Американское СМИ: Минимум один штат США не подпадает под действие положения НАТО о коллективной защите членов альянса
Блок НАТО не обязан вставать на защиту как минимум одного штата США. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Положение альянса о защите своих членов на данную территорию не распространяется.
Речь идет о Гавайских островах. Американское СМИ подчеркивает, что если бы какая-то другая страна напала на этот штат, например – на военно-морскую базу в Перл-Харборе или на штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования в районе Гонолулу, с точки зрения устава НАТО это не повлекло бы мобилизации стран альянса для ответных действий.
По утверждению телеканала, НАТО является организацией Североатлантического договора, а Гавайские острова располагаются в Тихом океане и географически к Северной Америке не относятся. В договоре Североатлантического альянса подчеркивается, что вооруженным нападением на НАТО считается агрессия против любой из сторон в Европе или Северной Америке.
Кстати, исторический прецедент невмешательства НАТО в конфликт за пределами зоны ответственности альянса уже имеется. В 1982 году альянс не стал вмешиваться, когда Аргентина предприняла попытку захвата контролируемых Великобританией Фолклендских островов. Эти острова находятся в Южной Америке и, соответственно, к Европе или Северной Америке, к зоне влияния альянса, не имеют никакого отношения.
Впрочем, такое утверждение является спорным. Например, когда потребовалось, блок НАТО предпринял военную операцию в Афганистане, который тоже не находится в Европе или Северной Америке. Поэтому в случае с нападением на Гавайские острова вопрос решался бы на политическом уровне, и если бы США потребовалась помощь других стран альянса, то они бы ее получили. К тому же, речь идет не о географическом положении тех или иных территорий, а о том, что Гавайские острова политически и юридически являются штатом США.
- Wikipedia / U.S. Navy photo by Mass Communication 2nd Class Aaron Burden
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