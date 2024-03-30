Глава Минобороны раскритиковал работу предприятия ОПК в Алтайском крае
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции выполнения гособоронзаказа на одном из предприятий ОПК в Алтайском крае раскритиковал руководство завода за неэффективное распределение выделенных средств.
В беседе с руководством предприятия Шойгу подчеркнул, что страна выделила огромные деньги на то, чтобы завод мог производить необходимую для армии продукцию, было закуплено все необходимое оборудование, однако для его обслуживания нет достаточного количества наладчиков. Глава Минобороны также отметил, что на предприятии должен быть буфет. Виновных в срыве строительства объектов ОПК министр обороны потребовал привлечь к ответственности.
Несмотря на все выявленные инспекцией недостатки в работе, на предприятии ОПК в Алтайском крае с прошлого года в три раза увеличено производство компонентов для снарядов и в 3,5 раза с 2022 производство сложных комплектующих к вооружениям. Кроме того значительно выросли объемы производства составных частей к авиационным, зенитным боеприпасам и РСЗО, гранатометным боеприпасам и патронным лентам.
На предприятиях ОПК запускаются новые участки и ведется строительство дополнительных производственных мощностей. За последние два года в два раза увеличилась численность сотрудников отраслевых предприятий.
Также сообщается, что глава Минобороны поставил задачу ускорить процесс строительства новых производственных площадей предприятий ОПК и ускорить процесс проведения экспертиз проектными бюро.
- kremlin.ru
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