Посол РФ в Армении: Российские пограничники находятся на армяно-азербайджанской границе по просьбе Пашиняна

В последнее время армянские власти ведут политику по сближению со странами Запада, что сопровождается охлаждением отношений с Россией.Ранее в этом месяце в Армении заговорили о необходимости вывода российских пограничников из Ереванского международного аэропорта Звартноц. При этом некоторые представители армянских властей намекали на то, что российские военные не защитят страну.В этой связи примечательно заявление российского посла в Ереване Сергея Копыркина, который отметил, что Москва в своё время разместила своих пограничников на армяно-азербайджанской границе лишь по личной просьбе главы правительства Армении Никола Пашиняна.По словам посла, российские наблюдательные посты были размещены на границе с Азербайджаном в 2020 году, когда Армения фактически проиграла вторую Карабахскую войну. Причём размещение было осуществлено за счёт России.С того времени прошло уже несколько лет, но официальный Ереван так и не решился узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов, добавил Сергей Копыркин.Напомним, что в феврале Армения приостановила своё участие в ОДКБ, так как в Ереване считают, что организация не помогает обеспечить безопасность страны. Но зато стремительно развивается военное сотрудничество Армении с Францией и другими странами НАТО.

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