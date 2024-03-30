Американское издание: Впервые за несколько десятков лет армия США получит новое стрелковое оружие
На вооружение 101-го воздушно-десантного полка армии США в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки, вскоре поступит новое стрелковое оружие следующего поколения (NGSW), пишет американское онлайн-издание Task & Purpose. В минувший четверг солдаты 1-го батальона 506-го пехотного полка были оснащены NGSW в преддверии апрельских тренировок, где они будут практиковаться с новым снаряжением, сообщает командование армии Соединенных Штатов Army Futures Command, отвечающее за модернизацию Вооруженных сил.
Обучение будет включать в себя курс подготовки инструкторов и сержантов к проведению последующих тренировок во всей роте. Пентагон также планирует в мае передать системы NGSW бронетанковой бригаде Национальной гвардии США.
В прошлом году командующий Армейской пехотной школой и Центром передового опыта армейских маневров бригадный генерал Ларри Баррис рассказал журналистам, что две винтовки NGSW увеличенной дальности стрельбы будут использоваться силами ближнего боя, которые исторически несли «80% боевых потерь». Остальные военнослужащие пока продолжат использовать автоматические карабины М4 и пулеметы M249 SAW.
— сообщил Баррис.
В перспективе автоматические штурмовые винтовки следующего поколения XM7 Sig Spear заменят автоматы M249 времен Вьетнамской войны, являющиеся основным стрелковым оружием армии США. Ручной пулемет новейшей разработки Sig Sauer XM250 должен будет заменить автоматическое оружие M249 Squad, разработанное в 80-х годах прошлого века. Что касается боевых характеристик, XM7 и XM250 разработаны для использования пуль большего и более тяжелого размера с улучшенными бронебойными свойствами, сообщили в пресс-службе 101-го воздушно-десантного полка. В новом оружии будут использоваться патроны калибра 6,8 мм, в то время как в сейчас используются патроны калибра 5,56 мм.
Армия потратила более 25 000 часов на разработку и тестирование системы NGSW, в том числе на базе в Кентукки, где впервые были проведены испытания XM7 и XM250 в сентябре прошлого года. Кроме того, образцы новейшего оружия были проверены в условиях экстремально низких и высоких температур, включая имитацию тропического климата.
Командующий армейским управлением вооружения и боеприпасов военной научно-исследовательской и производственной организации «Арсенал Пикатинни» бригадный генерал Уильям Боруфф сообщил журналистам, что передача новейшего оружия определенным подразделениям будет зависеть от наличия боеприпасов. Производство новых боеприпасов, по его словам, требует от армии создания новой промышленной базы.
Это проблема, которую в последнее время старается решить Министерство обороны, одновременно поставляя Украине достаточное количество боеприпасов и поддерживая свои собственные запасы, пишет Task & Purpose. Наличие повышенного спроса на боеприпасы и старых, пришедших в негодность производственных линий привело к тому, что Пентагон выделяет значительные средства на создание новых предприятий и заключил многолетние контракты на миллиарды долларов с оборонными подрядчиками.
Информация