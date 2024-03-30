Западная пресса: Украина увеличила поставки на фронт ложных целей для ВС РФ, заказан макет ЗРК Patriot

В условиях ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте, украинское командование приняло решение увеличить поставки в зону боевых действий ложных целей. Об этом пишет издание The Guardian.По информации западной прессы, к созданию своеобразных «потёмкинских деревень» на фронте привлекают частный бизнес. Производство макетов военной техники и вооружений осуществляется в замаскированных мастерских в западных областях Украины.- пишет издание The Guardian.Известно, что уже созданы более 200 макетов ПТУР «Стугна» и 2 макета артиллерийского орудия Д-20. Все эти макеты развернуты на фронте. Стоимость таких макетов невелика и составляет около 1000 гривен, то есть примерно 2,3 тысячи российских рублей.Кроме того, пишет издание, заказан макет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Такая ложная цель обойдется значительно дороже макетов ПТУР или советских гаубиц и будет стоить около 10 тысяч долларов. Украинские военные заказали и макеты терминалов системы спутниковой связи Starlink. Их размещают неподалеку от настоящих терминалов, стараясь сбить с толку российских военных разведчиков.Впрочем, активное использование ложных целей все равно вряд ли поможет улучшить ситуацию на поле боя. Западная пресса обращает внимание на растущий дефицит настоящих артиллерийских боеприпасов, бронетехники, систем противовоздушной обороны, что препятствует полноценному ведению боевых действий украинской армией.

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