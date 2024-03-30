Глава Минобороны раскритиковал работу предприятия ОПК в Алтайском крае

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Глава Минобороны раскритиковал работу предприятия ОПК в Алтайском крае

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции выполнения гособоронзаказа на одном из предприятий ОПК в Алтайском крае раскритиковал руководство завода за неэффективное распределение выделенных средств.

В беседе с руководством предприятия Шойгу подчеркнул, что страна выделила огромные деньги на то, чтобы завод мог производить необходимую для армии продукцию, было закуплено все необходимое оборудование, однако для его обслуживания нет достаточного количества наладчиков. Глава Минобороны также отметил, что на предприятии должен быть буфет. Виновных в срыве строительства объектов ОПК министр обороны потребовал привлечь к ответственности.



Несмотря на все выявленные инспекцией недостатки в работе, на предприятии ОПК в Алтайском крае с прошлого года в три раза увеличено производство компонентов для снарядов и в 3,5 раза с 2022 производство сложных комплектующих к вооружениям. Кроме того значительно выросли объемы производства составных частей к авиационным, зенитным боеприпасам и РСЗО, гранатометным боеприпасам и патронным лентам.

На предприятиях ОПК запускаются новые участки и ведется строительство дополнительных производственных мощностей. За последние два года в два раза увеличилась численность сотрудников отраслевых предприятий.

Также сообщается, что глава Минобороны поставил задачу ускорить процесс строительства новых производственных площадей предприятий ОПК и ускорить процесс проведения экспертиз проектными бюро.
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37 комментариев
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  1. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +4
    Сегодня, 11:34
    Это, вроде бы уже не единичный случай, что оборудование было закуплено, но тупо пылились на складах. В такое время это саботажем попахивает.
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 11:43
      Цитата: al3x
      Это, вроде бы уже не единичный случай, что оборудование было закуплено, но тупо пылились на складах. В такое время это саботажем попахивает.

      Проблема такая очень актуальна во многих отраслях и структурах промышленности ..
      Кадровый голод называется ..Навыпускали в 90-х юристов-экономистов ..А Профтех училища позакрывали ..по всей стране..
      Во времена СССР каждое промышленное предприятие крупнейшее имело учебное заведение профтехучилище и институты ..Да и вообще было распределение ,типо получил вышку ,будь добр пять лет отработать ,где нибудь в провинции и т.д.
      А сейчас получил вышку тех и т.д. и его тут же в США и израиль переманивают
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 11:52
        Платить спецам на производстве надо,и люди пойдут.И урезать всяким юристам-экономистам..Раньше зарплата классрого станочника была на уровне директора завода,и иной раз повыше.
        1. Грица Ранг пользователя
          Грица
          +1
          Сегодня, 12:08
          Цитата: dmi.pris1
          Платить спецам на производстве надо,и люди пойдут

          Даже если платить, то платить некому. Тупо нет людей. Всяких безработных и алкашей в деревнях полно. Но они в город работает не поедут по причине того, что им жить там негде, а в деревне есть свой дом.
          В небольших поселках ужаснейший кадровый голод. Попробуйте найти водителя категории "Д" на автобус иди грейдериста - черта с два, найдешь. не говоря уже о всяких токарях и фрезеровщиках. Простого слесаря не найти. развал системы профтехобразования сейчас вылезает нам боком.
        2. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          -2
          Сегодня, 12:23
          Цитата: dmi.pris1
          Раньше зарплата классрого станочника была на уровне директора завода,и иной раз повыше.

          Да было ..Сейчас уже повымерли ..Остаись торгаши ..Лет 10 нужно ждать ,готовить начали вроде ,но чуть что США и Израиль переманивает ..Вот главная проблема !!!!
          Зарпалты нужно подымать рабочим спецам однозначно и опускать всяким топ-менеджерам ит.д. А еще фильмы нужно выпускать ..А то одни олигархи и бандиты с прости господи..
          Раньше Рабочий класс ,был на высоте ..Гордились этим !!! И заработки были ,если не лентяй и забулдыга
      2. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        0
        Сегодня, 12:02
        Кто же знал, кроме несменяемого президента, что страна будет жить в военных условиях? Как можно было проводить такую мягко говоря активную и военную, экспансионисткую, внешнюю политику не имея соответствующего уровня развития экономики и армии? Подготовки никакой не было, планов ОПК не было. Сокращено огромное количество военных заведений и воинских частей. Ну очевидно не готовились к глобальному противостоянию. В промышленности вообще беда. Вынуждены мигрантов привлекать на пром предприятия.
      3. Товарищ И Ранг пользователя
        Товарищ И
        0
        Сегодня, 12:11
        Навыпускали в 90-х юристов-экономистов...

        "Юристов-экономистов" в конце 00ых - начале 10ых штамповали. 90е 30 лет назад были.
    2. Николай310 Ранг пользователя
      Николай310
      -2
      Сегодня, 11:50
      Чтобы оборудование не простаивало, за ним должны рабочие быть... А государство Шойгу 23года юристов и менеджеров выпускало...

