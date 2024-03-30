Инспектор Пентагона выявил перерасход при оказании военной помощи Украине и отсутствие надлежащего контроля над средствами

В США обнародовали отчеты по использованию помощи Украине и в некоторых ведомствах выявили значительное повышение расходов на Украину в сравнении с изначально запланированной цифровой.Так, согласно заявлению генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, проверка показала, что Военно-морские силы США израсходовали в 2022 финансовом году почти на 400 миллионов долларов больше, чем планировалось.Чтобы подобное не повторилось, генеральный инспектор Пентагона призвал ВМС страны впредь обеспечить превентивный контроль за выделяемыми средствами. В заявлении Сторча отмечается, что этот перерасход удалось покрыть благодаря наличию у военных средств, но если это повторится, их может и не быть.Напомним, что Соединённые Штаты за время конфликта выделили помощь Киеву на сумму более 100 миллиардов долларов и в Вашингтоне стремятся усилить контроль за использованием этих средств.Ранее в аппарате генерального инспектора Пентагона признали, что в прошлом году министерству обороны США не удалось полностью проконтролировать поставки оборонной продукции на Украину. По данным аппарата Сторча, в 2023 году не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования для Украины на сумму более 1 млрд долларов.

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