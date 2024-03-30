Лучшие за последние 30 лет: Мединский заявил, что учебники по истории для учащихся 5-9-х классов уже готовы

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Лучшие за последние 30 лет: Мединский заявил, что учебники по истории для учащихся 5-9-х классов уже готовы

В российских школах с прошлого года стали появляться новые учебники по истории, одним из авторов которых является помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Тогда это были ученики по истории России и всеобщей истории для 10-х и 11-х классов.

Учебники для остальных классов, по словам Мединского, практически готовы и осталось лишь пройти ряд технических процедур.



Сейчас учебники для 5-9-х классов по истории готовы, по сути, потому что они сделаны на базе имеющихся учебников линейки Торкунова и линейки вашего покорного слуги

- сказал помощник президента в интервью информагентству ТАСС.

Мединский отметил, что новые учебники были улучшены и сделаны более современными и прошли такие проверки, которых «вообще никогда не было». Он добавил, что публикацию учебников по истории планируют уже в этом году.

Председатель Российского военно-исторического общества назвал эти учебники лучшими за последние 30 лет. По его словам, они будут вводиться в российских школах постепенно после апробации в отдельных регионах.

Учебник по истории для старших классов, соавтором которого был Мединский, вызвал в прошлом году негодование в некоторых регионах Северного Кавказа, так как в его содержании усмотрели некоторое оправдание депортации народов при Сталине. После этого в учебники были внесены изменения.
  • Википедия/Алексеев Дмитрий Евгеньевич
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22 комментария
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  1. Master2030 Ранг пользователя
    Master2030
    +7
    Сегодня, 12:08
    Ну если Мединский сказал детей лучше на историю не пускать.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  2. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 12:09
    Мединский..Белогвардейщина пышным цветом....С этим персонажем давно ясно.
    1. Комментарий был удален.
    2. Хагакурэ Ранг пользователя
      Хагакурэ
      +2
      Сегодня, 12:17
      Дело не в белогвардейщине. Спицин Е. (большевик до мозга костей) сказал, что учебник так себе (мягко скажем) .... Если учебное пособие Г, то оно для всех Г - и для белых и для красных ....
  3. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 12:10
    С этой фамилией в России связано столько хорошего, что учебники могут стать последней каплей...
    Одни сериалы о царях чего стоят...
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:15
    Сейчас начнётся - учебник не читал,но если соавтор Мединский ,он априори плохой. laughing
    1. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 12:43
      А разве нет? Курица соловьем не запоет, как бы не заставляли. А Мединский накудахтал- будь здоров! Машину бы времени и к Лаврентию Палычу этого историка на полчасика.
  5. Oldi Ранг пользователя
    Oldi
    +1
    Сегодня, 12:15
    Раздел герою Маннергейму не забыл включить в учебник?
    - «Карл Маннергейм, как бы мы ни оценивали его сложную последующую политическую судьбу, — безусловно, герой Первой мировой войны», — сказал Мединский.
    angry
    «Открытие знака в виде барельефа человеку, который в равной степени должен разделить с немецко-фашистскими военачальниками вину за блокаду Ленинграда и гибель в результате ее сотен тысяч жителей города, справедливо вызвало отрицательный резонанс и возмущение в обществе»
  6. Ратник-80 Ранг пользователя
    Ратник-80
    +3
    Сегодня, 12:17
    Мне моя девушка говорит чего ты читаешь это старьё , да и часто люди такие попадаются , мне странно это слышать , они не понимают что история развивается по спирали и все истоки всех событий лежат зачастую в веках , если хочешь решить их самым правильным способом надо изучить вопрос . История моя любимая дисциплина
    1. Протон Ранг пользователя
      Протон
      +1
      Сегодня, 12:30
      Полностью согласен! hi
      А вот сказать, что данные учебники "самые лучшие", смогут только наши внуки.
      Историю надо изучать чтобы не повторять ошибок прошлого, но с этим у властьимущих очень часто проблемы.
      1. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 12:45
        Цитата: Протон
        Полностью согласен! hi
        А вот сказать, что данные учебники "самые лучшие", смогут только наши внуки.
        Историю надо изучать чтобы не повторять ошибок прошлого, но с этим у властьимущих очень часто проблемы.

        И вообще, в учебниках должна ИЗЛАГАТЬСЯ история, а не определятся с точкой зрения на данный отрезок времени !
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:43
      Цитата: Ратник-80
      Мне моя девушка говорит чего ты читаешь это старьё , да и часто люди такие попадаются

      Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
  7. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 12:19
    вызвал в прошлом году негодование в некоторых регионах Северного Кавказа, так как в его содержании усмотрели некоторое оправдание депортации народов при Сталине.

    Если кто-то против исторической правды, значит этот кто-то негодяй!
  8. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    0
    Сегодня, 12:20
    а он извинился на всякий случай)))? перед одной гордой независимой республикой
  9. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 12:20
    Сейчас учебники для 5-9-х классов по истории готовы

    Посмотрим, что там приготовили... Мой в сентябре в 5ый пойдёт...
  10. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:25
    — «История - не учительница, а надзирательница: она ничему не учит,
    но только наказывает за незнание уроков» ...
    ( В.О.Ключевский )
    1. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 12:46
      Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым.
  11. Seal Ранг пользователя
    Seal
    +2
    Сегодня, 12:26
    Ну, если там опять про то, как мирные скотоводы кочевники в одночасье преобразовались в самую умелую, дисциплинированную и жестокую армию во всём Старом Свете, половину которого они тут-же завоевали, то учебники действительно дрянь.
  12. Z_пчелка_Z Ранг пользователя
    Z_пчелка_Z
    +2
    Сегодня, 12:31
    Почему его не посадили за жертвы после его переговоров на востоке Украины?
  13. Ivan F Ранг пользователя
    Ivan F
    0
    Сегодня, 12:33
    "Лучшие за последние 30 лет" - пугающее заявление.
  14. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    0
    Сегодня, 12:36
    Вообще в этих учебниках чуть ли не каждый год что-то изменяли и по новой выпускали.
  15. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:39
    Сейчас учебники для 5-9-х классов по истории готовы, по сути, потому что они сделаны на базе имеющихся учебников линейки Торкунова и линейки вашего покорного слуги

    Все ясно, в учебниках о революции, большевиках, о Ленине, одна страница, а про Сталина ни слова.
  16. Пионер1984 Ранг пользователя
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 12:41
    Опять поклонник Манергейма в эфире.

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