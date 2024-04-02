Начало большой войны с НАТО: вторая половина лета – осень 2024 года. Мотивы Вашингтона
Пресса США и Европы постоянно пишет, что нападение России на страны НАТО состоится через три, пять, восемь или даже десять лет – выбирай любой срок. При этом систематически делаются отсылки к неким данным разведки той или иной страны, обнародованным якобы в результате утечек.
Между тем подобные вбросы, призванные не столько посеять панику, сколько напустить туману, скрывают за собой поистине адские планы закулисных руководителей США.
Полагаю, в оценке вероятности начала большой войны в Европе в конце лета – начале или середине осени этого года (2024) – следует учитывать фактор президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Именно они, на мой взгляд, станут одной из причин развязывания кровавой бойни вдоль всей нашей западной границы от Ледовитого океана до Чёрного моря.
В стремлении усидеть в президентском кресле и удержать власть те, кто продвигает демократов и Байдена, учитывая его серьёзные проблемы с рейтингом и судьбоносность момента, пойдут на всё ради достижения своих целей. Им необходимо не только выиграть выборы, но и добиться сохранения США как единого государства, а также статуса гегемона, и решить колоссальные экономические противоречия.
И я не хочу тут рассуждать про банальное «отвлечение внимания от внутренних проблем» или нечто подобное. В данном цикле статей я предлагаю рассмотреть военный потенциал государств НАТО, которые, на мой взгляд, уже летом-осенью этого года будут отправлены в первом эшелоне против России.
Речь идёт о Финляндии, Швеции, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии и Румынии.
Оценка потенциала будет проходить по блокам, коих четыре. Первый блок – Финляндия, Швеция и Норвегия. Второй – Эстония, Латвия, Литва. Третий блок – Польша, Чехия. И четвёртый – Румыния.
Безусловно, обзор будет носить общий характер с приблизительной оценкой дополнительных контингентов иных стран НАТО, которые примут участие в конфликте. Мы оставим за скобками весьма вероятное развёртывание натовского контингента на Украине, поскольку его участие будет носить относительно ограниченный характер.
Но прежде, чем перейти к рассмотрению по существу, хотел бы основательно объяснить, почему же всё-таки лето – осень 2024 года.
Первое
Всё та же пресса Запада.
Она переполнена отсылками к началу войны (конечно же, по инициативе России) через несколько лет. Об этом пишут журналисты, рассуждают «эксперты», это заявляют те или иные общественные деятели, ссылаясь на некие секретные документы (настолько секретные, что о них теперь знает весь мир).
Однако эта вроде бы «глупость» позволяет убеждать обывателя, что война будет, но не так что уж прямо завтра. К ней надо готовиться, смириться с военными расходами, принять рост цен и безработицы, ещё активнее отправлять деньги на Украину и во многом-многом другом.
Эти песни о нападении России, которое «случится в течении ближайших 20-ти лет», позволяют грабить население, пока есть такая возможность. На этом грабеже наживаются европейские элиты, особенно тех стран, которые стоят в списке «на убой»...
Однако помимо запугивания своего населения неопределённостью, эти разговоры призваны сбить с толку и население России. Американским кукловодам очень важно, чтобы все находились в напряжении, но никто ничего толком бы не знал.
Пусть эстонцы сидят в Таллине и Пярну, а не бегут куда-нибудь подальше, пока не поздно – больше будет жертв. Пусть финн думает, что война будет лет через пять, а то и через десять, пусть он сидит дома в Турку, пьёт пиво, когда наступит день «Ч», и за ним придёт команда из военкомата.
Второе
Признаки на местах.
Мало кто знает, что с недавнего времени финская авиакомпания Finnair открыла линию Тарту – Лос-Анджелес. По какой-то причине вдруг рейсы из Калифорнии будут регулярно приземляться в Богом забытом аэропорту маленького эстонского города.
Неужели в Эстонии настолько востребованы полёты в США?
И почему для этого выбрали не аэропорт Таллина, а самый обыкновенный аэродром местечкового значения?
На мой взгляд, удалённость этого транспортного узла, если так можно выразиться, позволяет эстонской элите вдали от лишних глаз спокойно сесть на самолёт и улететь прямиком в Америку.
