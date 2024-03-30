Спецназ ФСБ задержал в Ставропольском крае мигрантов, готовивших взрыв в месте массового скопления людей

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Спецназ ФСБ задержал в Ставропольском крае мигрантов, готовивших взрыв в месте массового скопления людей

В Ставропольском крае российским спецслужбам удалось предотвратить террористический акт в месте массового скопления людей. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

По информации источника, спецназ ФСБ задержал в Ставропольском крае мигрантов, готовивших взрыв в месте массового скопления людей. Трое выходцев из одной из среднеазиатских республик собирались начинить бомбу купленными в местном строительном магазине гвоздями и взорвать ее в людном месте.

Однако о планах террористов стало известно оперативникам. После этого иностранцы были незамедлительно задержаны. При обыске по месту жительства оперативники обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), химические вещества и поражающие элементы.

В настоящее время следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю уже возбудил в отношении задержанных лиц уголовное дело за приготовление к террористическому акту. Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

После событий в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, российские спецслужбы начали проявлять повышенное внимание к иностранным мигрантам, особенно к выходцам из бывших советских республик Средней Азии. Как известно, среди среднеазиатских мигрантов присутствуют лица, сочувствующие радикальным взглядам и связанные с действующими на Ближнем и Среднем Востоке террористическими организациями.
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    33 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 08:42
      «Российские спецслужбы начали проявлять повышенное внимание к иностранным мигрантам» —

      — И не снижать "внимания"! ...
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +10
        Сегодня, 08:49
        Только вопрос, сколько полиция по времени сможет работать в таком режиме - "не снижая внимания". То что на улицах мигрантов останавливают и проверяют законность нахождения в стране конечно хорошо. Но вот в "садоводы" и "апрашки" полиция не заходит, а там в основном криминал, наркота и оружие.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +8
          Сегодня, 09:22
          Мое мнение таково.Необходимо было перекрыть границу на выезд и вьезд.Пройтись "частым гребешком в ежоаых рукавицах" по диаспорам.Отменить массовые мероприятия.Временно.В первую очередь концерты и им подобные.Хотите на сцену?Устраивайте артбригады на фронт
          1. Евгений_4 Ранг пользователя
            Евгений_4
            +3
            Сегодня, 09:44
            Это есть верно.
            Какие могут быть увеселительные концерты, когда идёт СВО и гибнут мирные люди от обстрелов бандеровцев.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +9
        Сегодня, 09:37
        Тут за мигрантов топят,какие же они бедняжки,и интернет завален видео где эти "бедняжки "угрожают и матом кроют нас,Русских да и всю Россию!Как тут не стать националистом?Зачем они здесь нужны без знания нашего языка,и с такими помыслами и намерениями?Не пора ли им" помочь "вернуться домой?
        1. литий17 Ранг пользователя
          литий17
          +4
          Сегодня, 09:41
          Плюсую! А кто считает что я не прав... Пускай съездит в эти солнечные республики и попробует себя вести как они у нас даже более мягко!
      3. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +5
        Сегодня, 09:39
        Что, по прежнему скажут про террористов без национальности?

        Есть у них национальность!
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 10:12
          Видел в интернете личные дела их амерских тюрем.
          Для улучшения статистики негров записывают белыми.
      4. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        +2
        Сегодня, 09:44
        Тверь. ДТП, на пешеходном переходе сбит пешеход, перелом руки и ноги. Водитель не вызвал скорую и полицию, не поинтересовался состоянием пострадавшего, он разговаривал по телефону не на русском языке. Водитель уроженец Узбекистана, 30 лет, безработный. Пострадавший сам вызвал скорую, прохожий помог ему сесть в машину мигранта.
        Вопрос - миграционная заинтересуется молодым безработным мигрантом или будем ждать Крокус-2-3-....?
    2. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      -1
      Сегодня, 08:42
      Ну ладно,нашли тот строительный магазин где они гвозди купили,а где они купили бомбу? belay
      1. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        +5
        Сегодня, 08:51
        Ну ладно,нашли тот строительный магазин где они гвозди купили,а где они купили бомбу?

        Где купили бомбу сами расскажут. В ФСБ, полагаю, умеют с такими разговаривать. Ребята не из "Пионерской зорьки"
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +5
        Сегодня, 08:53
        Компоненты для этой "бомбы", можно купить в магазине для садоводов и любой заправке. Это тоже вообще не проблема. Нужен будет только детонатор. Да и тот можно на коленке сделать вполне.
    3. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +8
      Сегодня, 08:44
      спецслужбы начали проявлять повышенное внимание к иностранным мигрантам, особенно к выходцам из бывших советских республик Средней Азии.

