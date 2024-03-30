Генштаб ВСУ сообщил об «уничтожении» большинства атаковавших объекты Украины БПЛА силами «мобильных огневых групп»

17
Генштаб ВСУ сообщил об «уничтожении» большинства атаковавших объекты Украины БПЛА силами «мобильных огневых групп»

В ночь на 30 марта 2024 года объекты на территории Украины и оккупированных киевским режимом частей российских новых регионов вновь подверглись массированной атаке Вооруженных сил Российской Федерации. Это следует из сообщений российских и украинских источников.

В частности, генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале сообщает о нанесении ударов ракетами С-300 и С-400, хотя известно, что ВС РФ зенитные ракеты для ударов по наземным целям не используют. Кроме того, украинские военные рассказывают о пусках беспилотных летательных аппаратов с территории Крымского полуострова.



По утверждению генерального штаба ВСУ, российская армия этой ночью запустила 12 ударных беспилотных летательных аппаратов, классифицируемых украинскими военными как «Шахеды» (намек на их якобы иранское происхождение). Девять беспилотников из двенадцати, как утверждает украинский генштаб, якобы были сбиты силами «мобильных огневых групп».

Что касается регионов, которые подверглись атакам БПЛА, то генштаб ВСУ называет Днепропетровскую, Одесскую и Полтавскую области Украины. Кроме того, атаки дронов предпринимались против объектов на оккупированной украинскими формированиями части Херсонской области Российской Федерации.

Выпрашивая у Запада системы противовоздушной обороны, украинский режим сам же порождает сомнения в целесообразности этих поставок постоянными рассказами об «успехах» украинских сил ПВО. Если ПВО так хорошо работает, какой смысл в новых масштабных поставках зенитных ракетных систем? Это очередное противоречие киевского режима.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    17 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 09:14
      «Это очередное противоречие киевского режима» —

      — "Киевский режим" сам есть противоречие здравому смыслу ...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 09:18
        Чледующий раз такое эпическое заявление хунтики пусть делают на руинах своих ТЭЦ laughing
      2. Selidat Ранг пользователя
        Selidat
        0
        Сегодня, 09:56
        Чего-чего, а противоречий во всей их пропаганде, мобилизации, да и вообще, в их целях и методах руководства народом Украины точно хватает.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 09:14
      Если ПВО так хорошо работает, какой смысл в новых масштабных поставках зенитных ракетных систем?

      А шоб було!!!! wassat Вдруг кому на дачу удастся продать?! laughing
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +1
        Сегодня, 09:40
        Цитата: Егоза
        Если ПВО так хорошо работает, какой смысл в новых масштабных поставках зенитных ракетных систем?

        А шоб було!!!! wassat Вдруг кому на дачу удастся продать?! laughing

        в точку Елена !!!!..У меня дядька (не родной) хохоом был ,так рядом военный аэродром был и у него на хате бак от военного истребителя в качестве летнего душа был и вообще тащил все что плохо лежало и антены и микросхемы какието весь сарай завален был
        Тетка потом на металлалом это все сдала целый камаз и думаю ее раз в 10 обманул армянин ..Там же цвет мет и прочее ..Во времена СССР не экономили !!!
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 09:14
      Сказочники! Пусть расскажут свои сказки, тем кто сидит без света.
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +2
        Сегодня, 09:43
        Цитата: Михаил-Иванов
        Сказочники! Пусть расскажут свои сказки, тем кто сидит без света.

        Без электричества уже ничего не раскажет ,там проблемы с канализацией начинаются ))))
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 09:54
          Проблемы с канализацией это глобально!)))
          Кстати, историки до сих пор не могут понять, как жили люди в древнем Киеве, ведь тогда не существовало современных систем канализации...
      2. Selidat Ранг пользователя
        Selidat
        +1
        Сегодня, 09:58
        У них теперь выкладывание информации о пораженных районах и отсутствии где-либо электричества считается содействием противнику, то бишь нам. За это сейчас и на уголовку можно влететь
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 09:18
      Если 3/4, а иногда и все сбивают, то, что же у них взрывается? Так и не поняли, что в таких случаях врать необходимо дозированно особенно когда жалуешься на нехватку систем ПВО и просишь новые.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 09:43
        все сбивают, то, что же у них взрывается?

        Кондиционеры от ... нехватки электроэнергии winked
      2. Арка Ранг пользователя
        Арка
        +1
        Сегодня, 09:48
        Ну так маразм первого ранга, когда одна верхняя дупа противоречит другой.
      3. Selidat Ранг пользователя
        Selidat
        0
        Сегодня, 10:02
        Да у них вообще всё прекрасно получается! И большинство ракет/Дронов сбивают и по 600-800 наших солдат ежедневно уничтожают и вглубь российской территории продвигаются. Вот только мы все своими глазами видим и кадры уничтожения объектов и продвижение наших войск!
    5. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      +1
      Сегодня, 09:23
      Генштаб ВСУ сообщил об «уничтожении» большинства атаковавших объекты Украины БПЛА силами «мобильных огневых групп»
      Как там у Булгакова...
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:24
      Зашибись-заценили новость! Ответственная и куратор народного ополчения от имени Ген штаба ВСУк ,бабушка Ксана с Волыни отчиталась об использовании 300 банок соленьями,
      Враг понёс потери, несопоставимые с жизнтю, нанесён непоправимый урон!
      Боевые действия подчинёнными бабы Ксаны продолжаются!
      Местное время 10 гадин 6 хвалын !
      Будьте с нами - всегда свежие новости от б Ксаны и Генштаба ВСУк!
      Все приглашены на празднования со скачками- Хто не скаче, тот Под о ляка!
    7. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 09:29
      Дадада.. Доблестные укропские ТЦКшники в деле. Помним. wassat
    8. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 09:44
      Ну,как всегда,"сбили" дроны складами с боеприпасами и топливом,местами дислокации своих всук -тогда я согласен! lol

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»