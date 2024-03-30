Глава киевского режима заявил о планах Украины использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Ракеты ATACMS американского производства будут применяться Украиной для нанесения ударов по российским объектам на территории Крымского полуострова. С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский, который ранее дал интервью автору газеты The Washington Post Дэвиду Игнэйшесу.По словам Зеленского, Украина планирует атаковать американскими ракетами российские военные аэродромы, расположенные на территории Крыма. Правда, ракеты США Киеву пока так и не передали. Но Зеленский, видимо, очень надеется на то, что администрация президента США Джо Байдена обеспечит передачу ракет.Между тем, 12 марта советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму в 300 миллионов долларов.В соответствии с планами Белого дома, Украине передадут ракеты ATACMS, снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Если передача ракет состоится, то Украина действительно получит возможность нанесения ракетных ударов по объектам в Крыму.Сейчас российской стороне очень важно не допустить такого развития событий, в том числе и посредством принятия и осуществления жестких превентивных мер, которые бы помешали Украине пользоваться передаваемыми западными странами ракетами. Речь идет об ударах на упреждение по военным объектам и логистической инфраструктуре, а также об определенных действиях в отношении западных государств, эти ракеты передающих.

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