Против харьковчанки, призывавшей к прекращению обстрелов Белгорода, возбудили уголовное дело за «пророссийскую позицию»

Против 59-летнюю жительницы Харькова, в беседе с украинскими журналистами призвавшей к миру и прекращению обстрелов соседнего Белгорода, киевский режим возбудил уголовное дело по популярной на Украине статье за "отрицание российской агрессии" и "коллаборационизм".В опубликованных украинской полицией материалах уголовного дела утверждается, что во время интервью с журналистами харьковчанка "отрицала вооруженную агрессию Российской Федерации, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и оккупацию части территории государства, а также осуждала действия украинской власти". Против женщины открыли дело по статье "коллаборационистская деятельность".Также сообщается, что опрошенные соседи жительницы Харькова подтвердили "пророссийскую позицию фигурантки и сообщили о конфликтах с ней на этой почве".Вероятнее всего, уголовное дело было заведено после того, как женщина упрекнула украинскую армию в обстрелах приграничных районов Белгородской области и подчеркнула, что считает, что удары по Харькову являются прямым следствием атак ВСУ на территории РФ. На опубликованном в телеграм-каналах видео женщина говорит, что не надо радоваться атакам на территорию России и призвала жить дружно со своими соседями.Таким образом, можно в очередной раз убедиться в том, что на Украине жестко подавляются любые проявления инакомыслия. Несмотря на то, что довольно много жителей Харькова ждут освобождения от фактической украинской оккупации, высказывать подобную позицию на подконтрольных киевскому режиму территориях опасно для жизни.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»