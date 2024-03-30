«Счастливого конца не будет»: вице-канцлер ФРГ сделал пессимистичный прогноз по ситуации на Украине

21
«Счастливого конца не будет»: вице-канцлер ФРГ сделал пессимистичный прогноз по ситуации на Украине

События на Украине вряд ли закончатся быстро и хорошо. С таким пессимистичным прогнозом по текущей ситуации выступил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Как утверждает немецкий политик, России удалось перейти на военную экономику. Теперь она наращивает производство вооружений и военной техники. Сам Хабек подчеркнул, что он изначально выступал за поставку вооружений на Украину и теперь считает, что Киев надо поддерживать еще большим количеством поставок военной техники и вооружений.



Мы жаждем мира. Да. Но честный и горький ответ таков: быстрого и счастливого конца, скорее всего, не будет, даже если мы хотим иного

- сказал вице-канцлер ФРГ.

Таким образом, высокопоставленный немецкий политик дал понять, что боевые действия на Украине все равно могут завершиться отнюдь не так, как хотелось бы Западу. Но вооружения при этом поставлять надо, считает Хабек. То есть, он расписывается в том, что Запад затягивает вооруженный конфликт на Украине исключительно ради его продолжения, прекрасно понимая, что войну с Россией Киеву все равно не выиграть.

Некогда имевшая хорошие отношения с Россией и развивавшая свою экономику стремительными темпами, Германия в настоящее время поставила на карту собственное благополучие, снизила уровень жизни собственного населения, добилась спада производства, и все это – ради поддержки совершенно не нужной Берлину Украины, а точнее – ради стремления угодить американской администрации, контролирующей элиты ФРГ.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    21 комментарий
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      +4
      Сегодня, 08:25
      У Руины 404-после есть только один конец - исчезнуть.
      Германии тоже будет конец, за их оружие и поставки на Украину.
      Мигрантов толпа взорвёт не только Германию, но и Франции, Швеции и другие страны Европы
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +5
        Сегодня, 08:40
        Мигрантов толпа взорвёт не только Германию, но и Франции, Швеции и другие страны Европы

        В том числе и нас Россию? У нас тоже не мало азиатов.
      2. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        +4
        Сегодня, 08:42
        Мы жаждем мира. Да

        Ложь как она есть.
        НАТО нужно уничтожение России - главного препятствия на пути к мировому господству.
        Для этого, собственно, НАТО и создавалось
        1. обыватель Ранг пользователя
          обыватель
          +3
          Сегодня, 09:02
          Цитата: Shurik70
          Мы жаждем мира. Да

          Ложь как она есть.

          Да нет. Это и есть их правда. Они жаждут мира, но только "своего мира". В котором в их понимании места сильной России НЕТ. И они готовы потерпеть временный "упадок экономики" в надежде на большую халяву от разгромленной России.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 09:18
            Правда в том,что при любом исходе они обязаны получить огромные барыши
      3. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +1
        Сегодня, 09:08
        А Россию не взорвет? В процентах мигрантов того самого вероисповедания в России существенно больше.
      4. Olga Taschilina Ранг пользователя
        Olga Taschilina
        0
        Сегодня, 09:15
        Их уже сегодня "подбирает" Канада. Отыскивают дальних родственников по бабушкам-прабабушкам, дедушкам-прадедушкам и предлагают получить канадское гражданство. Причём всеядные, готовы брать и с одного и с другого поля боя. Да и их молнар (колдун) Нечай вещевал им, что Украина пропадёт здесь навсегда и объявится в Канаде. Нечая они убили, но пророчество его, похоже, сбывается. Так что у украинцев "дальняя дорога", через лужу за море.
      5. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 09:33
        Мнение очередного б/у который решил немного попиариться
      6. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 09:37
        Согласен с вами! Немцам уже впору подумать о себе, с Украиной мы итак скоро разберемся. И вот тогда, придет черед пособников и раздатчиков оружия и денег...
    2. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +4
      Сегодня, 08:28
      Некогда имевшая хорошие отношения с Россией и развивавшая свою экономику стремительными темпами, Германия в настоящее время поставила на карту собственное благополучие,

      Помнится ВВП чуть ли не прямым текстом предлагал союз Россия-Германия ,нет испугались англосаксов..
      Ну вот теперь распишитесь и получите ..Эх немцы немцы .Опять вас стравливают с русскими и вы снова ведетесь ..
      Ничему вас история не учит !
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 08:29
      «Счастливого конца не будет» —

      — "Будущее" ...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 08:44
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        "Будущее" ...

        А чему удивляться? В США желто-голубая ленточка символ заболевания синдрома Дауна. Ее надевают больным, если они выходят на улицу. И прохожие знают, что реакция может быть неадекватной, если надо - помогут, но и мимо пройдут, огибая по дуге. А здесь всю страну сделали Даунами! (правда и к счастью не всех). Представляю, как Нуланд веселилась, раздавая печеньки, наблюдая как люди цепляли на себя эти ленточки под "гордо реящем" желто-голубым флагом.
        1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
          Владимир Владимирович Воронцов
          +2
          Сегодня, 08:52
          «А чему удивляться?В США жёлто-голубая ленточка символ синдрома Дауна» —
    4. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 08:31
      Баба Ванга померла,но дело её живёт и процветает во всех пределах. . . winked
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 08:31
      Писать про кактус и ежей просто глупо. А, если написать про счастливый конец, то модераторы могут забанить.
      1. Olga Taschilina Ранг пользователя
        Olga Taschilina
        0
        Сегодня, 09:18
        Если Канада для украинцев - счастливый конец, то, как говорится, скатертью дорога.
    6. ВадимЖивов Ранг пользователя
      ВадимЖивов
      +3
      Сегодня, 08:31
      Лучше ужасный конец, чем ужас без конца... negative
      1. nepunamemuk Ранг пользователя
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 08:35
        лучше счастливым конец чем счастье без конца laughing
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:05
      Мы жаждем мира. Да.
      И поэтому поставляете киеву оружие, которое, как считаете необходимо поставлять еще больше. Железная логика. "Счастливого конца" ни для украины, ни для Европы не будет и чем быстрее вы это поймете, тем для вас будет лучше. Хотя после всего содеянного Европой и Германией в частности, лучшего выхода им пожелать совершенно нет желания.
    8. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      -1
      Сегодня, 09:13
      Но вооружения при этом поставлять надо, считает Хабек.

      В каждом немце, еще со времен Ледового побоища, заложено - "убей русского".
    9. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      +1
      Сегодня, 09:41
      Придёт момент, когда белые окажутся в меньшинстве. И тогда судьба индейцев в резервации гарантирована.

      Либо полное истребление.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»