Байден назвал причиной уважения к себе со стороны лидеров стран НАТО страх перед победой Трампа

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Байден назвал причиной уважения к себе со стороны лидеров стран НАТО страх перед победой Трампа

Лидеры европейских стран, входящих в состав Североатлантического альянса, якобы очень боятся победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. С таким заявлением выступил глава Белого дома Джо Байден.

По словам американского президента, Трамп не раз говорил о том, что в случае его победы США могут выйти из состава НАТО. Это, в свою очередь, приведет к крайне негативным последствиям для альянса.



Выступая на мероприятии Демократической партии США в Нью-Йорке, Байден назвал причиной уважения к себе со стороны лидеров стран НАТО страх перед победой Трампа.

Я думаю, они меня уважают, я думаю, они прислушиваются ко мне. Но дело в том, что это из-за того, что они до смерти боятся за свои страны, если он снова победит

- заявил президент США.

Ранее главный соперник Байдена на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил во время выступления перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, что не стал бы защищать от России ту страну НАТО, которая бы не платила взносы на коллективную оборону.

Как известно, экс-президент активно продвигает тезис о том, что европейские страны НАТО должны более существенно вкладываться в свою оборону, а США, напротив, должны сокращать свое военное присутствие в других странах и инвестировать средства в решение собственных проблем. Байден придерживается противоположной позиции и пытается манипулировать общественным мнением, разжигая страхи перед Россией.
  • Wikipedia / Sgt. Charlotte Carulli. https://www.dvidshub.net
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13 комментариев
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  1. Shurik70 Ранг пользователя
    Shurik70
    +2
    Сегодня, 08:17
    Сам-то понял, что сказал?
    За тебя держатся потому, что боятся твоего конкурента.
    То есть, признаёшь, что "уважают" не тебя, а твоего конкурента, а у тебя заслуг нет, что и нужно "партнёрам"
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 09:16
      Сюрреалисты продолжают фантазировать)))
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:24
      Цитата: Shurik70
      Сам-то понял, что сказал?

      Понимать то нечем, что написала темнокожая пресс секретарь, то и читает.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 09:31
      Это не уважение а жалость,к примеру на Руси испокон веков жалели сирых да убогих,а старик как раз ко второй категории относится wassat
  2. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    +3
    Сегодня, 08:18
    И правильно шестерки Америки из гейевропы боятся прихода Трампа, он него интересы это Америка и Тихо- океанский регион, а европейцы пойдут на заклание!
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 08:39
      Тут похоже как раз наоборот. Это при Байдене европейцы скорее пойдут на заклание, чем при Трампе. Если Трамп реально прекратит финансирование укропа и от них открестится, то Европа по-быстрому сделает тоже самое. Окраина почти сразу проиграет без финансирования и капитулирует на условиях России. И тогда наступит мир и европейцам бояться будет нечего. Во всю эту байду, что Россия попрет дальше, там вряд ли кто вообще верит.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:21
    — " ̶С̶с̶ы̶ ̶... Боишься Трампа,значит уважаешь Байдена" ...
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 09:31
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — " ̶С̶с̶ы̶ ̶... Боишься Трампа,значит уважаешь Байдена" ...

      Стальная логика ...А если Байдена и Трампа боишься,значит уважаешь ВВП !
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 08:30
    Я думаю, они меня уважают, я думаю, они прислушиваются ко мне.

    Это они прислушиваются к тебе, старая вонючка, чтобы понять, это ты тихо гадишь или рядом кто-то сдох...
  5. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 08:34
    Да, все так боятся Рыжего))) По фигу им там, кто будет))) ❗ ❗ ❗
  6. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +1
    Сегодня, 08:48
    Получается, что из двух зол выбирают меньшее... request
    Так себе "уважение". smile
  7. Aleks88
    Aleks88
    -4
    Сегодня, 08:50
    Нам бы в президенты Трампа. Воровать уже не будет, всяких "неадекватов" ДАМов, рогожкиных, кужегетовичей, герасима и людей, не от мира сего, разгонит. закончит сво.. Привлечет капитал, создаст раб места. Наладит экспорт. С эмигрантами разберется.
    Может даже по ящику не будут показывать одно и тоже, хоть порционно, но правду.
    П.С.: Как превратить самую богатую страну в мире (потенциально) в сырьевой придаток и с отрицательной демографией.
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 09:00
    Я думаю, они меня уважают, я думаю, они прислушиваются ко мне
    Значит думает, что будет кому стакан воды поднести после того, как в очередной раз брякнется и уже не сможет встать. "Счастливый" конец ожидает Байдена - в кругу семьи и партнеров по НАТО.

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