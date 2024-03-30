Мать напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста извинилась перед родными погибших и рассказала о прошлом сына

49
Мать напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста извинилась перед родными погибших и рассказала о прошлом сына

Свои извинения родственникам и близким жертв террористического акта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» принесла мать одного из нападавших – гражданина Таджикистана Шамсиддина Фаридуни Муассар Заргарова. Ее сын в настоящее время находится в следственном изоляторе «Лефортово» по обвинению в совершении теракта. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Фаридуни незадолго до нападения на ТРЦ побывал в Турции, откуда делал посты в своем аккаунте в одной из социальных сетей.



Я прошу прощения от имени своей семьи у родственников людей, которые погибли. Они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы

- заявила Муассар Заргарова.

Кроме того, женщина обратилась к сыну, попросив его рассказать о тех лицах, кто «втянул» его в совершение этого чудовищного преступления. По словам Заргаровой, ее сын в юном возрасте, еще учась в десятом классе средней школы, был осужден по статье 142 УК Таджикистана «Развратные действия». Иных подробностей женщина не привела. Но ранее появлялась информация, что Фаридуни осудили на 5 с лишним лет лишения свободы за попытку изнасилования несовершеннолетнего мальчика.

После освобождения из мест лишения свободы, рассказала Заргарова, ее сын устроился работать на стройку, потом в хлебопекарню, а затем уехал в Россию на заработки. Шамсиддин хотел заработать денег на женитьбу. Его тётя Гулбиби Заргарова рассказала, что он хотел купить земельный участок и построить дом.

Семья Фаридуни живет в кишлаке Лойоб в районе города Гиссар в Таджикистане. На следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле», таджикские силовики приехали в дом к семье и забрали отца, мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, а также тещу, дядю и двоюродных братьев Шамсиддина. Дом семьи опечатали и поставили рядом с ним пост милицейской охраны.
  • Сергей Фадеичев/ТАСС
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
49 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +13
    Сегодня, 10:41
    Да ложить на ее извинения.Одна уже попросила сына отпустить..Что теперь?Вопрос один,как с таким прошлым запускают нелюдь в страну?Жители аулов должны жить там же..
    1. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
      Оптимус_Прайм
      +2
      Сегодня, 10:45
      Справку о несудимости на территории России, по всей видимости берут при трудоустройстве. А что делал в других странах и на родине, то всем пох.....
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +13
        Сегодня, 10:49
        Простить за мучительную смерть людей? За детей оставшихся родителей. Такое вам никогда не простят!
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          0
          Сегодня, 12:36
          Цитата: dmi.pris1
          как с таким прошлым запускают нелюдь в страну?

          Так нет единой базы данных на всё человечество.
          Более того, всякие воры, бандиты, взяточники и правозащитники активно с этим борются, защищая "право личной свободы, тайны личности" и чего-то там ещё.
          В Китае вон, понаставили везде камер с системой распознавания лиц, ввели систему социального рейтинга, где с низким рейтингом даже билет на поезд не продадут, и уличная "спонтанная" преступность практически исчезла.
          Осталась "организованная" - попрошайки, помогальщики, карманники. Но и она сократилась.
      2. antiaircrafter Ранг пользователя
        antiaircrafter
        -1
        Сегодня, 11:09
        Цитата: Оптимус_Прайм
        А что делал в других странах и на родине,

        Если, как написано в ствтье, он был осуждён будучи десятиклассником, то вероятно он сам был несовершеннолетним. Возможно в таком случае данных о судимости в общей базе нет. Но это не точно. К стати о погашеных судимостях в общей базе тоже сведений нет.
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:00
      Цитата: dmi.pris1
      Жители аулов должны жить там же..