      Лучше поздно чем ни когда. Гнать их из России поганой метлой вместе с теми кто помогает им здесь легализоваться.
      1. 23ronin Ранг пользователя
        23ronin
        +2
        Сегодня, 09:45
        А тех кто помогает легализовывать , осваивать Дальневосточный гектар всей семьёй.Без права на возврат.
    4. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +11
      Сегодня, 08:45
      Хорошо, что в этот раз предотвратили теракт, но это не решение вопроса. Нужно решать вопрос с миграционным законодательством и убирать отсюда большинство малограмотных азиатов. Я не хочу , чтобы через небольшой промежуток русское государство растворилось в потоках азиатов и их родне!
    5. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +11
      Сегодня, 08:45
      Нельзя спускать мигрантам ни малейших проступков...нашу терпимость к ним они воспринимают как слабость и тут же начинают наглеть до беспредела...контроль и ещё раз жесточайший контроль необходим над ними везде.
      Террор с их стороны появился ведь не случайно...на благодатный почве террористы себя наглее ведут.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +8
        Сегодня, 09:06
        Спускать конечно нельзя, но действительность шокирует. Малолетние зверьки пообещали "грязно надругаться" над целым Губернатором Самарской области.... дело закрыли, ещё и виноватым самого губернатора сделали. Ну должно же быть у губернатора "чувство личного достоинства". Что тогда говорить о "простых смертных". Опять "дядя турал" все порешал.
    6. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +10
      Сегодня, 08:49
      Спасибо парни за работу ..Вас особо не пиарят ,но прежде чем провести задержание ,проводится титаническая работа ..
      Во времена СССР было проще силовикам ,а сейчас с этой миграционной политикой
      Спасибо и низкий поклон ..Работайте жестко !!!!!
    7. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 08:50
      Англосаксы просто из кожи вон лезут чтобы спровоцировать межнациональную бойню в России, подписывая на эти дела среднеазиатов. Но как обычно, совсем не понимая российского менталитета, сядут в лужу и снова добьются прямо-противоположного эффекта. И межнациональной бойни в России не будет как они планируют, и Россия очухается и станет ужесточать въезд в страну сомнительных личностей из средней азии, да и избавляться от уже понаехавших начнет.
    8. Филин Ранг пользователя
      Филин
      +13
      Сегодня, 08:51
      Пора перестать называть преступников "жителями южных регионов", "гражданами ближнего зарубежья", "гостями столицы" и тому подобными названиями. Необходимо чётко указывать: имя, национальность, где родился. На любого человека это будет действовать одинаково - опозорил свою родину, и в этом нет никакого провоцирования межнациональной розни, все в одинаковых условиях, и русский Ваня, родом из деревни Васюки, и таджик Исрала, родом из Душанбе.
    9. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +3
      Сегодня, 08:54
      Ну, что ж это было ожидаемо. Количество переросло в "качество", а власть, занимается только забалтывание ситуации и чет не слышно , чтоб спешно принимались меры по прекращению завоза толп потенциальных бандитов и террористов. Почему то я уверен, что ни каких мер по ужесточению или прекращению этого мигрантского беспредела не будет.
    10. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 09:02
      И как после такого , к азиатам и прочим чер....., нормально относится.
    11. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +7
      Сегодня, 09:09
      Цитата: Владимир М
      Малолетние зверьки пообещали "грязно надругаться" над целым Губернатором Самарской области.... дело закрыли, ещё и виноватым самого губернатора сделали. Ну должно же быть у губернатора "чувство личного достоинства"

      В следующий раз когда эти зверьки подрастут этот губернатор так легко не отделается, придут убьют его и над ругаются над его семьёй просто из за чувства безнаказанности.
      Власти сами не понимают какую бомбу они под себя и наш народ подкладывают прощая озверелым малолеткам их поступки.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 09:21
        Я понимаю когда коренной житель не может противостоять диаспорам с их ресурсами, но ведь это целый губернатор. О чем вообще тогда можно говорить.
    12. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +2
      Сегодня, 09:10
      Вот только одно вызывает законный вопрос :Почему все эти "республики" добивались "свободы и самостоятельности" от России,а приобретя, их настырно лезут обратно....?? Получается что вся их "свобода и самостоятельность" просто пшик....Скоро таких понятий как "Молдавия","Армения" просто не будет существовать.поглотят соседи.....да и другие не застрахованы...
    13. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +1
      Сегодня, 09:18
      После событий в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, российские спецслужбы начали проявлять повышенное внимание к иностранным мигрантам, особенно к выходцам из бывших советских республик Средней Азии.

      Пока гром не грянет?
      Обязательно надо дожидаться человеческих жертв и разрушений, чтобы наконец начать выполнять свою работу по защите сограждан? Да даже своих семей наконец! Они хотят по тем же улицам, посещают те же мероприятия, неужели даже ради этого не стоит тщательнее выполнять свою работу?
    14. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      +6
      Сегодня, 09:21
      И ведь не закроют миграционный поток в Россию.(как спецом в Кремле все это делают).
    15. Million Ранг пользователя
      Million
      +4
      Сегодня, 09:29
      Вся Россия кричит:уберите мигрантов из страны!
      Но Кремль и слушать не хочет.
      1. Metallurg_2 Ранг пользователя
        Metallurg_2
        +2
        Сегодня, 09:43
        В Кремле свою позицию уже озвучили: привлечение мигрантов выгодно. Правда непонятно, кому выгодно - России или отдельным "выгодоприобретателям".
    16. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +3
      Сегодня, 09:33
      Зачищать это поле надо по-хорошему. Желательно выбрасывая всю нечисть за гораницы России.
    17. Комментарий был удален.
    18. ODERVIT Ранг пользователя
      ODERVIT
      +1
      Сегодня, 09:47
      Одной из республик... А какой? Очередное замалчивание. Диаспоры настаивают или дружественные правительства?
      А спецам оценка шесть по пятибальной системе.
    19. Медведев_Дмитрий
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 09:47
      Не успели убежать на Украину... wink
    20. Евгений_4 Ранг пользователя
      Евгений_4
      +1
      Сегодня, 09:47
      Я уже давно понимаю, что мигранты уже едут сюда не работать.А заниматься криминалом,радикализмом.На свои таборы получать пособия и халявную медпомощь

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