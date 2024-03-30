США передали Израилю истребители и бомбы, несмотря на опасения начала военной операции в Рафахе

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США передали Израилю истребители и бомбы, несмотря на опасения начала военной операции в Рафахе

Власти США разрешили передачу Израилю значительного количества новейших истребителей и авиабомб, несмотря на декларируемые ранее Вашингтоном опасения насчет начала операции ЦАХАЛ в Рафахе.

Как пишет американское издание The Washington Post, администрация Байдена санкционировала передачу израильской армии авиабомб и истребителей суммарной стоимостью в несколько миллиардов долларов. Речь идет об истребителях F-35, а также почти 2,5 тысячах авиабомб Мк-82 и Мк-84.



Очевидно, что такая номенклатура вооружений необходима Израилю не для обороны, а для продолжения атак на палестинцев в секторе Газа, в том числе мирное население анклава. Ранее Байден публично заявлял о намерении остановить военную поддержку Израиля, если правительство Нетаньяху не прекратит кровопролитие в Газе, однако, несмотря на это, Пентагон продолжил поставки вооружений израильской армии.

Американская пресса ранее отмечала, что ЦАХАЛ бомбят объекты на территории Газы едва ли не наугад, при этом зачастую уничтожают жилые районы без четкого понимания, есть ли там представители палестинского движения ХАМАС.

Кроме того, израильская армия планомерно сносит все здания на приграничной территории сектора Газа для обустройства буферной зоны, которая захватывает около 16 процентов территории анклава. По всей видимости, подобную буферную зону Тель-Авив также планирует создать на юге в районе Рафаха.
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16 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +4
    Сегодня, 10:32
    Кто бы в этом сомневался. США такой же организатор геноцида, как и евреи.
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 10:34
      ВСЕ Зеленский в пролете ...Пуканы взрываются и канализация не работает ..
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        0
        Сегодня, 10:59
        А кто ему F 35 обещал? А по теме, у избранных и до этой партии всё в порядке было с самолётами.
  2. Чёрный Ранг пользователя
    Чёрный
    +4
    Сегодня, 10:32
    Где-то в далеком захолустье всплакнул фюрер одной очень незалежной державы bully ...
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +3
      Сегодня, 10:38
      Цитата: Чёрный
      Где-то в далеком захолустье всплакнул фюрер одной очень незалежной державы ...

      Хотя фюрер и еврей, но он оказался не той "масти", израильские для Вашингтона приоритетны.
      1. Русфанер Ранг пользователя
        Русфанер
        +1
        Сегодня, 10:49
        И ему отвалят всякой всячины, просто без лишнего шума. Ещё и гейропейцев подопнут, чтобы не жмотились.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 10:55
          Цитата: Русфанер
          И ему отвалят всякой всячины, просто без лишнего шума.

          Отвалят, на Украине тоже русские, как и в России и для запада их нужно убивать. Для того и нужны такие "фюреры".
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:51
        израильские для Вашингтона приоритетны
        Приоритетны потому, что они этот самый Вашингтон и финансируют wink
  3. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 10:35
    Когда это свой "собачий" сын то ему можно передавать всё без всяких ограничений - "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку"... А бык для Штатов сейчас это Украина... Её передали на содержание и кормёжку европейцам, убивая сразу двух зайцев - Освобождая плодородные земли Украины от аборигенов и ослабляя экономику европейских "локомотивов"... А то уж больно разогнались...
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:58
      Цитата: Lev_Russia
      Освобождая плодородные земли Украины от аборигенов и ослабляя экономику европейских "локомотивов"... А то уж больно разогнались...

      Эта мысль, занимает умы Штатов, последние 120 лет.
  4. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    -2
    Сегодня, 10:40
    Речь идет об истребителях F-35, а также почти 2,5 тысячах авиабомб Мк-82 и Мк-84.

    Там им и летать то особо негде ..Взлетел пустил ракеты посадка ..
    Израиль и на карте то не видно ..))) Бедная Газа ,там уже и ничего то не осталось(СМИ интернет все зачищают пожертвам там уже под несколько сот тысяч месиво )))
    Столько мирняка в фарш с бетоном превратили и видать конфликт будет расширяться ..В Сирии наша база и ее начнут долбать чую ..США не просто так расщедрилось !
    1. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      +1
      Сегодня, 11:01
      Виталий! Ну осетра то урежте, какие сотни тысяч?
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:40
    Власти США разрешили передачу Израилю значительного количества новейших истребителей и авиабомб
    Почему бы не передать "надежному другу" на БВ, тем более когда тот использует американские методы ведения войны - бомби все подряд, стреляй по всему, что шевелится.
  6. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 10:47
    Вот и всё? Финита ля комедия для би би! Штаты- лучшие кореша его сливают однозначно!
    Весь мир, а арабский более обострённо видит лживую политику янке-сри и,
    орущую за мир в ООН, но при этом похлопывая своих побратимов по геноциду
    и терроризму, взращённых и выпестованных глобалистами теневого государства
    в лице Сороса, РОкфеллеров, Морганов и прочих выходцев жидо- масонского клана
    глобалистов америки .
    У шса есть имя нового лидера и новое видение палестинского благоустройства!?
  7. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:50
    США передали Израилю истребители и бомбы, несмотря на опасения начала военной операции в Рафахе
    Так потому и передали, чтобы начали эту операцию!
  8. gmss Ранг пользователя
    gmss
    +1
    Сегодня, 10:53
    Власти США разрешили передачу Израилю значительного количества новейших истребителей и авиабомб...

    а что со старыми самолетами у иудеев случилось? или их количества не достаточно для территории, сопоставимой по площади с нашим краснодаром ?

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