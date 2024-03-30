Глава Военного комитета НАТО не увидел угроз со стороны России, но призвал альянс заботиться о безопасности

7
Глава Военного комитета НАТО не увидел угроз со стороны России, но призвал альянс заботиться о безопасности

В настоящее время какие-либо подтверждения тому, что Российская Федерация может планировать нападение на одну из стран Североатлантического альянса, отсутствуют. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Таким образом, высокопоставленный военный чиновник альянса не увидел угроз со стороны России, но призвал альянс заботиться о безопасности. При этом заботу о собственной безопасности он назвал ответственностью каждой конкретной страны, входящей в состав военно-политического блока.



Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну-члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза

- подчеркнул глава Военного комитета НАТО.

Далее адмирал затронул тему т.н. «гибридных операций», упомянув страны Прибалтики. По словам Бауэра, если речь пойдет о таких операциях, то той же Латвии придется к этому готовиться и реагировать на них соответствующим образом.

Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как это предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы, как Альянс, будем дальше действовать

- сказал высокопоставленный военный чиновник НАТО.

Сам Бауэр убежден, что геополитические амбиции российского государства простираются за пределы украинской территории. Поэтому, по его словам, альянсу следует быть готовым к разным вариантам развития событий. Ранее Бауэр во время визита на Украину заявил, что стране необходимо продолжать более развернутые мобилизационные мероприятия.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    7 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:12
      Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну-члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза
      Но поняв, что это слишком мягко по отношению России поспешил добавить
      геополитические амбиции российского государства простираются за пределы украинской территории
      А по отношению к Латвии он ненавязчиво дал понять, что НАТО готово... консультироваться.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:20
        но призвал альянс заботиться о безопасности

        Заботьтесь на здоровье о безопасности своего НАТО, вот только до нас не докапывайтесь и никто вас не тронет... Ещё бы оружие Укрорейху поставлять прекратили, но вы же этого не сделаете...??? Россия всегда была и будет для вас в военном плане противником, вы для нас тоже, так что им и оставайтесь, но только молча... Интервью ваших высокопоставленных нам уже изрядно поднадоели...
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 11:44
        Не зря эмблема НАТО-"ромашка":вижу.не вижу...
    2. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +1
      Сегодня, 11:13
      Фиг их поймешь англосаксов сегодня орут нет угроз...Завтра с криками Русские идут натовские генералы ,выбрасываются из окон (было такое во времена СССР))))))
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -1
        Сегодня, 11:20
        Они всю жизнь врут, на том и живут. Их вообще не надо слушать, надо свои дела правильно делать!
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:38
      В НАТО существует защитный механизм.Если какая нибудь из стран НАТО напросится на ответный удар в одну " харю",то она будет отключена от 5 статьи.
    4. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 11:49
      Воду мутят,как обычно,мелкие страны,которые боятся потерять оказываемое им внимание со стороны боссов.....Латвия хочет участвовать в "гибридных операциях",но боится ответных "гибридных операций"....старожилы на ВО помнят маленькую заметку лет 10 назад ,как псковские десантники спёрли в латвийском городке памятник......лабусы только по мату определили кто это был.. wassat

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»