      Так что если и есть саботаж, то его не на Алтае искать надо... А гораздо западнее в городе на М...
    3. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      -2
      Сегодня, 12:06
      Он бы вместо балабольства ,специалистов начал хотя бы учить, а не всяких менеджеров и экономистов......
    4. Ivan F Ранг пользователя
      Ivan F
      -1
      Сегодня, 12:09
      Это не саботаж, для него у них не хватит мозгов. Это примитивная жадность, помноженная на глупость. Как и в большинстве других мест.
  2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +7
    Сегодня, 11:34
    У меня есть вопрос к Шойгу, а где он собрался взять наладчиков на Алтае?
    1. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +5
      Сегодня, 11:37
      Это оборудование наверняка ведь кто-то выпросил и бюджет на его покупку освоил, не маршал ведь его туда привёз и перед фактом поставил. Если в своих силах не были уверены, зачем лезли в тендеры?
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 11:41
        Они там все в одной упряжке пилят, а потом виноватых ищут. На Алтае откуда профессионалы в этой сфере возьмутся? Их готовить надо, учить и потом точечно отправлять на предприятие. А на месте должны дать жилье и обеспечить семье социалку. А на перечисленное деньги кто выделил?
        1. al3x Ранг пользователя
          al3x
          +1
          Сегодня, 11:43
          А на месте должны дать жилье и обеспечить семье социалку. А на перечисленное деньги кто выделил?


          Ну эти вопросы нужно было заранее проработать конечно. А так бюджет потрачен, а эффект нулевой пока что. recourse
          1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
            Андрей из Челябинска
            -1
            Сегодня, 12:01
            Цитата: al3x
            Ну эти вопросы нужно было заранее проработать конечно

            А проработан он так - военпред установил стоимость нормо-часа как среднюю з/п по региону, вот и крутись как хочешь. Потому что в среднюю будут разнорабочие попадать, и всякие гаражи, где зарплата в конверте, и будет она очень низкая. А хочешь дорогого наладчика - нивапрос, дорогой, только за свои...
        2. Николай310 Ранг пользователя
          Николай310
          -2
          Сегодня, 11:52
          В Барнауле в Советское время было много заводов, где трудились рабочие люди...

          А потом пришли "святые 90-е" и рабочие не вписались в рынок...

          С помощью этого будущего маршала в том числе... А теперь он удивляется, куда наладчики подевались... Может ему у Чубайса и Кириенко узнать, раз у самого с памятью не очень...
          1. Владимир_Д Ранг пользователя
            Владимир_Д
            -1
            Сегодня, 12:07
            Пришло "ведро свободы" как сказал Вася Уткин laughing
      2. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 11:49
        Цитата: al3x
        Если в своих силах не были уверены, зачем лезли в тендеры?

        А кто Вам сказал, что они лезли? Уже очень давно очень многие предприятия стараются держаться от ГОЗ-а подальше, вот только не всегда это возможно. Особенно для специализированных предприятий.
        Цитата: al3x
        не маршал ведь его туда привёз и перед фактом поставил

        очень даже может быть, что именно так и было - дали задание, и выполняй как хочешь
        1. Ivan F Ранг пользователя
          Ivan F
          0
          Сегодня, 12:15
          "дали задание, и выполняй как хочешь" - нет, это подкинули своим, ибо чужих там нет. Чужих никто не пустит к таким финансовым потокам. Но свои немного подкачали,за что их чуть пожурили, вместо надлежащих по ним действиям. Все как и во всех других подобных ситуациях.
    2. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      -1
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Михаил-Иванов
      У меня есть вопрос к Шойгу, а где он собрался взять наладчиков на Алтае?

      Нет их там ,даже вахтовиков ..В России много заводов (патронных,снарядных ракетных и т.д.) осталось законсервированных со времен СССР (много подземных) А вот спецов практически нет ,чтобы восстановили их Торгашей много зато и мигрантов !!!!
  3. ASAD Ранг пользователя
    ASAD
    +4
    Сегодня, 11:36
    Буфет!? Может столовая? А хороший наладчик особенно станков с ЧПУ дорого стоит,очень дорого. Кто бы самого МО покритиковал бы!
  4. Peter1First Ранг пользователя
    Peter1First
    +1
    Сегодня, 11:40
    Низзззя так критиковать! Это не нехватка наладчиков, это оптимизация.... Раньше думал, что такой бардак только в здравоохранении и образовании, потом на почте -а оно оказывается ещё и в ОПК !!!
    1. cmax Ранг пользователя
      cmax
      -1
      Сегодня, 11:46
      Главное, чтобы в наших стратегических силах не было такой оптимизации. А то вдруг, когда дойдет дело до них, там тоже "наладчиков" не окажется.
  5. Николай310 Ранг пользователя
    Николай310
    +4
    Сегодня, 11:48
    Страна выделила оогромные деньги, а...

