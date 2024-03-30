Лучшие за последние 30 лет: Мединский заявил, что учебники по истории для учащихся 5-9-х классов уже готовы
В российских школах с прошлого года стали появляться новые учебники по истории, одним из авторов которых является помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Тогда это были ученики по истории России и всеобщей истории для 10-х и 11-х классов.
Учебники для остальных классов, по словам Мединского, практически готовы и осталось лишь пройти ряд технических процедур.
- сказал помощник президента в интервью информагентству ТАСС.
Мединский отметил, что новые учебники были улучшены и сделаны более современными и прошли такие проверки, которых «вообще никогда не было». Он добавил, что публикацию учебников по истории планируют уже в этом году.
Председатель Российского военно-исторического общества назвал эти учебники лучшими за последние 30 лет. По его словам, они будут вводиться в российских школах постепенно после апробации в отдельных регионах.
Учебник по истории для старших классов, соавтором которого был Мединский, вызвал в прошлом году негодование в некоторых регионах Северного Кавказа, так как в его содержании усмотрели некоторое оправдание депортации народов при Сталине. После этого в учебники были внесены изменения.
- Википедия/Алексеев Дмитрий Евгеньевич
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