительно недавно. Судя по спутниковым снимкам, к середине 2023 года было построено не менее четырёх KJ-600.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты KJ-600, KJ-500 и Y-8 на испытательной стоянке заводского аэродрома в городе Сиань
Геометрические размеры китайского палубного самолёта ДРЛО близки к габаритам американского Е-2 Hawkeye, а складывающееся крыло позволяет компактно размещать KJ-600 во внутренних отсеках авианосца и поднимать самолёты лифтами. При проектировании KJ-600 активно использованы новые композитные материалы, что позволило добиться высокого весового совершенства и увеличить ресурс планера, испытывающего повышенные нагрузки при посадке на палубу.
В сети приводятся следующие оценочные характеристики KJ-600: длина самолёта около 18 м, размах крыла не более 24 м (должно складываться не менее 25 % от длины крыла), высота по верхнюю плоскость обтекателя РЛС – 6 м, диаметр обтекателя антенны РЛС – не более 7 м. При таких размерах максимальная взлётная масса самолёта не должна превышать 35 т. Максимальный запас топлива – до 6 т. Экипаж: 5-6 человек. Максимальная скорость полёта – до 700 км/ч. Для патрулирования на средних высотах длительность нахождения в воздухе составляет 6-7 часов, а при полётах на малых и предельно малых высотах продолжительность полёта не более 5 часов.
Китайские источники утверждают, что основой радиотехнического комплекса является РЛС KLC-7 с АФАР, состоящей из двух комплектов. Для увеличения помехозащищённости станция одновременно работает в двух диапазонах и выполняет как электронное, так и механическое сканирование воздушного и водного пространства. Имеется возможность обнаруживать и единовременно сопровождать более 100 воздушных целей, в том числе и таких, как крылатые противокорабельные ракеты. При высоте полёта 11 000 м бортовая РЛС KLC-7 способна видеть крупные воздушные объекты на дальности до 550 км. При снижении до 6000 м максимальная дальность обнаружения уменьшится до 300 км.
Сборка планеров KJ-600 происходит на предприятии Shaanxi Aircraft Corporation в городе Ханьчжун. Оснащение электронной аппаратурой и заводские испытания палубных самолётов ДРЛО ведутся на предприятии компании Xi'an Aircraft Company в городе Сиань.
Спутниковый снимок Google Earth: палубные самолёты ДРЛО KJ-600, бомбардировщик Н-6 и военно-транспортные Y-20 на стоянке готовой продукции заводского аэродрома в городе Сиань
С учётом того, что китайские флотоводцы планируют иметь четыре авианосца, для укомплектования их авиакрыльев потребуется 10-12 машин радиолокационного дозора. Ещё 2-3 самолёта потребуются для обучения лётного и технического состава, а также для создания оперативного резерва. Такое количество самолётов KJ-600 китайская авиационная отрасль может сдать за 2-3 года.
По количеству имеющихся в боевом составе дееспособных самолётов дальнего радиолокационного дозора Китай уже в несколько раз превосходит Россию. При этом в КНР делается упор на строительство относительно экономичных «средних» воздушных радарных постов. Самолёты, спроектированные для «тактического» звена, при необходимости способны выполнять и «стратегические» задачи. Проигрывая по скорости полёта, количеству сопровождаемых целей и наводимых истребителей российскому А-50У, турбовинтовые машины при практически одинаковой дальности полёта могут «висеть» в воздухе дольше. Меньшая производительность РТК вполне компенсируется большим количеством «тактических» самолётов ДРЛО, имеющихся в Китае. Отдельно стоит отметить создание и запуск в производство палубного самолёта ДРЛО, что, безусловно, расширит боевой потенциал авиации ВМС НОАК.
Продолжение следует...
- Линник Сергей
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