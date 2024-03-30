В США поезд на водородном топливе установил новый мировой рекорд по дальности поездки

Поезд Flirt H2 на водородном топливе от швейцарского производителя компании Stadler был внесён недавно в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое расстояние, пройденное на водородных топливных элементах без дозаправки и подзарядки.Компания Stadler имела честь впервые представить публике FLIRT H2 на выставке InnoTrans 2022 в Берлине. С тех пор было внесено немало дополнительных штрихов, и транспортное средство было тщательно протестировано сначала в Швейцарии, а совсем недавно на специальном испытательном полигоне компании ENSCO в штате Колорадо, США.Свой путь к мировому рекорду на испытательном полигоне поезд FLIRT H2 начал вечером 20 марта 2024 года. Команда инженеров Stadler и ENSCO управляла поездом посменно всю ночь и следующий день и завершила успешную поездку в 17:23 (мск) 22 марта 2024 г. В общей сложности поезд проехал 1741,7 мили (2803 километра) за более чем 46 часов на одной заправке бака.FLIRT H2 стал вторым поездом Stadler на водороде, попавшим в Книгу рекордов Гиннеса. В декабре 2021 года поезд FLIRT Akku установил мировой рекорд по самому длинному путешествию с аккумуляторным мультиблоком, преодолев 224 километра в Германии. Это при том, что запас хода был рассчитан всего на 80 км.

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