Череда увольнений в окружении Зеленского: глава киевского режима отправил в отставку несколько высокопоставленных чиновников
На Украине продолжается череда увольнений высокопоставленных чиновников, в том числе входивших в ближайшее окружение президента страны Владимира Зеленского. За последние дни глава киевского режима подписал указы об освобождении от занимаемых должностей сразу нескольких влиятельных государственных служащих.
Первым в отставку отправился секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Этого одиозного персонажа, известного своими русофобскими высказываниями и коррумпированностью, отправили послом в Молдавию, что можно рассматривать как очень масштабное понижение в иерархии государства.
Вчера стало известно об увольнении сразу двух заместителей главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Зеленский освободил от занимаемых должностей Алексея Днепрова и Андрея Смирнова. Оба считались людьми влиятельными в украинской элите.
Сегодня Зеленский уволил Сергея Шефира, который долгое время занимал должность первого помощника президента страны. Кстати, Шефир – земляк Зеленского по Кривому Рогу и его давний партнер по «Кварталу 95». Кроме того, президент Украины уволил трех внештатных советников – Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова.
Наконец, с занимаемых должностей были сняты уполномоченная по делам волонтеров при президенте Украины Наталья Пушкарева и уполномоченная по защите прав военнослужащих ВСУ Алёна Вербицкая. О причинах увольнений пока ничего неизвестно. Но происходящее похоже на очень масштабную «чистку» украинского руководства, чего не было длительное время. При этом Зеленский убирает даже тех людей, которые считались его однозначными протеже, вроде Сергея Шефира.
Информация