      Где родился там и живи, там твое место, твоя религия и обычаи. Живи со своим народом.
    3. Ратник-80 Ранг пользователя
      Ратник-80
      +1
      Сегодня, 11:07
      Я вот всё думал почему Франция вела повышенный уровень террористической угрозы , мне кажется они понимают что данные люди не любят когда прикрываются их именем , совершая свои тёмные делишки , могут наказать и жостко
    4. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      0
      Сегодня, 12:24
      Я еще помню недавнюю историю, разворачивавшуюся на моих глазах. После развала СССР началось разграбление всего и вся. В каждом городе – банды рекетиров, в страну хлынули наркотики, покатилась волна спида, в любом городе – стрельба, нищета, безработица, в моем городке нескольким пенсионерам отрезали головы – искали пенсии… Тысячи молодых парней подались в бандиты, и кое-кто из них выбился в бизнесмены и депутаты, но большинство сложили головы в «стрелках» и разборках. Тысячи молодых девчонок освоили «сферу досуга» и полегли – от ВИЧ, от наркотиков, от рук сутенеров либо наложив на себя руки. Тысячи стариков, дети которых отправились в могилы или тюрьмы, нынче тихо доживают свой век, со стыда пряча глаза от соседей. Может быть, львиная доля вины и за Крокус-сити, и за Беслан, и за Буденновск, и за чеченские войны, и за нынешнюю Украину тянется от предателей Горбачева, Ельцина, всяческих бурбулисов –гайдаров –чубайсов -кравчуков и прочих мерзавцев с потными ручками? Разве не их продолжатели посадили Стрелкова и нынче в Донецке судят и собираются выдать Украине последнего оставшегося в живых командира, начавшего сопротивление украм в 2014 году?
      ки, учинившие бойню в Крокус-сити, пойманы и теперь они уже мертвецы – пусть и не в физиологическом смысле. Пожизненное – это та же агония, начинающаяся в момент ареста и тянущаяся до полного издыхания. Но мать, как мне кажется, извинилась не за сына – она извинилась за себя, за то, что не удалось вырастить его нормальным человеком, и приняла на себя его вину. И по мне, так нужно не злорадствовать, не требовать еще и ее наказать, а хотя бы промолчать.
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +16
    Сегодня, 10:41
    Лучше бы она этого не делала... От таких извинений только хуже на душе становится... Такие мрази как её сын столько невинных душ загубили...
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 10:47
      Она то тут причем? У меня дед был почетный сотрудник органов Госбезопасности. а его дочь стала пьяницей и была убита в пьяной драке, сын сел за кражу и написал отцу письмо из тюрьмы, где просил прощения. В последствии также был зарезан на зоне. Дед прошел всю войну до Берлина, брал Японию и воевал в Северной Корее, был за это награжден местной наградой. Каким боком он мог быть виноват в том, что его дети стали такими странными?
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 10:48
        Насчет родственников этих таджиков я уже писал ранее - им теперь предъявят местные, так как пострадали интересы очень многих нормальных людей.
        1. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          +5
          Сегодня, 11:15
          Чтобы им предъявили местные, надо заставить диаспору выплатить по 3 млн за каждого погибшего родственникам, за лечение раненых и за ущерб Крокусу -вот тогда честные гастарбайтеры, когда поедут в отпуск непременно навестят ЭТИХ и потребуют возмещения понесенных затрат -и информация о составе семьи им будет очень кстати!
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 11:16
            Хотя бы приблизительно представляете себе убытки рулевых таджиков из-за этого теракта?
          2. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +2
            Сегодня, 11:37
            Цитата: Peter1First
            Чтобы им предъявили местные, надо заставить диаспору выплатить

            yes Идея хорошая. А почему бы нет? На кой их создают в городах России?
            Пусть держат ответ за своих земляков...
            1. Peter1First Ранг пользователя
              Peter1First
              +1
              Сегодня, 11:46
              Сейчас эти выплаты погибшим и раненым идут из федерального бюджета -т.е. из моего и вашего кармана налогоплательщика!
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 11:56
        Прочитал Ваш пост и думаю.Посочувствовать насчет матери?Или имели в виду случай из Вашей практики?
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 11:01
      Лучше бы она этого не делала... От таких извинений только хуже на душе становится... Такие мрази как её сын столько невинных душ загубили..
      Согласен....нет в её словах искренности...больше жалости к сыну.......если бы она действительно была потрясена случившимся - прокляла бы его...
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 11:06
        Чтобы давать такого рода советы, надо сначала самому это пройти... Я бы не стал давать совет, как поступить в такой ситуации. Она его в любом случае уже больше не увидит!
    3. Комментарий был удален.
    4. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +4
      Сегодня, 11:11
      Цитата: Lev_Russia
      Лучше бы она этого не делала.

