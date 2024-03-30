Глава киевского режима заявил о планах Украины использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Крыму

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Глава киевского режима заявил о планах Украины использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Ракеты ATACMS американского производства будут применяться Украиной для нанесения ударов по российским объектам на территории Крымского полуострова. С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский, который ранее дал интервью автору газеты The Washington Post Дэвиду Игнэйшесу.

По словам Зеленского, Украина планирует атаковать американскими ракетами российские военные аэродромы, расположенные на территории Крыма. Правда, ракеты США Киеву пока так и не передали. Но Зеленский, видимо, очень надеется на то, что администрация президента США Джо Байдена обеспечит передачу ракет.



Между тем, 12 марта советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму в 300 миллионов долларов.

В соответствии с планами Белого дома, Украине передадут ракеты ATACMS, снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Если передача ракет состоится, то Украина действительно получит возможность нанесения ракетных ударов по объектам в Крыму.

Сейчас российской стороне очень важно не допустить такого развития событий, в том числе и посредством принятия и осуществления жестких превентивных мер, которые бы помешали Украине пользоваться передаваемыми западными странами ракетами. Речь идет об ударах на упреждение по военным объектам и логистической инфраструктуре, а также об определенных действиях в отношении западных государств, эти ракеты передающих.
  • https://sill-www.army.mil
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22 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +5
    Сегодня, 08:57
    Речь идет об ударах на упреждение по военным объектам и логистической инфраструктуре, а также об определенных действиях в отношении западных государств, эти ракеты передающих.

    Очень мудрые слова которые звучат на ВО с самого начала конфликта, но не очень то притворяются в жизнь. Увы, но что-то очень этому мешает. request
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      -5
      Сегодня, 09:11
      Цитата: Лешак
      Очень мудрые слова которые звучат на ВО с самого начала конфликта, но не очень то притворяются в жизнь. Увы, но что-то очень этому мешает.

      А я так понял тактику ,Россия просто выжидала ..И вот настает думаю час расплаты ,массированные удары по энергетике и т.д.
      Без электроэнергии скоро все остановится ,особенно в городах ..
      Ну а Крым ,сейчас самая защищенная часть России ! Пусть рискнут падлы
      Это уже акт отчаиния будет киевской хунты и их хозяев ..Все запад сливает укропию,будут терракты и т.д. А в ответ будут все более жесткие удары ..Война на истощение называется и штурмовать особо ничего не нужно будет .."защитники заканчиваются"
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 09:13
      Я так понимаю, в Крыму должен произойти некий Крокус 2.0, чтобы наши власти образумились и начали мочить террористов?
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 09:40
        Михаил Иванов-ага,только власть в таком случае побежит плакаться в оон и дальше позорясь и показывая миру свой махровый либерализм!
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 09:49
          Я Путина изучил вдоль и поперек. Он весы по гороскопу, там всегда такие подходы - долго думаем, потом получаем волшебный пендельи вуаля, решение готово! Правда, все эти просчеты идут за счет населения...
          1. Андрей Москвин Ранг пользователя
            Андрей Москвин
            0
            Сегодня, 10:02
            А что в России делается не за счёт населения?
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:29
      Цитата: Лешак
      Увы, но что-то очень этому мешает.

      Скорее кто то, чем что то.
      1. Metallurg_2 Ранг пользователя
        Metallurg_2
        0
        Сегодня, 09:39
        Не кто-то, а что-то кому-то laughing
  2. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:00
    Если передача ракет состоится, то Украина действительно получит возможность нанесения ракетных ударов по объектам в Крыму.

    Основное слово "Если"
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      -2
      Сегодня, 09:23
      Цитата: Егоза
      Если передача ракет состоится, то Украина действительно получит возможность нанесения ракетных ударов по объектам в Крыму.

