Генштаб ВСУ сообщил об «уничтожении» большинства атаковавших объекты Украины БПЛА силами «мобильных огневых групп»
В ночь на 30 марта 2024 года объекты на территории Украины и оккупированных киевским режимом частей российских новых регионов вновь подверглись массированной атаке Вооруженных сил Российской Федерации. Это следует из сообщений российских и украинских источников.
В частности, генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале сообщает о нанесении ударов ракетами С-300 и С-400, хотя известно, что ВС РФ зенитные ракеты для ударов по наземным целям не используют. Кроме того, украинские военные рассказывают о пусках беспилотных летательных аппаратов с территории Крымского полуострова.
По утверждению генерального штаба ВСУ, российская армия этой ночью запустила 12 ударных беспилотных летательных аппаратов, классифицируемых украинскими военными как «Шахеды» (намек на их якобы иранское происхождение). Девять беспилотников из двенадцати, как утверждает украинский генштаб, якобы были сбиты силами «мобильных огневых групп».
Что касается регионов, которые подверглись атакам БПЛА, то генштаб ВСУ называет Днепропетровскую, Одесскую и Полтавскую области Украины. Кроме того, атаки дронов предпринимались против объектов на оккупированной украинскими формированиями части Херсонской области Российской Федерации.
Выпрашивая у Запада системы противовоздушной обороны, украинский режим сам же порождает сомнения в целесообразности этих поставок постоянными рассказами об «успехах» украинских сил ПВО. Если ПВО так хорошо работает, какой смысл в новых масштабных поставках зенитных ракетных систем? Это очередное противоречие киевского режима.
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