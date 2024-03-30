Глава Военного комитета НАТО не увидел угроз со стороны России, но призвал альянс заботиться о безопасности

Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну-члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза

Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как это предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы, как Альянс, будем дальше действовать

В настоящее время какие-либо подтверждения тому, что Российская Федерация может планировать нападение на одну из стран Североатлантического альянса, отсутствуют. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.Таким образом, высокопоставленный военный чиновник альянса не увидел угроз со стороны России, но призвал альянс заботиться о безопасности. При этом заботу о собственной безопасности он назвал ответственностью каждой конкретной страны, входящей в состав военно-политического блока.- подчеркнул глава Военного комитета НАТО.Далее адмирал затронул тему т.н. «гибридных операций», упомянув страны Прибалтики. По словам Бауэра, если речь пойдет о таких операциях, то той же Латвии придется к этому готовиться и реагировать на них соответствующим образом.- сказал высокопоставленный военный чиновник НАТО.Сам Бауэр убежден, что геополитические амбиции российского государства простираются за пределы украинской территории. Поэтому, по его словам, альянсу следует быть готовым к разным вариантам развития событий. Ранее Бауэр во время визита на Украину заявил, что стране необходимо продолжать более развернутые мобилизационные мероприятия.