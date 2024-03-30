Западная пресса: Украина увеличила поставки на фронт ложных целей для ВС РФ, заказан макет ЗРК Patriot

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Западная пресса: Украина увеличила поставки на фронт ложных целей для ВС РФ, заказан макет ЗРК Patriot

В условиях ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте, украинское командование приняло решение увеличить поставки в зону боевых действий ложных целей. Об этом пишет издание The Guardian.

По информации западной прессы, к созданию своеобразных «потёмкинских деревень» на фронте привлекают частный бизнес. Производство макетов военной техники и вооружений осуществляется в замаскированных мастерских в западных областях Украины.



Спрос на поддельное оружие резко возрос, поскольку украинские войска на линии фронта сталкиваются с усилением российских ударов и сокращением поставок

- пишет издание The Guardian.

Известно, что уже созданы более 200 макетов ПТУР «Стугна» и 2 макета артиллерийского орудия Д-20. Все эти макеты развернуты на фронте. Стоимость таких макетов невелика и составляет около 1000 гривен, то есть примерно 2,3 тысячи российских рублей.

Кроме того, пишет издание, заказан макет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Такая ложная цель обойдется значительно дороже макетов ПТУР или советских гаубиц и будет стоить около 10 тысяч долларов. Украинские военные заказали и макеты терминалов системы спутниковой связи Starlink. Их размещают неподалеку от настоящих терминалов, стараясь сбить с толку российских военных разведчиков.

Впрочем, активное использование ложных целей все равно вряд ли поможет улучшить ситуацию на поле боя. Западная пресса обращает внимание на растущий дефицит настоящих артиллерийских боеприпасов, бронетехники, систем противовоздушной обороны, что препятствует полноценному ведению боевых действий украинской армией.
  • Wikipedia / Amayagan - Own work
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20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 10:16
    «Заказан макет ЗРК Patriot» —

    — А также два резиновых макета Зеленского ...
    1. Shurik70 Ранг пользователя
      Shurik70
      0
      Сегодня, 12:23
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — А также два резиновых макета Зеленского ...

      Так их же сами украинцы постреляют.
      Из гранатомёта.
  2. iommi Ранг пользователя
    iommi
    +6
    Сегодня, 10:16
    макеты оружия в макет страны, с макетом народа, с макетом демократии
  3. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    0
    Сегодня, 10:17
    Все равно их это не спасет ..Потому что украина это ложное государство.!
    И подлежит расформированию ..Короче санитарная зона будет !
  4. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 10:17
    Делают макеты из резины, которая должна была пойти на презервативы... Вот так и выполняется команда Зеленского - "Всем рожать будущих бойцов без всяких ограничений!!!" Вот так назло нам они и размножаются... laughing
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -3
      Сегодня, 10:35
      На самом деле, это очень эффективно работает. Мало кто об этом знает, но в первый день СВО мы большей частью поразили не военные цели, а именно макеты. И сейчас украинец идет на шаг вперед нас в этом вопросе!
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +3
        Сегодня, 10:56
        Откуда дровишки,с xoxло сайтов? Так я вам больше скажу, даже там где происходит детонация боеприпасов xoxлы утверждают,что это были макеты.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          -1
          Сегодня, 11:02
          А я скажу, что на Военной хронике был разбор поражения ИРИС-Т и там четко видно, что хлопнули макет. Просто некоторым очень нравится слушать сказки Конашенкова, а не смотреть правде в глаза!
  5. VicVic Ранг пользователя
    VicVic
    +2
    Сегодня, 10:19
    А по окопам будут стоять резиновые Зины
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:53
      А по окопам будут стоять резиновые Зины
      И фигура Зеленского, вылепленная из фекалий wink
  6. Victal Ранг пользователя
    Victal
    +3
    Сегодня, 10:23
    Осталось окопы заполнить макетами Тарасов. Вообще то перед ударом по цели операторы дронов-разведчиков внимательно следят за перемещениями противника и выявляют их характерные особенности, например колонну с последним Патриотом еще в движении обнаружили, а состав машин говорил о том, что комплекс настоящий
  7. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    +4
    Сегодня, 10:25
    Судя по цене эти макеты без тепловой и элктромагнитной сигнатуры и рассчитаны на оптическое обнаружение с массовых беспилотов на передке . Могут конечно увеличить расход наших ударных беспилотов-камикадзе и снарядов , но не критично
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 10:48
      Расход может и не критичен, но опасно другое. Это если будут планировать действия исходя из уничтоженного вооружения, которое на самом деле не уничтожено. Надо как то наловчится проверять, что именно было уничтожено, макет или реальная цель.
      1. КВУ-НСвД Ранг пользователя
        КВУ-НСвД
        +1
        Сегодня, 11:03
        . Надо как то наловчится проверять, что именно было уничтожено, макет или

        Ловчить и изобретать тут ничего не надо . Просто при действительно очень массовом появлении на ленточке таких макетов потребуется большее количество беспилотов , использующих не только дневную оптику , чтобы отсекать простейшие макеты . Плюс возрастёт потребность в программном анализе разведданных. Ведь даже очень дорогой макет имеет другие алгоритмы передвижения , другие алгоритмы изменения окружающей обстановки вокруг позиции (следы ,тропы ,колеи и ТД) и прочее . Но на производство таких макетов массово нужны и очень большие ресурсы , поэтому их появление в больших количествах у укров маловероятно . Все ограничится простейшими чучелками.
  8. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 10:30
    макеты это хорошо с одной стороны, с другой эсли по макету патриота....излучает-получи кинжал, не излучает -получи герань, с танками и прочим барахлом посложнее, свинорылы в надежде...но как говорил Сан Саныч из "Спортлото 82"..."с одной надеждой долго не проживёшь"
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:36
    Кроме того, пишет издание, заказан макет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot
    Это наверное, чтобы после очередного уничтожения ПУ ЗРК той же западной прессе втирать, что русские уничтожили макет, но не реальный ЗРК. Не исключено, что скоро большая часть западной техники останется резиновой.
  10. Glock-17 Ранг пользователя
    Glock-17
    +1
    Сегодня, 10:50
    В принципе, макеты могут доставить немало хлопот. Югославская армия во время конфликта в Косово перетаскивала одну и ту же технику с места на место и НАТО на это покупалось, расходуя дорогие ракеты. Широко использовались и микроволновки для ложного излучения. Война это искусство обмана.
  11. Машрум Ранг пользователя
    Машрум
    +1
    Сегодня, 10:56
    Нормальный макет не может стоить 2,3т.руб. Ну только если он не из гандонов надувных да и то дороже будет.
  12. Kollega Ранг пользователя
    Kollega
    0
    Сегодня, 11:00
    Гераньки нужно "обучить" лететь на луч "СВЧ", вскрывая ПВО и уничтожая ложные цели.
  13. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 11:04
    Украина увеличила поставки на фронт ложных целей для ВС РФ, заказан макет ЗРК Patriot

    Очевидно одно. Всу постепенно сдуваются как эти макеты...

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