Мы жаждем мира. Да. Но честный и горький ответ таков: быстрого и счастливого конца, скорее всего, не будет, даже если мы хотим иного

События на Украине вряд ли закончатся быстро и хорошо. С таким пессимистичным прогнозом по текущей ситуации выступил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.Как утверждает немецкий политик, России удалось перейти на военную экономику. Теперь она наращивает производство вооружений и военной техники. Сам Хабек подчеркнул, что он изначально выступал за поставку вооружений на Украину и теперь считает, что Киев надо поддерживать еще большим количеством поставок военной техники и вооружений.- сказал вице-канцлер ФРГ.Таким образом, высокопоставленный немецкий политик дал понять, что боевые действия на Украине все равно могут завершиться отнюдь не так, как хотелось бы Западу. Но вооружения при этом поставлять надо, считает Хабек. То есть, он расписывается в том, что Запад затягивает вооруженный конфликт на Украине исключительно ради его продолжения, прекрасно понимая, что войну с Россией Киеву все равно не выиграть.Некогда имевшая хорошие отношения с Россией и развивавшая свою экономику стремительными темпами, Германия в настоящее время поставила на карту собственное благополучие, снизила уровень жизни собственного населения, добилась спада производства, и все это – ради поддержки совершенно не нужной Берлину Украины, а точнее – ради стремления угодить американской администрации, контролирующей элиты ФРГ.