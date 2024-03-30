Мать напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста извинилась перед родными погибших и рассказала о прошлом сына
Свои извинения родственникам и близким жертв террористического акта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» принесла мать одного из нападавших – гражданина Таджикистана Шамсиддина Фаридуни Муассар Заргарова. Ее сын в настоящее время находится в следственном изоляторе «Лефортово» по обвинению в совершении теракта. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Фаридуни незадолго до нападения на ТРЦ побывал в Турции, откуда делал посты в своем аккаунте в одной из социальных сетей.
- заявила Муассар Заргарова.
Кроме того, женщина обратилась к сыну, попросив его рассказать о тех лицах, кто «втянул» его в совершение этого чудовищного преступления. По словам Заргаровой, ее сын в юном возрасте, еще учась в десятом классе средней школы, был осужден по статье 142 УК Таджикистана «Развратные действия». Иных подробностей женщина не привела. Но ранее появлялась информация, что Фаридуни осудили на 5 с лишним лет лишения свободы за попытку изнасилования несовершеннолетнего мальчика.
После освобождения из мест лишения свободы, рассказала Заргарова, ее сын устроился работать на стройку, потом в хлебопекарню, а затем уехал в Россию на заработки. Шамсиддин хотел заработать денег на женитьбу. Его тётя Гулбиби Заргарова рассказала, что он хотел купить земельный участок и построить дом.
Семья Фаридуни живет в кишлаке Лойоб в районе города Гиссар в Таджикистане. На следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле», таджикские силовики приехали в дом к семье и забрали отца, мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, а также тещу, дядю и двоюродных братьев Шамсиддина. Дом семьи опечатали и поставили рядом с ним пост милицейской охраны.
- Сергей Фадеичев/ТАСС
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