Ну а что касается полётов из Лос-Анджелеса в Тарту, то таким образом можно доставлять в Эстонию много чего интересного: как людей, так и вооружения или какие-то специальные грузы. И это совершенно не паранойя.
Дело в том, что сразу же после победы Владимира Путина на президентских выборах, все билеты на паромных линиях «Таллин – Хельсинки» и «Таллин – Стокгольм» оказались раскуплены до середины апреля. При этом, как сообщила эстонская пресса, в Таллинском аэропорту наблюдался невиданный приток пассажиров, больший, чем во времена любых каникул, когда семьи отправляются на отдых.
Похожая ситуация сложилась в Риге, там тоже забронированы почти все места на паромах, резко выросло количество пассажиров в аэропорту.
Одновременно отмечается странная череда оговорок у премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Так, она неоднократно на протяжении последних недель упоминала слово «самоубийство» в публичных выступлениях. Началось это после её визита в США, где она встречалась с Джо Байденом.
Вызывает интерес и тот факт, что оборонный бюджет той же Эстонии на 2025 год составит 5–6 миллиардов евро. Это при том, что бюджет страны составляет едва 15 миллиардов евро, а расходы превышают доходы. Учитывая тот факт, что почти половину оборонного бюджета собирается потратить на закупки боеприпасов, снаряжения и вооружения, создаётся ощущение, что речь идёт не просто о больших тратах, а о гигантских схемах по расхищению средств.
Дело в том, что закупленное вооружение поступит не сразу, а через год, а то и через несколько лет. Фантастическое урезание расходов на медицину и социальное обеспечение, замешанное на полном подрыве экономики, указывает, что руководство Эстонии считает Эстонию, простите, «мертвецом».
Сюда же относится и история с бункерами вдоль границы, которые должны быть построены к 2026 году. Эксперты отметили, что выделенной на их строительство суммы 60 миллионов евро, учитывая количество укреплений и болотистую местность, где их собираются возводить, мягко говоря, недостаточно, этого едва хватит на треть от заявленного объёма...
Неужели очередной банальный «распил» средств?
На мой взгляд, всё это достаточно красноречиво свидетельствует, что эстонская элита, как и элита Латвии, а с крайне высокой степенью вероятности и Литвы, готовится к очень скорой экстренной эвакуации на Запад. Примечателен и тот факт, что состоятельные жители Эстонии и Латвии с начала этого года начали массово скупать объекты жилой недвижимости в Испании и иных тёплых странах (как, кстати, жители Польши и Финляндии).
Весьма символично и то обстоятельство, что, если продолжать изучать ситуацию на примере той же Эстонии, на пост нового командующего вооружёнными силами этой страны очень долго было не найти желающих.
Генерал Херем, занимающий этот пост сейчас, неожиданно для многих написал заявление об отставке и уйдёт в запас в самое ближайшее время. Вслед за ним в отставку вознамерился отправиться генерал-майор Пальм, занимавший пост командующего 1-й эстонской дивизии в составе войск НАТО. Несколько генералов отказались от предложения занять вакантную должность.
В итоге пришлось назначать будущим командующим полковника Мерило, которому в срочном порядке присвоили звание бригадного генерала аккурат 23 февраля. Одним из первых его заявлений в новом звании была декларация вести войну с Россией на её территории...
Всё это, конечно, можно принять за массовый психоз. Не спорю. Однако, полагаю, это можно было бы считать массовым помешательством лишь при отсутствии иных аргументов.
Президент США Джо Байден
Третье
Вновь обращаемся к теме выборов в США.
Начало войны между странами НАТО и Россией вне рамок конфликта на Украине позволит демократам не только уничтожить Трампа, заклеймив его в очередной раз «агентом Кремля», но и разорвать в клочья Республиканскую партию в целом.
А самое главное: вопрос о том, кто в США хозяин – не будет подниматься очень долгое время, а любой несогласный будет выглядеть абсолютным злодеем. Кроме того, задействовав с помощью провокаций в конфликте с Россией целый ряд неядерных натовских держав, Соединённые Штаты Америки добьются невиданной консолидации западного мира вокруг себя, смогут ещё более жёстко диктовать странам Европы свои условия, а также подавлять любую мысль о сепаратизме внутри своей страны вне всяких рамок и правовых норм.