    Видимо, по мнению Шойгу токаря, фрезеровщики и прочие наладчики растут из воздуха и только на блогеров-жирных котлет, как его Столярик, надо учиться годами...

    Шойгу, поинтересуйтесь у МинОбразования во что превращены советские ПТУ и почему там готовят юристов и менеджеров... А потом поинтересуйтесь у МВД, а не стоит ли некоторых персонажей в тюрьму отправить за развал профтехобразования...

    "Ой, а кто это сделал"...
  6. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 11:51
    Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции выполнения гособоронзаказа на одном из предприятий ОПК в Алтайском крае раскритиковал руководство завода за неэффективное распределение выделенных средств.

    Да после гибели М.С. Евдокимова всё было ровно - Единая Россия рулила... belay Ни одного разлива в половодье, ни одного повышения цен на уголь из Кузбасса...Только подсолнечное масло и мука подорожали...
    * * *
    Может быть не те руководители занимали места губернаторов? Вы приглядитесь, пока не поздно...
  7. Master2030 Ранг пользователя
    Master2030
    0
    Сегодня, 11:51
    ...а потом пошёл в буфет, покупать себе билет..

    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  8. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 11:51
    Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Он заявил, что «страна выделила огромные деньги» на производство, но при наличии более 30 станков на местном заводе работают три наладчика. «Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены», — потребовал Шойгу.
    интересно за "пахать" Шойгу будет платить?
    1. Ivan F Ранг пользователя
      Ivan F
      -1
      Сегодня, 12:23
      Это будут, денег у них в избытке. Вопрос в другом - как эти финансы будут распределятся уже на местах. Вот тут проблема и похоже не решаемая.
    2. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      0
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Гардамир
      «Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены», — потребовал Шойгу.

      Менеджмент восьмидесятого уровня.
  9. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    0
    Сегодня, 11:54
    дык без буфета кудыть мужикам то однова на Алтае податси опять жеж пиво бочкового надоть завезти иначе чпу не настояшше выйдет))они когда мужикам сварным предлагали 30 тыр в месяц куды думали))? у нас все в охранники и рванули сутки трое 42 косаря лицензия не надо минтранс сам откроет))конечно не Алтай но никто горбатить за то что отжалели фиктивные менеджеры у нас никто не идет))по вахте ездят спецы Ванкор Ямал Уренгой
  10. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 11:54
    Есть гениально простое решение этой проблемы: несправившиеся - на вылет, способных - на повышение, а главное - достойная заработная плата. Подчеркиваю- достойная. Достойная, это значит, что рабочий человек мог вести достойную жизнь. Достойно содержать семью ,достойно отдыхать и еще 1000 "достойно".
    Р. S. Это, не 50000-60000 и даже не 150000 рублей. Это больше.
  11. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    0
    Сегодня, 12:10
    Кто бы тестю блогера объяснил, что для налаживания производства, просто закупить оборудование мало. Наладчиком джамшута не поставишь, да и зарплата должна быть достойная. Не может быть зарплата наладчика меньше зарплаты "доставщика пицы".
  12. Oldi Ранг пользователя
    Oldi
    -1
    Сегодня, 12:20
    Два фактора - низкие зп и пренебрежительное отношение к системе среднего технического образования. Ну естественно, куча юристов и экономистов не поможет в данной проблеме. Можно традиционно набрать дилшотов и фаридуни, но результат сомнителен laughing
  13. nswe Ранг пользователя
    nswe
    +1
    Сегодня, 12:21
    Цитата: al3x
    это саботажем попахивает

    какой саботаж fool
    Технодинамика с 2022 года нарастил производство в 3,5 раза. см tass 30 марта, 11:03
    Шойгу - балабол. банально, как отметили многие, кадров нет. какие 3 смены?
    при этом, другой завод, с такой же продуксией, пустили в утиль
  14. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin
    +1
    Сегодня, 12:24
    Наладчиков ему много, щас и эти уйдут будет сам налаживать станки. Дебильней претензии к производителю не может быть. Хорошо что эти наладчики есть. А то через три недели станки из станков плавно превратятся в мусор. wink Если он и военными так руководит, то не удивительно, что у нас не все так гладко на фронте.
  15. andrewkor Ранг пользователя
    andrewkor
    0
    Сегодня, 12:32
    Военная приемка с воодушевлением рассказывала о трудовых подвигах Барнаултрансмаш по выпуску дизелей семейства УДТ.Я на нем работал в молодости по Д6 и Д12.Есть ещё Рубцовский тракторный ,сейчас входит в Курганмашзавод,.Барнаульский станкостроительный( патроны низкого качества их все ругают).
  16. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 12:36
    Si le manque de personnel est si criant il serait peut être temps d'accepter la proposition de la Corée du Nord de fournir quelques centaines de milliers d'ouvriers qualifiés , disciplinés et motivés , non ?


    Если нехватка персонала настолько очевидна, возможно, пришло время согласиться с предложением Северной Кореи предоставить несколько сотен тысяч квалифицированных , дисциплинированных и мотивированных рабочих , верно ?

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