Не в силах сдержать наступление российской армии украинские националисты в бессильной злобе продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам в приграничных регионах РФ. Более всех от ударов ВСУ страдают жители Белгородской области. В этой связи власти региона вынуждены принимать экстренные меры, включая эвакуацию людей из наиболее опасных территорий, дабы обеспечить их безопасность.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, какие меры власти региона принимают для обеспечения безопасности детей. На вчерашнем заседании оперативного штаба было принято решение перевести в четвертой четверти на дистанционное обучение школьников в приграничных муниципалитетах, Белгороде и Яковлевском городском округе. В тридцатикилометровой зоне вблизи с границей отменяются все занятия в кружках и секциях.В это непростое для белгородцев время на помощь жителям области пришли другие регионы России. Губернатор сообщил, что пять тысяч детей уже находятся за пределами региона, всем предоставлены необходимые условия для проживания и обучения, обеспечен досуг. Еще 1300 детей вчера прибыли в Санкт-Петербург, Брянск и Махачкалу. Гладков выразил благодарность руководителям регионов, откликнувшихся на беду жителей Белгородчины.Еще в прошлом году в беседе с журналистами губернатор Белгородской области ответил на вопрос, как можно полностью решить проблему с террористическими атаками с украинской территории. Чтобы полностью исключить обстрелы, необходимо присоединить к РФ Харьковскую область, считает Гладков. О необходимости создания демилитаризованной зоны на глубину, исключающую удары по российским населенным пунктам заявляли и в руководстве России. В частности, об этом в начале февраля на встрече с доверенными лицами говорил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин.

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