      Основное слово "Если"

      Тоже это подметил Елена love ...Запад много чего обещает ,но не исполняет ..! Этими ракетами ситуацию уже не исправишь ,а вот мировую войну можно начать и Россия к этому готова РВСН наши на 90% модернизированы и им не проблема преодолет системы ПРО всех стран нато ..Но мы этого не хотим и знаем что такое НАСТОЯЩАЯ война !
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 09:41
      Елена,вы ошибаетесь в формулировке-не "если "а когда!
  3. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:00
    Оно чо , свои влажные сны корреспонденту рассказывал?
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:14
    Ракеты ATACMS американского производства будут применяться Украиной для нанесения ударов по российским объектам на территории Крымского полуострова
    Как его расперло. Давно пора украину официально признать террористической страной, а Сша и др. оказывающих ей помощь странами поддерживающими терроризм. Пока Зеленский ждет ATACMS нужно вынести все знаковые инфраструктурные объекты украины и сократить возможности логистики.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +4
      Сегодня, 09:33
      Цитата: rotmistr60
      Пока Зеленский ждет ATACMS нужно вынести все знаковые инфраструктурные объекты украины и сократить возможности логистики.

      Уже после первых ударов по Крыму, нужно было бомбить постоянно Банковую улицу и Киев. Вот тогда и желания бомбить Крым поумерились бы.
      1. next322 Ранг пользователя
        next322
        +1
        Сегодня, 09:51
        к сожалению это пустые мечты........но крым очень жаль
  5. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +2
    Сегодня, 09:19
    Плюс разведка NATO.
    То да , что то будет.
  6. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    -2
    Сегодня, 09:26
    С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский, который ранее дал интервью автору газеты The Washington Post Дэвиду Игнэйшесу.

    Пытается угрожать и в то же время кукарекнул,что готов на переговоры без условий ..Боится кровавый клоун расплаты и правильно делает
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:38
      Цитата: Марвелл
      Пытается угрожать и в то же время кукарекнул,что готов на переговоры без условий

      Кукарекать в курятнике можно, но только с одобрения хозяйки курятника. А так, могут голову отрубить и на суп петушка пустить.
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        -1
        Сегодня, 09:53
        Цитата: carpenter
        А так, могут голову отрубить и на суп петушка пустить.

        По ходу все к этому и идет ..Байдену пора убирать свидетелей
  7. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 09:33
    Имею сказать, таки: Ракеты, скорей всего уже вна 404.
    Ждут отмашки би дэ в лице кураторов деда Дементия - ястребов глобалистов
    теневого государства типа Бабамы-Обамы, уже засветившегося в гей-еуропии
    и Африке по консультациям, сцелью принять сторону шса против РФ!
    Наш ответ должен быть превентивный, в том числе на энерго-струкруру гей-еуропии, что и делается, привет ней-еуропии на призывы главного лягушатника и НАТО не надо ввести войска!
    Считаю необходимым,, по каналам Нарышкина до Бёрнса довести элиткам би дэ Фашингтона о нашем жёстком ответе!
    Опустить и прогнуть ВВП не получится!
  8. Михаил Дадеко Ранг пользователя
    Михаил Дадеко
    0
    Сегодня, 09:38
    Все зависит от кол-ва поставленных ракет,если таковое произойдёт,опыта у ВСУ предостаточно, будем ждать новостей.
  9. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 09:50
    Имею сказать- наирадостное известие! Заметно убавилось Ципсоты на ВО! Ходят непровереннные
    слухи от достоверных источников- Ципсоту могилизуют в помощь больших потерь на фронтах.
    Информация проверяется!
    В случае с дальнобойными ракетами элитки шса необходимо поставить перед жёсткими фактами
    наших и наших союзников ударов по наиболее уязвимым для лже-недо-запада, т.е. кошелькам,
    что уже было использовано патриотическими хуситами в Красном море,
    Если надо, повторим!Видно, войны вам не впрок за пивными кружками.
    Повторяйте, как урок:
    Не воюйте с русскими!

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