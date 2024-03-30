Спецназ ФСБ задержал в Ставропольском крае мигрантов, готовивших взрыв в месте массового скопления людей
В Ставропольском крае российским спецслужбам удалось предотвратить террористический акт в месте массового скопления людей. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.
По информации источника, спецназ ФСБ задержал в Ставропольском крае мигрантов, готовивших взрыв в месте массового скопления людей. Трое выходцев из одной из среднеазиатских республик собирались начинить бомбу купленными в местном строительном магазине гвоздями и взорвать ее в людном месте.
Однако о планах террористов стало известно оперативникам. После этого иностранцы были незамедлительно задержаны. При обыске по месту жительства оперативники обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), химические вещества и поражающие элементы.
В настоящее время следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю уже возбудил в отношении задержанных лиц уголовное дело за приготовление к террористическому акту. Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
После событий в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, российские спецслужбы начали проявлять повышенное внимание к иностранным мигрантам, особенно к выходцам из бывших советских республик Средней Азии. Как известно, среди среднеазиатских мигрантов присутствуют лица, сочувствующие радикальным взглядам и связанные с действующими на Ближнем и Среднем Востоке террористическими организациями.
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