Да и в финансовом плане, и в экономическом, если хотите, подобное развитие событий позволит американским оружейникам и банкирам не только немыслимо увеличить свои доходы, принимая новые заказы от европейских стран и перепродавая вооружение тех государств, которые за него уже заплатили и больше не существуют, но и заработать дополнительно на поставках тех или иных товаров стратегического значения.
Стоит ли говорить, что подобный ход вещей ускорит отток капитала и производства из Европы в США.
Помимо этого, несомненно, есть и ещё один большой плюс для Америки: связанная войной в Европе, и не только на Украине, Россия никак не сможет оказать поддержку Китаю в его противостоянии с мировым гегемоном. А ведь сейчас у Вашингтона последний шанс втянуть Поднебесную в войну на Тайване и в конфликт с Японией, а возможно, и в гораздо более широкое противостояние на Востоке.
Четвёртое
Авиабазы НАТО в Прибалтике, как и в Финляндии с невиданной частотой принимают военно-транспортные самолёты альянса.
Регулярно садятся самолёты с вооружением на авиабазах Лиелварде (Латвия), Шауляй (Литва), по ночам приходят военные грузы в порт Палдиски на транспортных судах...
Возросла активность авиации НАТО в регионе Балтийского моря, что, конечно, отчасти объясняется многочисленными учениями, проходящими на границе с Россией, тем не менее...
Авиабаза Лиелварде (Латвия)
Заслуживает упоминания и тот факт, что целые приграничные районы Финляндии опустели, став обезлюдевшими муниципалитетами с нежилыми домами. И если это можно было бы объяснить только экономическим упадком, обусловленным закрытием границы с нашей страной, но ведь дело в том, что аналогичные явления наблюдаются в восточных регионах Латвии, Литвы, Польши...
Пятое
Большая война от Ледовитого океана до Чёрного моря – это событие гораздо большего значения, нежели просто война на Украине.
Поданная под знакомым соусом «агрессии России», она консолидирует американское общество, быстро вышибет из памяти избирателей все ляпы Джо Байдена, позволит сделать из него настоящего «спасителя нации». В тот момент, когда только ленивый не говорит в США о перспективах Гражданской войны и возможном развале государства, объединение большинства граждан, достигнутое пусть даже и ценой гибели десятков миллионов людей в Европе, не представляется с американской точки зрения такой уж большой ценой.
Собственно, именно временная привязка к выборам, дополненная иными аргументами, позволяет с достаточной уверенностью допустить, что начало большой европейской войны, точнее начала её первой фазы, запланировано на вторую половину лета – середину осени 2024 года.
Где-то в этот промежуток должно рвануть.
Шестое
Контроль американского глубинного государства над европейскими политиками достиг такого уровня, что оно может заставить сделать их буквально всё. Под надзором находятся не только элиты европейских государств, но и, как принято говорить, простые граждане.
Абсолютное управление экономикой, СМИ, пропагандой, политикой – даёт возможность превращать подавляющее большинство жителей стран, которые будут отправлены в горнило войны – в зомби.
Именно поэтому для США не составит большой проблемы заставить страны Восточной Европы и Скандинавии ввязаться в войну. Тем более что обставлено всё будет так, словно бы это Россия опять напала. Отсутствие суверенитета в нынешней ситуации проявит себя во всей красе.
Вдобавок, плохая экономическая ситуация и социальные проблемы, как это порой бывает, упростят работу пропагандистам войны, обещающим богатую добычу и счастливую жизнь после разгрома России.
Седьмое
Вступление в войну новых участников позволит сильно вытянуть фронт. Учитывая, что многие эксперты говорят о возможности проведения летом-осенью Россией стратегических наступательных операций, расширение географии конфликта позволит снять часть нагрузки с ВСУ и стабилизировать ситуацию.
Принимая во внимание, что на Украине у США не только политические, но и экономические интересы, обороноспособность украинской армии имеет не последнее значение. Не стоит забывать и о том, что 28 % территории Украины скуплены американскими корпорациями.
В следующей статье мы поговорим о вероятном плане США.
- Ярослав Колыванский
- imghub.ru, report.az, kommersant.ru
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