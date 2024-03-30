США передали Израилю истребители и бомбы, несмотря на опасения начала военной операции в Рафахе

Власти США разрешили передачу Израилю значительного количества новейших истребителей и авиабомб, несмотря на декларируемые ранее Вашингтоном опасения насчет начала операции ЦАХАЛ в Рафахе.Как пишет американское издание The Washington Post, администрация Байдена санкционировала передачу израильской армии авиабомб и истребителей суммарной стоимостью в несколько миллиардов долларов. Речь идет об истребителях F-35, а также почти 2,5 тысячах авиабомб Мк-82 и Мк-84.Очевидно, что такая номенклатура вооружений необходима Израилю не для обороны, а для продолжения атак на палестинцев в секторе Газа, в том числе мирное население анклава. Ранее Байден публично заявлял о намерении остановить военную поддержку Израиля, если правительство Нетаньяху не прекратит кровопролитие в Газе, однако, несмотря на это, Пентагон продолжил поставки вооружений израильской армии.Американская пресса ранее отмечала, что ЦАХАЛ бомбят объекты на территории Газы едва ли не наугад, при этом зачастую уничтожают жилые районы без четкого понимания, есть ли там представители палестинского движения ХАМАС.Кроме того, израильская армия планомерно сносит все здания на приграничной территории сектора Газа для обустройства буферной зоны, которая захватывает около 16 процентов территории анклава. По всей видимости, подобную буферную зону Тель-Авив также планирует создать на юге в районе Рафаха.

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