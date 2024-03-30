Посол РФ в Армении: Российские пограничники находятся на армяно-азербайджанской границе по просьбе Пашиняна

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Посол РФ в Армении: Российские пограничники находятся на армяно-азербайджанской границе по просьбе Пашиняна

В последнее время армянские власти ведут политику по сближению со странами Запада, что сопровождается охлаждением отношений с Россией.

Ранее в этом месяце в Армении заговорили о необходимости вывода российских пограничников из Ереванского международного аэропорта Звартноц. При этом некоторые представители армянских властей намекали на то, что российские военные не защитят страну.



В этой связи примечательно заявление российского посла в Ереване Сергея Копыркина, который отметил, что Москва в своё время разместила своих пограничников на армяно-азербайджанской границе лишь по личной просьбе главы правительства Армении Никола Пашиняна.

По словам посла, российские наблюдательные посты были размещены на границе с Азербайджаном в 2020 году, когда Армения фактически проиграла вторую Карабахскую войну. Причём размещение было осуществлено за счёт России.

С того времени прошло уже несколько лет, но официальный Ереван так и не решился узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов, добавил Сергей Копыркин.

Напомним, что в феврале Армения приостановила своё участие в ОДКБ, так как в Ереване считают, что организация не помогает обеспечить безопасность страны. Но зато стремительно развивается военное сотрудничество Армении с Францией и другими странами НАТО.
  • Википедия/Manucharbek
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21 комментарий
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  1. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 11:07
    Новости четырех летней давности пошли. Какой смысл в них?
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +2
      Сегодня, 11:10
      Цитата: Уарабей
      Какой смысл в них?

      Абсолютно никакой. Пашиняна выбрал народ, 4 раза. Раз хотят и без рыбки остатся и 5-ую точку чтобы надрали, это их воля. У них на роду написано раз в 100 по башке получать за такую политику двойный рыбок и стульев.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 11:14
        Да просто прикол в том, что было это четыре года назад, а новость подается так, чтобы люди подумали, что Пашинян попросил Россию о защите границ - сейчас, когда Армения к России задницей повернулась. Типа - наивная Россия опять помогает тем, кто её кинул. Тут хватает персонажей, которые "кидаются в бой" не прочитав ни слова дальше заголовка.
        1. ZnachWest
          ZnachWest
          0
          Сегодня, 11:25
          А надо заголовки писать так, чтобы захотелось продолжить. А так, действительно, в большинстве случаев достаточно заголовка, середину в 1-2 предложения и самое последнее предложение. Остальное - вода.
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 11:18
      С армянской темой пора заканчивать. Хотим навести в Армении порядок, надо отсюда выгнать часть наиболее влиятельных армян, они там этому деятелю с рюкзаком устроят.
    3. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      0
      Сегодня, 12:13
      Новости четырех летней давности пошли. Какой смысл в них?

      Что бы люди поняли, насколько армяне, как нация предатели. Так было
      в османской империи и в Азербайджане, а сейчас они так же поступают с Россией, как только наступает кризисная ситуация на местах их компактного проживания они моментально показывают свое истинное лицо.
  2. Vugigugi Ранг пользователя
    Vugigugi
    +2
    Сегодня, 11:08
    Я поражаюсь да их наглости, хитрости, которая их завела Бог знает куда. Одним словом он и рыбку хочет и в 5-ую точку в сохранности оставить хочет. Так не бывает.
  3. cmax Ранг пользователя
    cmax
    0
    Сегодня, 11:09
    Зачем? Чтобы потом об Россию опять ноги вытерли, а причину в Армении найдут. Эта публика никогда спасибо не скажет. История ( Краина) ни чему по видимому наших менеджеров не учит. Карты Мир перестали действовать, кроме одного банка, да и то у того с условием. Вдруг из-за океана топнут. Давайте ещё нефть и газ и ресурсы бесплатно поставлять. А вдруг одумаются! Блин.
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +5
      Сегодня, 11:11
      Цитата: cmax
      А вдруг одумаются!

      А нужны ли России такие союзники, которые пользуются тобой и если что предают забывая всё хорошее что было сделано? Вам нужен союзников кого силой и дубинкой по башке в союзе оставлять? Это же иудская политика и заметьте это всё началось на много раньше Пашиняна.
      1. cmax Ранг пользователя
        cmax
        +1
        Сегодня, 11:13
        Согласен с вами. Такие друзья хуже врагов. От врага хоть знаешь, чего ожидать. А так, мечем бисер перед свиньями
      2. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 11:26
        Цитата: Vugigugi
        Цитата: cmax
        А вдруг одумаются!

        А нужны ли России такие союзники, которые пользуются тобой и если что предают забывая всё хорошее что было сделано? Вам нужен союзников кого силой и дубинкой по башке в союзе оставлять? Это же иудская политика и заметьте это всё началось на много раньше Пашиняна.

        Ну еслитак рассуждать,то Россия останется в предела московской области ..
        Это геополитика уважаемый и мы не региональная держава ..Наше присутствие в Армении это контроль над дестабилизирующими силами запада и Азиатского региона ..
        Там кстате ж\д достраивается Иран-Россия и т.д.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 11:34
          Это геополитика уважаемый

          Наша стратегическая глубина. Она всегда нам помогала.
        2. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          0
          Сегодня, 11:57
          Цитата: Марвелл
          Там кстате ж\д достраивается Иран-Россия и т.д.

          железная дорога через Азербайджан проходит. Азербайджан и Иранскую часть финансирует.
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:14
    Напомним, что в феврале Армения приостановила своё участие в ОДКБ
    Юридически разве такое возможно?
    1. cmax Ранг пользователя
      cmax
      +1
      Сегодня, 11:25
      Армения теперь юридически может арестовать ВВП, при посещении им Армении и отправить его в Гаагу. Не плохой таки "союзник". За прошлый год, Армения, получила за счёт низких цен на газ по сравнению с европейскими Профит в 470 млн долларов. Туда дуй оттуда...... вонь.
  5. Victal Ранг пользователя
    Victal
    0
    Сегодня, 11:16
    Впрягаться за того, кто плюет тебе в лицо - глупо!
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 11:21
      А кто и за кого впрягается? Саму статью-то не читали?
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:18
    Судя по всему армянская власть уже определилась с кем ей по пути - ЕС и "беззаботная" жизнь (в их понимании) в этом союзе конечно под военным крылом Сша. А для этого необходимо окончательно разорвать все, что еще связывает эту страну с Россией.
  7. ZnachWest
    ZnachWest
    0
    Сегодня, 11:21
    Русским солдатам делать там совершенно нечего. Это ложное геройство. Армения для России не дружественная страна, Азербайджан - и подавно. Никакого толку от Армении России нет, ни в каком плане. Одна только ненависть с их стороны. Если русские ребята будут гибнуть, это будет бесславная смерть за интересы бизнеса и пустого позиционирования властей.
  8. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    0
    Сегодня, 11:21
    Пашинян себя очень странно ведет,то так то эдак ...Чую в России их диаспору за одно место жестко схватили ,те же азербайджанцы ))))
    Россия из Армении не уйдет ,это однозначно ! И никаких там нато и ес не будет !
    Мы знаем чем это все заканчивается . negative
  9. Тима Ранг пользователя
    Тима
    0
    Сегодня, 11:58
    Нашим Российским пограничникам есть работа по охране границы своей родины, они бы очень были кстати в Белгородской и Курской областях.Пусть Армяне сами свои границы охраняют!

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