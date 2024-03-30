Инспектор Пентагона выявил перерасход при оказании военной помощи Украине и отсутствие надлежащего контроля над средствами

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Инспектор Пентагона выявил перерасход при оказании военной помощи Украине и отсутствие надлежащего контроля над средствами

В США обнародовали отчеты по использованию помощи Украине и в некоторых ведомствах выявили значительное повышение расходов на Украину в сравнении с изначально запланированной цифровой.

Так, согласно заявлению генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, проверка показала, что Военно-морские силы США израсходовали в 2022 финансовом году почти на 400 миллионов долларов больше, чем планировалось.



Чтобы подобное не повторилось, генеральный инспектор Пентагона призвал ВМС страны впредь обеспечить превентивный контроль за выделяемыми средствами. В заявлении Сторча отмечается, что этот перерасход удалось покрыть благодаря наличию у военных средств, но если это повторится, их может и не быть.

Напомним, что Соединённые Штаты за время конфликта выделили помощь Киеву на сумму более 100 миллиардов долларов и в Вашингтоне стремятся усилить контроль за использованием этих средств.

Ранее в аппарате генерального инспектора Пентагона признали, что в прошлом году министерству обороны США не удалось полностью проконтролировать поставки оборонной продукции на Украину. По данным аппарата Сторча, в 2023 году не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования для Украины на сумму более 1 млрд долларов.
  • Википедия/David B. Gleason from Chicago, IL
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13 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 09:46
    Главное не спалите, амеры, свой карман, куда этот перерасход мог уйти.... lol
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 09:49
      По данным аппарата Сторча, в 2023 году не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования для Украины на сумму более 1 млрд долларов.

      Не нужно ничего проводить, всё это оборудование уже на бумаге уничтожено, бабки за него распилены... Зачем людям нервы портить...??? Лучше готовьте новое бабло для Зеленского и его команды, там ещё не все яхтами обзавелись... На крайняк у ФРС займите, там ещё напечатают...
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 09:50
        Не может этого быть! Самая честная демократичная и лучшая страна в мире опять что-то украла)))
    2. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 09:58
      Цитата: Nexcom
      Главное не спалите, амеры, свой карман, куда этот перерасход мог уйти.... lol

      Дорасследуются ,что в итоге сами на себя выйдут ..))) На этой бойне сумасшедшие состояния делались в основном англосаксами ..Зеленскому и К крохи доставались и то он уже мультимиллиардер падлы !!!
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 10:10
      — Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
      — «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
      — «Вино. Разбила… две бутылки».
      — Три!
      — Пиши «три».
      "Кавказская пленница",
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 09:48
    Инсперкору не занесли бабла,вот он и кинулся рьяно ревизию проводить wassat
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:49
      Ничего, подмажут-подсмажут и усе, скажет неконтролируемый перерасход средств. laughing
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 09:54
      Понять и простить...это от того, что элитная недвижимость в гейропе подорожала laughing
    3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 10:04
      . Инсперкору не занесли бабла,вот он и кинулся рьяно ревизию проводить wassat


      А может все таки занесли ? Что то рыли рыли , а нарыли курям на смех . Да и за нарытое просто пальчиком погрозили . И правильно , пусть воруют побольше
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 09:52
    Зашибись- уверен на 1000 и 1%, что инспектор Пятиугольника забыл рассказать о завышении расценок на вооружения Пентагоном и роль каждого из высокопоставленных кураторов процесса распила бюджета ,
    Я уже не говорю о жалких 10% деда Дементия на семью?
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:54
    Инспектор Пентагона выявил перерасход при оказании военной помощи Украине и отсутствие надлежащего контроля над средствами
    . Какая неожиданность...
  5. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:59
    Все хотят иметь свой гешефт от "помощи" хахлам.
  6. Макс1995 Ранг пользователя
    Макс1995
    0
    Сегодня, 10:08
    Выявили и выявили.
    дело житейское. Там без конца чтоото выявляют ,тк много НЕ ЗАСЕКРЕЧЕНО.
    зато у нас все почти засекречено, но олигархи - в услових санкций - в целом резко забогатели (причем подсчет в долларах везде идет)
    Только иногда ранее раздавался голос Степашина из Счетной палаты - ой ,на милиарды "нецелевое расходование" там то и тамто..

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