Череда увольнений в окружении Зеленского: глава киевского режима отправил в отставку несколько высокопоставленных чиновников

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Череда увольнений в окружении Зеленского: глава киевского режима отправил в отставку несколько высокопоставленных чиновников

На Украине продолжается череда увольнений высокопоставленных чиновников, в том числе входивших в ближайшее окружение президента страны Владимира Зеленского. За последние дни глава киевского режима подписал указы об освобождении от занимаемых должностей сразу нескольких влиятельных государственных служащих.

Первым в отставку отправился секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Этого одиозного персонажа, известного своими русофобскими высказываниями и коррумпированностью, отправили послом в Молдавию, что можно рассматривать как очень масштабное понижение в иерархии государства.



Вчера стало известно об увольнении сразу двух заместителей главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Зеленский освободил от занимаемых должностей Алексея Днепрова и Андрея Смирнова. Оба считались людьми влиятельными в украинской элите.

Сегодня Зеленский уволил Сергея Шефира, который долгое время занимал должность первого помощника президента страны. Кстати, Шефир – земляк Зеленского по Кривому Рогу и его давний партнер по «Кварталу 95». Кроме того, президент Украины уволил трех внештатных советников – Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова.

Наконец, с занимаемых должностей были сняты уполномоченная по делам волонтеров при президенте Украины Наталья Пушкарева и уполномоченная по защите прав военнослужащих ВСУ Алёна Вербицкая. О причинах увольнений пока ничего неизвестно. Но происходящее похоже на очень масштабную «чистку» украинского руководства, чего не было длительное время. При этом Зеленский убирает даже тех людей, которые считались его однозначными протеже, вроде Сергея Шефира.
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    18 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 11:45
      «Череда увольнений в окружении Зеленского» —

      — Джокер тасует колоду ...
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        -1
        Сегодня, 12:17
        Ермак закручивает гайки.Уходят последние люди,близкие к Зеленскому.
      2. Петр_Колдунов Ранг пользователя
        Петр_Колдунов
        0
        Сегодня, 12:45
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Джокер тасует колоду ...

        Ну прям кадровые перестановки из "Убить дракона":
    2. nPuBaTuP Ранг пользователя
      nPuBaTuP
      +4
      Сегодня, 11:50
      Готовятся к грандиозному шухер...
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:55
        Цитата: nPuBaTuP
        Готовятся к грандиозному шухер...

        Среди уволенных, половина русских фамилий.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +3
          Сегодня, 12:00
          Уволенные сразу уезжают в Англию на виллы? Ну в качестве наказания конечно....
        2. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          +1
          Сегодня, 12:20
          Цитата: carpenter
          половина русских фамилий.

          Если по фамилиям смотреть, то Зеленский это явно польская фамилия, однако...
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 12:36
            Цитата: svp67
            Если по фамилиям смотреть, то Зеленский это явно польская фамилия, однако...

            Почти все евреи на Украине, переделывают свои фамилии на польские, или белорусские.
    3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 11:51
      Зеленского вынуждают убирать своих людей из ближнего круга . Готовят барашка на убой .
    4. RealPilot Ранг пользователя
      RealPilot
      +4
      Сегодня, 11:52
      Видимо, выводят своих из-под удара...
      Иначе такие действия сложно понять. А теперь осталось нанять стрелочников, которые бросятся воровать и окажутся в момент поражения в войне на постах - их и демонстративно посадят!
      А прошлые ребята просто тихо рассредоточатся со своими "накоплениями", им ведь очень хочется, чтобы о них все забыли...
      1. старпом Лом Ранг пользователя
        старпом Лом
        +1
        Сегодня, 12:35
        Вот это больше похоже на правду. Начинается эвакуация , получив разрешение от фюрера , попользованную "нэньку" покидают те , кому жадность не позволила смотать удочки сразу , как это сделал Яценюк , получив свой миллиард. А Шефиру наверняка поручена миссия подготовить переезд самого Зеленского. Вот только придет ли в последний момент за ним "подлодка конвоя фюрера" ?
    5. kriten Ранг пользователя
      kriten
      +1
      Сегодня, 11:53
      Похоже многие, кто уже наворовал достаточно, рады зачиститься и удрать на Запад. Пусть оставшиеся ответят за все.
    6. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 11:55
      Происходит ротация второстепенных персонажей, которые не имеют ни какого-то аппаратного веса, ни связей с "денежными мешками". То есть, очередная перестановка кроватей в борделе, переживающем острый кризис.
    7. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 12:04
      То есть Зеленский, получается, своих бросает? А это зрада или перемога?
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 12:06
      На Украине продолжается череда увольнений высокопоставленных чиновников
      "Чистка партийных рядов" обычно проводится в ожидании бури. Я думал Зеленский уже всех неугодных зачистил, а оказалось и "друзья" в опалу попали. Неужели побаивается 20 мая когда заканчиваются его полномочия и желает продлить свое политическое существование? Значит самое интересное еще впереди.
    9. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 12:06
      Готовится единоначалие? "20-мая близко,близко.И сердце бьётся, как олень...не подведи ж меня редиска в такой прекрасный и великий день!...."
    10. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 12:18
      Сегодня Зеленский уволил Сергея Шефира
      Их два брата Шефира и всегда они отвечали за финансовую часть Зе и К,а тут уволили?????? Похоже Зе конкретно решил "зашхериться"...
    11. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 12:30
      Ну, и когда же, наши избранные окончательно уволят клоуна!?

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