      Но она первая извинилась за сына, остальные молчат. Пусть своих сыновей держат дома, плакать меньше придётся.
  3. Светлан Ранг пользователя
    Светлан
    +7
    Сегодня, 10:45
    Мама это хорошо, но в Таджикистане как и во всех мусульманских странах, ярко выраженное патриархальное общество. Отец, папа главный.
    Почему не он от имени семьи извиняется?
    Хотя по слухам.. он возможно и арестован, а из тюрьмы не до публичных извинений.
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 10:52
      Там без слухов сгнобят, если чьи-то серьезные интересы пострадают. У них там вообще строго насчет отдельных вещей!
  4. Million Ранг пользователя
    Million
    +8
    Сегодня, 10:47
    Должен весь род нести ответственность,учитывая менталитет азиатов.
    1. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +7
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Million
      Должен весь род нести ответственность,учитывая менталитет азиатов.

      Если бы в дело подключился закон кровной мести, то весь их род был бы вырезан до седьмого колена. Слишком много человеческих жизней забрал этот утырок с подельниками.
    2. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 11:22
      Цитата: Million
      Должен весь род нести ответственность,учитывая менталитет азиатов.

      Российские власти депортировали из России его сестру Махбубу Загарову с тремя детьми, разведённую. Обоснованием, выступил тот факт, что она прописала Фаридуна своем доме.
      1. Загребун Ранг пользователя
        Загребун
        0
        Сегодня, 11:43
        И тем возможно спасли семью от внесудебной расправы
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +11
    Сегодня, 10:48
    После освобождения из мест лишения свободы, ее сын устроился работать на стройку, потом в хлебопекарню, а затем уехал в Россию
    Какие нужные и полезные трудовые кадры приезжают в Россию!
    1. Vinnibuh Ранг пользователя
      Vinnibuh
      +3
      Сегодня, 11:00
      Точно! У нас должность главного механика пустует, а тут такие ценные специалысты пропадают! Срочно надо найти побольше таких спецыалыстов, а то наш хлебзаводе без них точно загнется. wassat
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        0
        Сегодня, 12:39
        надо будет тогда мастерам сковородку сзади в штанах носить на всякий случай и мыло в душе не ронять))
    2. Piramidon Ранг пользователя
      Piramidon
      +5
      Сегодня, 11:09
      Цитата: Голландец Михель
      Какие нужные и полезные трудовые кадры приезжают в Россию!

      В минтруда их называют "специалисты"
  6. BABAY22 Ранг пользователя
    BABAY22
    +4
    Сегодня, 10:54
    таджикские силовики приехали в дом к семье и забрали отца, мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, а также тещу, дядю и двоюродных братьев Шамсиддина

    ...а так же собаку с будкой и на всякий случай кота с заваленки

    Вот. Местные знают как бороться с уголовниками из кишлаков.
  7. Болторез Ранг пользователя
    Болторез
    +3
    Сегодня, 10:55
    5 с лишним лет лишения свободы за попытку изнасилования несовершеннолетнего мальчика.
    То есть в Россию он приехал уже не девственником - 5 лет опыта получил laughing .
  8. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 10:57
    Мать напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста извинилась перед родными погибших и рассказала о прошлом сына

    Не могу понять, что происходит? Зачем её слова ходят в инфополе России? Зачем мне нужно слушать всё это дерьмо?
  9. Мрачный Жнец Ранг пользователя
    Мрачный Жнец
    +3
    Сегодня, 11:03
    Ещё раз. Я категорически против, что бы о террористах говорили кроме как:
    Пойман, наказан, закопан. Никаких упоминаний об нём, его семье, его знакомых. Бешеная собака не стоит строчки в новостях.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 11:07
      Цитата: Мрачный Жнец
      Пойман, наказан, закопан.

      второй пункт можно исключать
      1. Мрачный Жнец Ранг пользователя
        Мрачный Жнец
        0
        Сегодня, 11:10
        Нда. Вы правы.
        Да, короткий....
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Мрачный Жнец
      Пойман, наказан, закопан.

