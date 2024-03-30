Российские войска продвинулись в Первомайском на глубину не менее 1,5 км за сутки

Российские войска продолжают продвижение на разных участках фронта. Стало известно о том, что Вооружёнными силами России противник был вытеснен в западную часть села Первомайское. К настоящему моменту ВС РФ овладели центром села, выйдя на рубежи, которые проходят западнее улицы Ленина – до Староавдееевского пруда.Противник подтверждает тот факт, что российские войска в течение суток осуществили самое большое продвижение на этом направлении за последние как минимум два месяца. Глубина продвижение за сутки составила около полутора км при ширине около 500 м.На этом варианте карты, публикуемой противником, отсутствует обозначение продвижения ВС РФ за последние 3-4 часа. В результате этого продвижения под контроль взяты ещё около 300 м - до упомянутого водоёма.Таким образом, понеся потери в Первомайском, противник вынужден предпринимать попытки оставить за собой хотя бы небольшой участок сельской территории в западной части населённого пункта - там, где Первомайское стыкуется с Нетайлово, которое находится на восточном берегу Карловского водохранилища.Продвижение в Первомайском может в итоге позволить выйти к линии обороны ВСУ Курахово-Украинск.

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