Глава Военного комитета НАТО не увидел угроз со стороны России, но призвал альянс заботиться о безопасности
В настоящее время какие-либо подтверждения тому, что Российская Федерация может планировать нападение на одну из стран Североатлантического альянса, отсутствуют. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Таким образом, высокопоставленный военный чиновник альянса не увидел угроз со стороны России, но призвал альянс заботиться о безопасности. При этом заботу о собственной безопасности он назвал ответственностью каждой конкретной страны, входящей в состав военно-политического блока.
- подчеркнул глава Военного комитета НАТО.
Далее адмирал затронул тему т.н. «гибридных операций», упомянув страны Прибалтики. По словам Бауэра, если речь пойдет о таких операциях, то той же Латвии придется к этому готовиться и реагировать на них соответствующим образом.
- сказал высокопоставленный военный чиновник НАТО.
Сам Бауэр убежден, что геополитические амбиции российского государства простираются за пределы украинской территории. Поэтому, по его словам, альянсу следует быть готовым к разным вариантам развития событий. Ранее Бауэр во время визита на Украину заявил, что стране необходимо продолжать более развернутые мобилизационные мероприятия.
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