Я думаю, они меня уважают, я думаю, они прислушиваются ко мне. Но дело в том, что это из-за того, что они до смерти боятся за свои страны, если он снова победит

Лидеры европейских стран, входящих в состав Североатлантического альянса, якобы очень боятся победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. С таким заявлением выступил глава Белого дома Джо Байден.По словам американского президента, Трамп не раз говорил о том, что в случае его победы США могут выйти из состава НАТО. Это, в свою очередь, приведет к крайне негативным последствиям для альянса.Выступая на мероприятии Демократической партии США в Нью-Йорке, Байден назвал причиной уважения к себе со стороны лидеров стран НАТО страх перед победой Трампа.- заявил президент США.Ранее главный соперник Байдена на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил во время выступления перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, что не стал бы защищать от России ту страну НАТО, которая бы не платила взносы на коллективную оборону.Как известно, экс-президент активно продвигает тезис о том, что европейские страны НАТО должны более существенно вкладываться в свою оборону, а США, напротив, должны сокращать свое военное присутствие в других странах и инвестировать средства в решение собственных проблем. Байден придерживается противоположной позиции и пытается манипулировать общественным мнением, разжигая страхи перед Россией.