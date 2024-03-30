Американское издание: Впервые за несколько десятков лет армия США получит новое стрелковое оружие

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Американское издание: Впервые за несколько десятков лет армия США получит новое стрелковое оружие

На вооружение 101-го воздушно-десантного полка армии США в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки, вскоре поступит новое стрелковое оружие следующего поколения (NGSW), пишет американское онлайн-издание Task & Purpose. В минувший четверг солдаты 1-го батальона 506-го пехотного полка были оснащены NGSW в преддверии апрельских тренировок, где они будут практиковаться с новым снаряжением, сообщает командование армии Соединенных Штатов Army Futures Command, отвечающее за модернизацию Вооруженных сил.

Обучение будет включать в себя курс подготовки инструкторов и сержантов к проведению последующих тренировок во всей роте. Пентагон также планирует в мае передать системы NGSW бронетанковой бригаде Национальной гвардии США.



В прошлом году командующий Армейской пехотной школой и Центром передового опыта армейских маневров бригадный генерал Ларри Баррис рассказал журналистам, что две винтовки NGSW увеличенной дальности стрельбы будут использоваться силами ближнего боя, которые исторически несли «80% боевых потерь». Остальные военнослужащие пока продолжат использовать автоматические карабины М4 и пулеметы M249 SAW.

Впервые за 65 лет армия получит на вооружение новую систему вооружения такого рода, винтовку и автомат, систему управления огнем и семейство боеприпасов нового калибра

— сообщил Баррис.


Ручной пулемет Sig Sauer XM250


В перспективе автоматические штурмовые винтовки следующего поколения XM7 Sig Spear заменят автоматы M249 времен Вьетнамской войны, являющиеся основным стрелковым оружием армии США. Ручной пулемет новейшей разработки Sig Sauer XM250 должен будет заменить автоматическое оружие M249 Squad, разработанное в 80-х годах прошлого века. Что касается боевых характеристик, XM7 и XM250 разработаны для использования пуль большего и более тяжелого размера с улучшенными бронебойными свойствами, сообщили в пресс-службе 101-го воздушно-десантного полка. В новом оружии будут использоваться патроны калибра 6,8 мм, в то время как в сейчас используются патроны калибра 5,56 мм.





Армия потратила более 25 000 часов на разработку и тестирование системы NGSW, в том числе на базе в Кентукки, где впервые были проведены испытания XM7 и XM250 в сентябре прошлого года. Кроме того, образцы новейшего оружия были проверены в условиях экстремально низких и высоких температур, включая имитацию тропического климата.


Штурмовая винтовка XM7 Sig Spear


Командующий армейским управлением вооружения и боеприпасов военной научно-исследовательской и производственной организации «Арсенал Пикатинни» бригадный генерал Уильям Боруфф сообщил журналистам, что передача новейшего оружия определенным подразделениям будет зависеть от наличия боеприпасов. Производство новых боеприпасов, по его словам, требует от армии создания новой промышленной базы.

Это проблема, которую в последнее время старается решить Министерство обороны, одновременно поставляя Украине достаточное количество боеприпасов и поддерживая свои собственные запасы, пишет Task & Purpose. Наличие повышенного спроса на боеприпасы и старых, пришедших в негодность производственных линий привело к тому, что Пентагон выделяет значительные средства на создание новых предприятий и заключил многолетние контракты на миллиарды долларов с оборонными подрядчиками.

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    10 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -6
      Сегодня, 11:27
      Я же сказал, сейчас пойдут инновации))) Ждем летающие авианосцы, бегающие танки и солдат-киборгов с походкой Деда Бидона)))
      1. Комментарий был удален.
    2. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +3
      Сегодня, 11:37
      Нам бы тоже не помешало по результатам боевых действий разработать что нибудь новенькое.
    3. air wolf Ранг пользователя
      air wolf
      +1
      Сегодня, 11:42
      Думаю, что нам пора принимать один универсальный патрон, скажем, 6,5х39, с пулей с максимальным баллистическим эффектом, но только в двух вариантах снаряжения, усиленный, магнум для пулемёта и винтовок и ослабленный для АК soldier
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:00
        Уже создан и тестируется 6.8×41 ......
      2. ИВЗ Ранг пользователя
        ИВЗ
        0
        Сегодня, 12:33
        усиленный, магнум для пулемёта и винтовок и ослабленный для АК
        Не пройдёт из-за возможной путаницы. По нашим требованиям патроны не должны размещаться в патронниках под другой патрон с возможностью накола капсюля.
    4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 11:43
      Интересно было бы протестировать новые образцы и новые боеприпасы на наших брониках и полевых укреплениях . И начать принимать соответствующие меры по итогам . Надеюсь , кому положено этим занимаются
    5. cast iron Ранг пользователя
      cast iron
      0
      Сегодня, 11:52
      Конструкторы США воткнули более мелкую пулю в винтовочную гильзу 308 Win? Не понимаю. Для оператора штурмовой винтовки масса БК однозначно увеличилась. Сила отдачи выше чем у 7.62x39. На сколько увеличилась общая эффективность? Ну там кучность, бронепробитие, дальность? А стволы с такой пулей при такой энергетике долго живут? Напоминает японский винтовочный патрон Арисака времён 1-2 Мировых войн. Как бы глядя на это наши оружейники не начали стряхивать пыль с 7.62х39... Или я не совсем понял и США планирует заменить полностью 308Win на более лёгкий 6.8х51? Ну тогда в этом есть смысл.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:53
      В новом оружии будут использоваться патроны калибра 6,8 мм,
      Как я понял из статьи массовое и в достаточном количестве производство патронов этого калибра еще не налажено. Одни линии пришли в негодность, а для создания новых требуется время и немалое, коль на их создание заключены многолетние контракты. А ручной пулемет разрабатывал американский филиал немецкой компании SIG-Sauer. Свои оружейники канули в лету?
    7. cmax Ранг пользователя
      cmax
      +2
      Сегодня, 11:58
      У них, одна бригада уже получила каски нового образца, которые на 40% легче старых, хотя и старые были не тяжелыми, новые лучше по защищенности. Вот пошло стрелковое оружие. Прицелы, оптика, ночники 4-5 поколения, отличное снаряжение и форма. Хочешь не хочешь приходится завидовать черной завистью, к сожалению.
    8. sedoj Ранг пользователя
      sedoj
      +1
      Сегодня, 12:00
      Такому девайсу, после активных действий, целый день на чистку выделять надо. Уж больно много всяких закуточков для сбора грязи.

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