      Сожжён, пепел развеян...
  10. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 11:06
    Мать напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста извинилась
    извинилась, убралась и т.д.
    товариСЧи писатели пожалуйста пишите правильно не извинилась, а принесла извинения
    1. Мрачный Жнец Ранг пользователя
      Мрачный Жнец
      0
      Сегодня, 11:22
      не извинилась, а принесла извинения
      Ответить
      Цитата
      +++++
      Принесла.... Когда то было принято приносить , блин, я даже не помню, как это называлось, склероз. В общем моя твоя убила, вот деньги за твоя.
      Продай дом, всё золото, останься с сумой нищего, отдай всё, что есть на помощь семьям погибших. И лишь потом проси прощения....
    2. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 11:45
      товариСЧи писатели пожалуйста пишите правильно

      Плохо у нас сейчас с письменным изложением своих мыслей. Основное и, фактически, единственное правило орфографии - как слышится, так и пишется laughing
  11. Piramidon Ранг пользователя
    Piramidon
    +6
    Сегодня, 11:07
    Фаридуни осудили на 5 с лишним лет лишения свободы за попытку изнасилования несовершеннолетнего мальчика.

    уехал в Россию на заработки. Шамсиддин хотел заработать денег на женитьбу.

    Он на том же мальчике хотел жениться или на другом?
  12. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +6
    Сегодня, 11:10
    когда переезжал из казахстана в Россию, пришлось собрать кучу справок, от псих диспансера до лепрозория (в прямом смысле), требовали справки на спид, отсутствие судимости, отсутствие психических заболеваний и т.д.
    а тут педофил с родней в игиле спокойно приехал в Москву и ни кто не чухнулся
    1. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      0
      Сегодня, 12:36
      Справка из лепрозория говорите))? Бинго))) все для возвращения сограждан сделали((
  13. Voronezh Ранг пользователя
    Voronezh
    +3
    Сегодня, 11:14
    Ну естественно хороший, кто бы сомневался. Мамой клянусь, не виноватый- это у них запросто. Тем более что обмануть неверного это у них вообще не грех.
  14. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +3
    Сегодня, 11:22
    Педофил. Педераст. Террорист. Незаменимый специалист. request
    1. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      0
      Сегодня, 12:34
      это простите одна специальность или сразу три?))) то есть еще и многостаночник выходит?
  15. Reptiloid Ранг пользователя
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 11:30
    Цитата: Чёрный
    Простить за мучительную смерть людей? За детей оставшихся родителей. Такое вам никогда не простят!

    О чём и речь! Просьба о прощении предполагает получение этого прощения от жертв или их родных. Дурдом! Типа
    я вам на ногу нечаянно наступил! Простите, пжлст! ----
    Да ладно! Пустяки!

    Лучше бы сидели молчали все родственники. Группа поддержки ---- были в курсе всего, жили рядом, слышали всё, предоставлял один квартиру бесплатно, только за обещание заплатить потом.... это как? Был в курсе?
  16. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +1
    Сегодня, 11:36
    Получив "свободу от Старшего брата" в Таджикистане в течение 92-93 года наколотили друг друга около 90000, 100000 удрали в Афганистан, где попали в руки Масуда и Хекматьяра для обучения по специальности "моджахед". Попутно устроили резню и погромы русских.
    А ведь всего за год до этого там былп крепкая советская власть, где даже сепаратистских волнений в отличие от Прибалтики, Украины, Грузии или Азербайджана, резни турок-месхетинцев как в Узбекистане, или ферганских или Ошских не было.
    Была подковерная борьба узбекского (ленинабадского) и таджикского кланов за Главный пост, и соответсвенно, расстановку своих людей на ключевые посты.
    Да, было одно событие, видимо повлиявшее 15.02.89 был завершен вывод ОКСВ в ДРА, после чего Афганистан немедленно погрузился в жесткую гражанскую войну, что учитывая многочисленные родственные связи и каналы с нашими таджиками, узбеками, бадахшанцами не могла не отразиться на настроениях, да и на наличии наркотрафиков, орудия и влияния.
  17. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    0
    Сегодня, 12:32
    Высококлассный специалист едет в РФ сразу видно а главное опытный по малолетке чпокнул когось в дупу все по классике кого нашампурить и как ничего не делая получать ништяки)))не ну а че разве хоть слово неправды ))и заметьте ни слова про национальность ибо террор не имеет национальность с каждым может типа произойти бес попутать так сказать
  18. DenVB Ранг пользователя
    DenVB
    0
    Сегодня, 12:41
    живет в кишлаке Лойоб

    Редакция зря убрала из названия кишлака приставку "Ос-". Что за нелепая цензура.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»