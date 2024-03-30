Американское СМИ: Минимум один штат США не подпадает под действие положения НАТО о коллективной защите членов альянса

4
Американское СМИ: Минимум один штат США не подпадает под действие положения НАТО о коллективной защите членов альянса

Блок НАТО не обязан вставать на защиту как минимум одного штата США. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Положение альянса о защите своих членов на данную территорию не распространяется.

Речь идет о Гавайских островах. Американское СМИ подчеркивает, что если бы какая-то другая страна напала на этот штат, например – на военно-морскую базу в Перл-Харборе или на штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования в районе Гонолулу, с точки зрения устава НАТО это не повлекло бы мобилизации стран альянса для ответных действий.



По утверждению телеканала, НАТО является организацией Североатлантического договора, а Гавайские острова располагаются в Тихом океане и географически к Северной Америке не относятся. В договоре Североатлантического альянса подчеркивается, что вооруженным нападением на НАТО считается агрессия против любой из сторон в Европе или Северной Америке.

Кстати, исторический прецедент невмешательства НАТО в конфликт за пределами зоны ответственности альянса уже имеется. В 1982 году альянс не стал вмешиваться, когда Аргентина предприняла попытку захвата контролируемых Великобританией Фолклендских островов. Эти острова находятся в Южной Америке и, соответственно, к Европе или Северной Америке, к зоне влияния альянса, не имеют никакого отношения.

Впрочем, такое утверждение является спорным. Например, когда потребовалось, блок НАТО предпринял военную операцию в Афганистане, который тоже не находится в Европе или Северной Америке. Поэтому в случае с нападением на Гавайские острова вопрос решался бы на политическом уровне, и если бы США потребовалась помощь других стран альянса, то они бы ее получили. К тому же, речь идет не о географическом положении тех или иных территорий, а о том, что Гавайские острова политически и юридически являются штатом США.
  • Wikipedia / U.S. Navy photo by Mass Communication 2nd Class Aaron Burden
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:29
    — Китайцы взяли на заметку ...
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 12:34
      И что это предложение для нападения на Гавайи, или заранее отрекаются, от какого то возможного противостояния с Китаем.
  2. Ivan F Ранг пользователя
    Ivan F
    0
    Сегодня, 12:35
    "сообщает американский телеканал CNN" -всерьёз обсуждать новость на ЭТОМ? Ну только если в качестве "шутки юмора".
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:36
    на военно-морскую базу в Перл-Харборе или на штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования в районе Гонолулу, с точки зрения устава НАТО это не повлекло бы мобилизации стран альянса для ответных действий.
    Ха, достаточно, чтобы Сша ответили на удар по своей базе, а страны альянса просто вынуждены будут подтянуться следом. Поэтому это всего навсего домыслы CNN, а с какой целью не понятно.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»