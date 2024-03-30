В США поезд на водородном топливе установил новый мировой рекорд по дальности поездки

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В США поезд на водородном топливе установил новый мировой рекорд по дальности поездки

Поезд Flirt H2 на водородном топливе от швейцарского производителя компании Stadler был внесён недавно в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое расстояние, пройденное на водородных топливных элементах без дозаправки и подзарядки.

Компания Stadler имела честь впервые представить публике FLIRT H2 на выставке InnoTrans 2022 в Берлине. С тех пор было внесено немало дополнительных штрихов, и транспортное средство было тщательно протестировано сначала в Швейцарии, а совсем недавно на специальном испытательном полигоне компании ENSCO в штате Колорадо, США.



Свой путь к мировому рекорду на испытательном полигоне поезд FLIRT H2 начал вечером 20 марта 2024 года. Команда инженеров Stadler и ENSCO управляла поездом посменно всю ночь и следующий день и завершила успешную поездку в 17:23 (мск) 22 марта 2024 г. В общей сложности поезд проехал 1741,7 мили (2803 километра) за более чем 46 часов на одной заправке бака.

FLIRT H2 стал вторым поездом Stadler на водороде, попавшим в Книгу рекордов Гиннеса. В декабре 2021 года поезд FLIRT Akku установил мировой рекорд по самому длинному путешествию с аккумуляторным мультиблоком, преодолев 224 километра в Германии. Это при том, что запас хода был рассчитан всего на 80 км.
  • Сайт компании Stadler
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16 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    -9
    Сегодня, 10:55
    Все, началось! Жду сообщения из Англии об изобретении воздушного шара на ядерной тяге!)))
    Поражаюсь на такие новости! Запад ничего путного не создал, зато продолжает изобретать. А наши танки спокойно разбираются на поле боя с противником, в то время как их танки горят!
    1. Кузнец 55 Ранг пользователя
      Кузнец 55
      +3
      Сегодня, 11:02
      Вопрос еще в том , что он за полезную нагрузку тянул за собой , и сколько ? На фото только локомотив . А зацепить ему вагонов 60 , да загруженных , на сколько рекордов тогда хватит ?
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -8
        Сегодня, 11:13
        Каждый божий день из-за океана льется поток изобретений, которые никому не нужны. При этом их серийные изделия показывают себя весьма посредственно. На ВО постоянно публикуют эти инновации, которые от слова "не нужны совсем".
      2. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 11:54
        Цитата: Кузнец 55
        А зацепить ему вагонов 60 , да загруженных , на сколько рекордов тогда хватит ?

        В 1934 году Ефим и Мирон Черепановы (отец и сын) – сделали первый в России паровоз. Правда тогда такого слова не знали и называли его «сухопутным пароходом». «Пароход их неоднократно был в действии и показал на деле, что может возить более 200 пуд (3,3 т) тяжести (руды) со скоростью от 12 до 15 верст в час (13 – 16 км/ч)», – писали газеты.
        "Лиха беда начало"
        1. Кузнец 55 Ранг пользователя
          Кузнец 55
          0
          Сегодня, 12:31
          Измените год пожалуйста . А то что то поздно Черепановы у вас жили .
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 11:08
      В США поезд на водородном топливе установил новый мировой рекорд по дальности поездки

      Какие рекорды...??? Какой водород...??? Это на убитых то ж/д дорога...??? В Штатах с середины 50-х никто железными дорогами не занимался... Подавляющее большинство грузов по стране перевозится автотранспортом... В Штатах по статистике 3000 жд аварий за год. Так крупнейшая авария случилась 3 февраля 2023 года - грузовой поезд, перевозивший винилхлорид, сошёл с рельсов на границе между штатами Огайо и Пенсильвания, возле деревни Восточная Палестина с населением 4700 человек. Причиной стала механическая неисправность одного из вагонов. Приказ властей сжечь химию усугубил экологическую катастрофу. В результате высокотоксичное вещество фосген попало в воздух, воду и землю.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -4
        Сегодня, 11:15
        Вот подтвержедение моих слов! У них министр транспорта гей, получил должность, потому что был первым открытым мэром геем! Поезда у них слетают с рельсов каждый день, а они инновации двигают в массы)))
      2. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        0
        Сегодня, 11:15
        сошёл с рельсов на границе между штатами Огайо и Пенсильвания, возле деревни Восточная Палестина

        Еврейские партизаны? Не... не думаю... what
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 11:19
      Осталась "мелочевка"-сети специальных заправок, отладить БЕЗОПАСНУЮ систему производства,хранения и транспортировки данного топлива.
  2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    -2
    Сегодня, 11:01
    Поезд Flirt H2 на водородном топливе
    ...по ходу это не поезд а локомотив, при чём пустой...что то вроде дрезины....мдя...а если подцепить к этому девайсу сотенку вагонов по 70 тонн...скока проедет??
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      0
      Сегодня, 11:05
      не поезд а локомотив, при чём пустой...что то вроде дрезины
      Двух-либо четырехвагонный пассажирский поезд.
      https://www.stadlerrail.com/en/flirt-h2/details/
  3. Правдодел Ранг пользователя
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 11:03
    ...поезд проехал 1741,7 мили (2803 километра) за более чем 46 часов на одной заправке бака.

    Вопрос только в одном: для чего нужен поезд на водороде, что ж/д пути не электрофицированы!?
    Даже если поезд на водороде проедет не 2803 км, а 3000 км, электрофикацию ж/д пути никто не отменяет. Поезд на электротяге в любом случае экономичнее поезда на любом топливе, даже если это водород.
  4. Doccor18 Ранг пользователя
    Doccor18
    +2
    Сегодня, 11:07
    В общей сложности поезд проехал 1741,7 мили (2803 километра) за более чем 46 часов на одной заправке бака.

    Осталось выяснить сколько стоят водородные топливные элементы. Если коммерчески они будут выгодны, то это выведет жд. транспорт на совершенно новый уровень...
  5. БойКот Ранг пользователя
    БойКот
    +1
    Сегодня, 11:25
    вопрос еще в том, что производство водорода требует большого количества энергии. Не проще и выгоднее использовать ее в движке локомотива напрямую? Да и взрывается водород при концентрации от 4 до 75%, (метан к примеру 4,5 - 17%). Да и еще пара неприятный свойств для хранения имеется...
  6. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 11:33
    Тепловозы на водороде , а рельсы на деревянных шпалах . ... Да и тепловоз швейцарский... Но это так - бубнеж замшелого консерватора , а вот узнать стоимость тонно -километра при использовании этого тепловоза было бы интересно
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:43
    Запад готовится к организации концлагеря на экологических принципах.Пёрднул сверх меры - плати ,за перерасход!Кстати- народ на западе наелся " чистыми" электромобилями,голосует рублём за гибриды.

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